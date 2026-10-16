Deri sektöründe kilogram başına ihracat değeri 16 doları aştı

İstanbul Deri ve Deri Ma­mulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2025 yılı ihracat performanslarıyla öne çıkan 254 firmayı ödüllendirdi. İs­tanbul’daki Dış Ticaret Komp­leksi’nde düzenlenen “İhracat­ta Fark Yaratanlar Ödül Töre­ni”nde, ihracat başarılarının yanı sıra kilogram başına en yüksek ihracat değerine ula­şan firmalar da ödüllendiril­di.

Türkiye’nin kilogram başı­na ortalama ihracat değeri 1,5 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektörü bu yıl birim ihracat değerini 16 dola­rın üzerine çıkardı. İDMİB Baş­kanı Güven Karaca’nın ev sa­hipliğinde, 14 Ekim 2026 tari­hinde gerçekleştirilen törene İstanbul Vali Yardımcısı Meh­met Sülün, Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Öksüz, İstanbul Sana­yi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sektör temsilcileri ve ihracatçı firma­ların yöneticileri katıldı.

İhracatta yıl sonu hedefi kayıpsız kapanış

Deri ve deri mamulleri sektö­rü, kilogram başına 1000 dola­rın üzerini zorlayan ihracat ba­şarılarıyla dikkat çekiyor. İD­MİB Başkanı Güven Karaca, sektörün 2026 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 100 milyon do­ların üzerinde ihracat gerçek­leştirdiğini açıkladı. Yıla yüzde 8-9 oranında kayıpla başladık­larını belirten Karaca, mevcut durumda geçen yılın aynı dö­nemine göre ihracattaki kaybın yüzde 1’in altına indiğini söy­ledi. Karaca, yıl sonunu 2025 yılıyla aynı ihracat rakamın­da kapatmayı umduklarını ifa­de ederek, Türkiye’nin deri ve deri ürünleri imalatında Avru­pa’nın üçüncü büyük ülkesi ol­duğunu vurguladı.

Yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan sektörün, Türkiye’nin birim ihracat değe­ri en yüksek dördüncü sektörü olduğunu belirten Karaca, 2025 yılında kilogram başına yakla­şık 14 dolar olan ihracat değe­rinin bu yıl 16 doların üzerine çıktığını kaydetti. Sektörün he­definin ihracatta yeniden kalı­cı büyümeyi yakalamak oldu­ğunu belirten Karaca, Ticaret Bakanlığının katkılarıyla yürü­tülen çalışmalar kapsamında ABD ve Avrupa’daki 27 önemli markanın satın alma temsilcisi­nin yaklaşık bir yıl içinde Türki­ye’ye getirildiğini ve ihracatçı­larla yüzlerce ikili görüşme ger­çekleştirildiğini söyledi.

Sektörün kalite, tasarım, hızlı ve esnek üretim kabiliyetleriy­le öne çıktığını belirten Karaca, fiyat rekabetinde yaşanan so­runların bu avantajların sipari­şe dönüşmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Sipariş kayıplarının üretim ve istihdamı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Ka­raca, kaybedilen üretim kapa­sitesinin ve nitelikli iş gücünün yeniden kazanılmasının kolay olmadığını vurguladı. Karaca, zorlu koşullara rağmen ulusla­rarası pazarlarda varlık göster­meye devam eden ihracatçıla­rın sektörün gücünü dünyaya taşıdığını belirterek, ödüllerin firmaların emeğini ve ihracat başarılarını takdir etmek ama­cıyla verildiğini söyledi. TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz de deri ve deri mamulleri sektörü­nün Türkiye’nin üretim tecrü­besini, tasarım gücünü ve işçi­liğini dünya pazarlarına taşıyan köklü sektörlerden biri olduğu­nu dile getirdi.

Üretim kültürü­nün yılların emeği, ustalığı ve tecrübesiyle oluştuğunu belir­ten Öksüz, bu birikimi koruma­nın önemine işaret etti. Artan maliyetlerin ve ağırlaşan reka­bet koşullarının üretim ve ih­racat gücünü zorladığını ifade eden Öksüz, enflasyonun altın­da kalan döviz kuru artışlarının sektörün en büyük sorunları arasında yer aldığını söyledi. İh­racatta yalnızca miktarın değil, ürünlerin hangi değerle satıldı­ğının da önemli olduğunu vur­gulayan Öksüz, birim fiyatıyla öne çıkan firmaların ödüllen­dirilmesini anlamlı bulduğu­nu belirtti. Öksüz, Türkiye’nin markalaşma konusunda önemli bir mesafe katettiğini ancak bu alanda daha fazla çalışma yapıl­ması gerektiğini kaydetti.

254 firmaya beş kategoride ödül

2025 yılı ihracat performansları esas alınarak yapılan değerlendirmede, firmalar Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Başarı kategorilerinde ödüllendirildi. Buna göre 9 firma Platin, 27 firma Altın, 57 firma Gümüş, 70 firma Bronz ve 91 firma Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Tören kapsamında, firmaların ihracat başarılarının ve sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkılarının görünür kılınması amaçlandı. Ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile tabakhane sektörlerinde, 2025 yılında kilogram başına en yüksek ihracat değerine ulaşan birer firmaya Özel Platin Ödülü verildi. Toplam dört firmaya takdim edilen ödüllerle, katma değerli ihracatta öne çıkan başarılar da ayrıca ödüllendirilmiş oldu.