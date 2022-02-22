Deri sektörü, Rusya'ya katma değerli ihracatı artıracak

Deri ve deri mamulleri sektörü, Rusya'da düzenlenen CPM Fuarı'na 25 firma ile katılım gösterdi. Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Rusya’nın sektör için önemli bir pazar olduğunu, CPM Fuarı'nın da bölgeye yapılan ihracatı daha da artırmak adına önem taşıdığını kaydetti.

Gözmen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fuar, pandemi sonrası eski günlerine dönmeye başladı. Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılında Rusya'ya 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Rusya'ya ihracatta yüzde 34,8 oranında artış yakaladık. 2022 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. CPM ve Antalya'da düzenlediğimiz Leather & Fur Fashion etkinliğimiz, Rusya'ya olan ihracatımızın gelişmesinde büyük bir öneme sahip. Bu sene sektörümüzün büyük destekleri ile düzenlenmeye başlayan IFCO Fuarı'nın da sektöre büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Sektör olarak en büyük pazarımız Rusya, sonrasında ise Amerika geliyor. Rusya'da deri sektöründe yüzde 20 pazar payımız var. Amerika ise bu yıl en fazla artış yakaladığımız pazarlardan biri."

"Yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız"

Sektör olarak 2022 yılı sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini bildiren Gözmen, "Deride dünyada rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız. İstediğimiz adetler olmadığı için daha katma değerli ürünler satmaya çalışıyoruz. Daha çok koleksiyona önem veriyoruz. Türkiye'nin tabakhane, baskı olarak çok büyük avantajı var. Bunu ne Ruslar ne İtalyanlar yapabiliyor. Ayrıca, trendler en çok deride değişiyor. Tüketimi az olan ve dayanıklı olan bir ürün olduğu için sürekli yenilikler yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.