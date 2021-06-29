Deri sektörü, Rusya pazarıyla hareketlendi

1 Ocak-26 Haziran döneminde yaklaşık 180 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yeni normalleşme ve bazı ülkelerin uçuş kısıtlamalarını kaldırmasıyla hareketlendi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, salgının deri ve deri mamulleri sektörünü de etkilediğini belirterek, "Uçuş yasağı kalktı ve Rusya çok hızlı şekilde adapte oldu. Avrupa pazarı da önemli ama Rusya geleneksel bir pazar. Uçuş kısıtlamasının kalkması önemli. Bu da ihracat rakamlarına olumlu yansıyacaktır. Salgından dolayı ötelenmiş talepler de var. Yılın ikinci yarısında Rusya'dan ciddi bir talep olacaktır, ihracat da ivme kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni normalle beraber deri ve deri konfeksiyon sektörünün çabuk hareket ederek açıkları hızlı bir şekilde kapatacağına işaret eden Şenocak, "Deri sektöründe 2019'un ihracat rakamlarını temmuz ayı itibarıyla aşıyoruz. Daha yüksek hedeflere doğru çıkacağız. Yıl sonu itibarıyla inanıyorum ki deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2 milyar dolar ihracatı aşacağız. Ortalama yüzde 20 büyüme öngörüyoruz." dedi.

455 yabancı alıcı, yeni sisteme üye oldu

E-ticarete önem verdiklerin için "Turkishleather.com" adında site kurduklarına değinen Şenocak, 2 bin 600 ürünün yer aldığı siteye 164 yerli üretici ihracatçı firmanın üyelik işlemlerini tamamladığını vurguladı.

Şenocak, siteye çoğunluğu ABD, Rusya, İngiltere, Güney Afrika, Ukrayna ve Almanya'dan olmak üzere 74 ülkeden 455 yabancı alıcının da üye olduğunu ifade etti.