Dergi atıklarını rengârenk çantalara dönüştürdü

Sevilay ÇOBAN

Çevre bilincinin yaygın­laşmasıyla, tüketicilerin atıklarını en aza indir­mek için farklı yöntemler uy­gulamaya başladığı hepimizim malumu. Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu da konuya dikkat çekmek amacıyla önemli projeleri hayata geçiriyor. Kit­lesel bir bilinç düzeyine ulaş­mak ise tabiri caizse; ‘herkesin kapısının önünü süpürmesin­den’ geçiyor. Kendisi ve çevre adına çok değerli bir girişimde bulunan Ordulu ev kadını Ayşe Ceylan da geri dönüşüm hikâ­yesini paylaştı.

2 yıllık kursun ürünü

Bir arkadaşının vesilesiy­le Pandemi öncesinde Şişli Be­lediyesi’nin kadınlara yönelik düzenlediği hobi kurslarına git­meye başlayan 58 yaşında bir çocuk annesi Ayşe Ceylan, atık kâğıt ve dergilerin dönüşümüy­le çanta yapmayı öğrendi. Cey­lan, 2 yıl boyunca kursa devam ederken, bir yandan da çanta yapımına başladı.

Tasarladı­ğı çantaları da belediyenin ‘el emeği pazarı’nda satışa sundu. Bu sayede kazandığı parayla mutfak masrafları karşıladığı­nı söyleyen Ceylan, “Daha ön­ce sadece evde oturup evimin işini yapıyordum. Kursa gitme­ye başladığım günden itibaren hem daha sosyalleştim hem de evime katkı sağlamaya başla­dım. Ayrıca artık eskiden çöpe attığım kâğıt ve dergileri de bi­riktiriyorum. Kendi emeğimle onların geri dönüştürebilmek ve katma değerli bir hale geti­rebilmek beni çok mutlu edi­yor” diyor.

Tasarladığı çantaların beğe­niyle karşılanmasından duy­duğu memnuniyeti de anlatan Ayşe Ceylan, “Çantalarım her­kesin çok ilgisini çekiyor. Ön­ce gerçekten kâğıt atıklarından yaptığıma inanamıyorlar, son­ra da tekniği hakkında mutla­ka bilgi istiyorlar. Dergi sayfa­larının bu inanılmaz dönüşümü herkesi şaşırtıyor. Bunu yap­mak isteyen herkese bildikle­rimi anlatıyorum. Profesyonel üretim için mutlaka teknik bilgi gerekiyor. Çantaları kâğıt örme tekniği ile yaptığım için defor­me olma olasılığı çok düşük. Ol­dukça dayanıklı olan bu çanta­ları çok uzun yıllar kullanmak mümkün” diye ekliyor.

“Aylık 3 ila 5 bin TL arası gelirim var”

Ceylan, en büyük boy çanta­yı 1000 TL, en küçük cüzdan boyutunda olan çantayı ise 150 TL’ye sattığını kaydederek, ma­liyetlerinin ise yaklaşık dörtte bire denk geldiğini ifade ediyor. Şişli Belediyesi’nin salı günleri Feriköy’de açtığı organik pazar ve perşembe günleri de Maç­ka parkı içinde açtığı standın­da ürünlerini tüketicilerin be­ğenisine sunan Ceylan, aylık ortalama 3-5 bin TL arası gelir elde ettiğini söylüyor.

Ceylan, hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor, “Çantalarımı daha çok kişiye ulaştırmak ve geri dönü­şüm bilincini de yaymak istiyo­rum. ‘aysenincantalari52’ adlı bir İnstagram hesabım var. He­nüz oradan satış yapamadım. Ama bundan sonra sosyal med­yaya daha çok yönelmeyi plan­lıyorum.” Üretmeye ve bunun karşılığını almaya başladığı günden bu yana kendine daha çok güvenen biri olduğunu an­latan Ceylan, satış kanallarını çeşitlendirip daha fazla kişiye ulaşmak istiyor.

Dönüşüm, yüzde 70 enerji tasarrufu sağlıyor

Kâğıt atıkları doğru bir şekil­de yönetmek onları geri dönü­şüme kazandırmak sürdürüle­bilir geleceğe giden çok önemli bir adım. Bu yazıda, kâğıt atıkla­rın neler olduğunu, neden doğ­ru bir şekilde yönetilmesi ge­rektiğini ve geri dönüşümün kâğıt atıklar üzerindeki olum­lu etkilerini de ele alacağız. Ye­niden dönüştürülebilir ürünler, büyük oranda enerji tasarrufu sağlarken, kullanılmış bir kâ­ğıt ve karton çantanın geri dö­nüştürülerek tekrardan imalat­ta kullanılması; hava kirliliğini %75-80 azaltırken, su kullanı­mını ise %40 oranlarında dü­şürüyor.

Geri dönüştürülen her bir ton kâğıt, 12 ağacın kesilme­sinin önüne geçer. Ayrıca %70 enerji tasarrufuna, %69 daha az kaynak kullanımına ve atmos­fere %74 daha az sera gazı salın­masına imkân sağlar. Kâğıt ve karton çanta kullanımının plas­tik poşetlere göre çevre dostu ve geri dönüşümü kolay olması ne­deniyle daha fazla tercih edil­meye başladı. Kâğıt ve karton çantaların doğada 3-5 ay içeri­sinde yok olduğu, plastik poşet­lerin ise 800-1000 yıl gibi uzun bir sürede doğada yok olmadık­larını gerçeğini bir kez daha ha­tırlatmakta fayda var.

Geri dönüşümün kâğıt atıklar üzerindeki olumlu etkileri

-Yeniden kullanılabilir­lik: Kâğıt atıkların geri dö­nüşümü, yeni kâğıt ürünle­rinin üretiminde kullanıl­mak üzere malzeme sağlar. Bu da üretim süreçlerinde daha az ağaç kesilmesi an­lamına geliyor.

- Enerji tasarrufu: Geri dönüşüm süreci, ham kâğıt üretiminden daha az enerji gerektirir. Böylece enerji ta­sarrufu ve çevresel etkilerin azaltılmasıyla çevreyi koru­muş oluruz.

-Hava kirliliğinin azaltılması: Kâğıt üretimi sırasında ortaya çıkan ha­va kirliliği, geri dönüşümle azaltılabilir. Kesilmeyen her ağaç hava kalitesini arttır­maya katkı sağlayacaktır. Özetle, kâğıt atıkların geri dönüşümü, hava kalitesini iyileştirir. Hava kalitesinin yükselmesi de tüm canlılar için daha iyi bir nefes anla­mını taşır.

Kâğıt atıkların doğru yönetimi neden önemlidir?

Kâğıt üretimi için ağaçların kesilmesi, orman ekosis­temlerine zarar verir. Yeni kâğıt üretimi, enerji ve su tüketimini gerektirir. Kâğıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması, yeni kâğıt üretiminden kaynaklanan bu tüketimi azaltır ve doğal kaynakları korur. Yani geri dönüştürülen her kâğıt as­lında önemli bir tasarruf de­mektir. Kâğıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması, çöp depolama alanlarında biriken atık miktarını azaltır. Bunun sonucunda da çevre üzerindeki baskıyı hafifletir