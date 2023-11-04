Deprem bölgesinin tasarımı için başkanlığı bıraktı

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu olan ve 10 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahip 268 üyesi bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nde (GYODER) bir ilk yaşandı.

Genel kurula gidilmeden GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, 3 yıldır sürdürdüğü görevini 1,5 yıl erken bıraktı ve başkanlık görevini, dernekte 12 yıldır faaliyette bulunan GYODER Başkan Yardımcısı Neşecan'a devretti. Kalyoncu, GYODER Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edeceğini duyurdu.

100 bin konutun master planını 3 ayda hazırladık

Yeni dönemde GYODER Başkan Yardımcısı olarak görev alacak isimler de Ayla Heyfegil, Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ olarak belirlendi. GYODER’de bayram değişimine yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmet Kalyoncu, “GYODER Başkanlığı görevimi, Yönetim Kurulu’nda aldığımız ortak kararla, 2011’den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici’ye devrediyorum” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası üyelerle birlikte tamamen gönüllü olarak bölgede 100 bin konutun master plan ve mimari projelerini üstlendiklerini söyleyen Kalyoncu, söz konusu projelerin 3 ay gibi kısa bir sürede hazırladıklarını söyledi. “Deprem bölgesinde tasarım ve planlamaya yönelik çalışmalarımdan dolayı dernek başkanlığını son bir aydır hakkını veremediğimi fark ettim" diyen Kalyoncu, kurucularından olduğu Türkiye Tasarım Vakfı ile depremden zarar gören Hatay ve Adıyaman'daki çalışmalara ağırlık vereceğini, buradaki bilgi birikimini sonra da deprem, doğal afet ve savaştan zarar gören şehirlere de taşıyacağını belirterek, “Dünyada da tasarım yapacağız, kabiliyetimizi başka coğrafyalara da götürmek zorundayız” dedi.

Bir Fikirtepe yaptık, bir daha yapmayalım

GYODER Başkan Yardımcısı Cem Yılmaz ise kentsel dönüşüm süreçlerinde Fikirtepe'de yaşanan sorunlara işaret ederek, “Bir Fikirtepe yaptık, bir daha yapmayalım. Tekrarlanmamak üzere hatalarımızdan ders alalım” dedi. Yılmaz, hatalardan ders çıkartarak İstanbul’u el birliğiyle depreme hazırlamak gerektiğine vurgu yaptı. GYODER Başkan Yardımcısı Burak Kutluğ da yap-satın birçok geliştirici için risk teşkil etmeye başladığını vurgularken, bugünkü durumda kiraların kontrol edilemez noktada olduğunu söyledi.

Yapı STK’da ilk kadın başkan

Yeni dönemde GYODER Başkanı olarak görev yapacak olan Neşecan Çekici, 2003 yılında üye olarak katıldığı GYODER’de 2011 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi, daha sonra başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Yeni dönemde dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörünü daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyleyen Neşecan, devam eden çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Çekici, Türkiye’de yapı endüstrisinin ilk kadın sivil toplum kuruluşu başkanı oldu.