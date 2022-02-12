Deri sektörü İstanbul’da buluştu

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nin (TDKD) destekleriyle İstanbul Fashion Connection (IFCO) Hazır Giyim ve Moda Fuarı, Linexpo İç Giyim ve Çorap Fuarı ve Fashionist ile birlikte eş zamanlı olarak düzenlendi. IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı, 400’den fazla katılımcı, 90’a yakın ülkeden 3 binin üzerinde satınalmacıyı bir araya getirdi.

Deri, hazır giyim sektörlerini bir araya getiren IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı 35 bin metrekarelik alanda gerçekleşti. TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, deri konfeksiyon sektörü için fiziki fuarların büyük önem taşıdığını, ürüne dokunmanın satışlarda olumlu etki yaptığını söyledi. TDKD Başkan Yardımcısı Fatih Dursun da fuarın sektöre büyük katkı sunacağına inandıklarını belirtti.

Fuarı değerlendirmeye devam eden Gözmen, “3 yıldır deri, tekstil, hazır giyim özelinde İstanbul’a bir fuar kazandırma çalışması içerisindeydik. Katılım olarak deri konfeksiyon sektörünün çok ciddi bir desteği var. Deri sektörü özelinde fiziki fuarlar çok önemli çünkü insanların dokunmaları, giymeleri, hissetmeleri gerekiyor. Bu nedenle fiziki fuarların artması ve doğru zamanlarda olması bizim için çok önemli. İstanbul’da gerçekleştirebileceğimiz bu gibi büyük fuarlar da sektörümüzün gelişimi için çok ciddi katkılar sağlıyor. Yüzde 20’lerin üzerinde bir katılımı deri konfeksiyon olarak sağladık. Hazır giyim, iç giyim, abiye giyim olarak da 400’ün üzerinde bir katılım söz konusu. İlk olmasına rağmen çok ciddi bir katılım ile başarılı bir fuar geçti.” dedi.

Fuarda özellikle Dubai’den, Lübnan’dan, Arap Ülkeleri’nden, Asya Ülkeleri’nden farklı daha önce karşılaşmadığımız alıcılarla tanışma şansını yakaladıklarını söyleyen Gözmen şunları aktardı: “Bunun geleceğimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu fuarı desteklemeye de devam edeceğiz. Ağustos ayında yine burada olması planlanan fuarın sektörümüze esas hitap edebilecek, sezon olarak daha uygun bir fuar olacağına inanarak aynı desteği vermeyi düşünüyoruz. İstanbul’a bir yıldız kazandırdığımızı, hazır giyime ve ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.”

İhracatta yüzde 21,5 artış

Sektörün ihracat rakamlarını da değerlendiren Gözmen şunları aktardı: “2022 yılının ilk ayında deri ve deri mamulleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,5 artışla 133,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke ihracatını destekleyen sektörlerin başında gelen deri sektörümüzde oluşan yüzde 20-30 bandındaki bu artış beklentilerimiz içerisinde ama hedefimiz, ihracatımızı maliyet artışlarından kaynaklı olmadan kilo bazında ve satış adedi olarak gerçekleştirmek.”