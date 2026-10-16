Deri sektöründe kilogram başına ihracat değeri 16 doları aştı
İDMİB, 2025 yılı ihracat performanslarıyla öne çıkan 254 firmayı ödüllendirdi. Sektörün ilk dokuz aylık ihracatı 1,1 milyar doları aşarken, yıl sonunun kayıpsız kapatılması hedefleniyor. 2025 yılında kilogram başına yaklaşık 14 dolar olan ihracat değeri bu yıl 16 doların üzerine çıktı.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2025 yılı ihracat performanslarıyla öne çıkan 254 firmayı ödüllendirdi. İstanbul’daki Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen “İhracatta Fark Yaratanlar Ödül Töreni”nde, ihracat başarılarının yanı sıra kilogram başına en yüksek ihracat değerine ulaşan firmalar da ödüllendirildi.
Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat değeri 1,5 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektörü bu yıl birim ihracat değerini 16 doların üzerine çıkardı. İDMİB Başkanı Güven Karaca’nın ev sahipliğinde, 14 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen törene İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Öksüz, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların yöneticileri katıldı.
İhracatta yıl sonu hedefi kayıpsız kapanış
Deri ve deri mamulleri sektörü, kilogram başına 1000 doların üzerini zorlayan ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor. İDMİB Başkanı Güven Karaca, sektörün 2026 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Yıla yüzde 8-9 oranında kayıpla başladıklarını belirten Karaca, mevcut durumda geçen yılın aynı dönemine göre ihracattaki kaybın yüzde 1’in altına indiğini söyledi. Karaca, yıl sonunu 2025 yılıyla aynı ihracat rakamında kapatmayı umduklarını ifade ederek, Türkiye’nin deri ve deri ürünleri imalatında Avrupa’nın üçüncü büyük ülkesi olduğunu vurguladı.
Yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan sektörün, Türkiye’nin birim ihracat değeri en yüksek dördüncü sektörü olduğunu belirten Karaca, 2025 yılında kilogram başına yaklaşık 14 dolar olan ihracat değerinin bu yıl 16 doların üzerine çıktığını kaydetti. Sektörün hedefinin ihracatta yeniden kalıcı büyümeyi yakalamak olduğunu belirten Karaca, Ticaret Bakanlığının katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ABD ve Avrupa’daki 27 önemli markanın satın alma temsilcisinin yaklaşık bir yıl içinde Türkiye’ye getirildiğini ve ihracatçılarla yüzlerce ikili görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.
Sektörün kalite, tasarım, hızlı ve esnek üretim kabiliyetleriyle öne çıktığını belirten Karaca, fiyat rekabetinde yaşanan sorunların bu avantajların siparişe dönüşmesini zorlaştırdığını ifade etti.
Sipariş kayıplarının üretim ve istihdamı doğrudan etkilediğine dikkat çeken Karaca, kaybedilen üretim kapasitesinin ve nitelikli iş gücünün yeniden kazanılmasının kolay olmadığını vurguladı. Karaca, zorlu koşullara rağmen uluslararası pazarlarda varlık göstermeye devam eden ihracatçıların sektörün gücünü dünyaya taşıdığını belirterek, ödüllerin firmaların emeğini ve ihracat başarılarını takdir etmek amacıyla verildiğini söyledi. TİM Başkan Vekili Ahmet Öksüz de deri ve deri mamulleri sektörünün Türkiye’nin üretim tecrübesini, tasarım gücünü ve işçiliğini dünya pazarlarına taşıyan köklü sektörlerden biri olduğunu dile getirdi.
Üretim kültürünün yılların emeği, ustalığı ve tecrübesiyle oluştuğunu belirten Öksüz, bu birikimi korumanın önemine işaret etti. Artan maliyetlerin ve ağırlaşan rekabet koşullarının üretim ve ihracat gücünü zorladığını ifade eden Öksüz, enflasyonun altında kalan döviz kuru artışlarının sektörün en büyük sorunları arasında yer aldığını söyledi. İhracatta yalnızca miktarın değil, ürünlerin hangi değerle satıldığının da önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, birim fiyatıyla öne çıkan firmaların ödüllendirilmesini anlamlı bulduğunu belirtti. Öksüz, Türkiye’nin markalaşma konusunda önemli bir mesafe katettiğini ancak bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.
254 firmaya beş kategoride ödül
2025 yılı ihracat performansları esas alınarak yapılan değerlendirmede, firmalar Platin, Altın, Gümüş, Bronz ve Başarı kategorilerinde ödüllendirildi. Buna göre 9 firma Platin, 27 firma Altın, 57 firma Gümüş, 70 firma Bronz ve 91 firma Başarı Ödülü almaya hak kazandı. Tören kapsamında, firmaların ihracat başarılarının ve sektörün uluslararası pazarlardaki rekabet gücüne katkılarının görünür kılınması amaçlandı. Ayakkabı, saraciye, deri ve kürk konfeksiyon ile tabakhane sektörlerinde, 2025 yılında kilogram başına en yüksek ihracat değerine ulaşan birer firmaya Özel Platin Ödülü verildi. Toplam dört firmaya takdim edilen ödüllerle, katma değerli ihracatta öne çıkan başarılar da ayrıca ödüllendirilmiş oldu.