Deri sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

2019’u 243 milyon dolar ihracatla kapatan Türk Deri sektörü küresel salgının yaralarını sarmaya başladı. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) bu yıl 5’incisini düzenlediği ‘Leather&Fur’ Fuarı sektör için adeta can suyu oldu. 14 ülkeden yaklaşık bin yabancı profesyonel iş insanının ziyaret ettiği fuarda 30 milyon dolarlık ticaret hacmi gerçekleşti. Deri ve dış giyim sektörü bu fuarla özellikle yabancılara ‘Üretmeye devam ediyoruz.’ mesajı verdi.

Kapasite kullanım oranları yükseldi

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, 1 milyar dolar ekonomik hacme sahip olan sektörün güçlenerek büyümeye devam ettiğini ifade ederek, “Küresel ekonominin durma noktasına geldiği 2020’de Antalya’da iki fuar düzenledik. Ağustos ve aralık etkinliklerimizde toplamda 100 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefledik. Elimize ulaşan veriler hedefimize yaklaştığımızı gösteriyor. Bu yılki fuarlarımızın gerçek ticari yansımalarını 2021’de alacağız. Ticaretten ziyade sektörümüze moral ve motivasyon kaynağı olduk. Atölyelerimizin ışıkları bu zorlu yılda fuarlarımız sayesinde hiç kapanmadı. Sektörümüzün genelinde şu anda kapasite oranları yükseldi. İki ay sonrasının siparişleri hazırlanıyor. Dernek olarak sektörümüzü ayakta tutmanın gayreti içerisinde olduk. 6’ncı fuarımız 25-28 Mayıs 2021 tarihinde. Salgının sona ermesi halinde Antalya’ya iki binin üzerinde yabancı bekliyoruz.” dedi.

“Avrupalı ziyaretçi şaşkınlığını gizleyemedi”

11-14 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Leather&Fur Fuarı’nı değerlendiren Gözmen, “İtalya’dan ve Yunanistan’dan gelen ziyaretçilerimiz şaşkınlık içerisinde kaldılar ve en önemlisi mutlu oldular. Sektörler açısından tekrar hayata dönüş sinyallerini görmek onları sevindirdi. 2021’e 1-0 önde başlıyoruz. Fuarımızı sektörümüzle ilgili dünyanın en iyi fuarlarıyla kıyaslamaya başladılar. Bu bizim doğru şeyler yaptığımızı gösteriyor. Doğru işleri yapmaya devam edeceğiz. Deri, kürk ve süet özelinde dünyanın en büyük ihtisas fuarı olduğumuzu söylemek yanlış olmaz." ifadelerini kullandı.

“Fiziki fuar üç ay zaman kazandırıyor”

Fiziki fuarların sektör açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan TDKD Başkanı Gözmen, “Satışlarımız tamamen fiziki. Fuarlara katılamadığımız zaman sektörümüz bitme noktasına gelir. Sanal fuarları ve dijital pazarlama faaliyetlerini dernek olarak elbette destekliyoruz ve yatırımlar yapıyoruz ancak yabancılar deriye dokunup hissetmedikleri zaman sipariş aşamasına geçmeleri zaman alıyor. Sanal fuarlarda numunelerin gidip gelmesi ve revizeler üreticilerimize üç aya yakın bir süre kaybettiriyor. Fiziki fuarlarda ürün yerinde görülüyor ve yerinde ticaret gerçekleşiyor.” diye konuştu.