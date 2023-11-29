“Deri sektörünün hedefi kuzey ülkeleri ve Amerika"

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı %4,6 oranında düşüşle 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, deri ve kürk konfeksiyon grubu ise 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla %4 artış kaydederek, 202,3 milyon dolarla deri ve deri mamulleri ihracatından %12,5 pay aldı.

“Sektörün cirosunun %50’si bu fuardan”

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dursun; Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Almanya, Fransa dahil olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini belirtti. Türkiye'den 70 firmayla fuara katılacaklarını kaydeden Fatih Dursun, “Şu anda rezervasyonu yapılan 13-14 ülke var ama fuar sonunda 20-21 ülkeyi her sene buluyoruz. Deri konfeksiyon sektörünün yüzde 50 cirosu buradan geliyor” dedi.

İklim krizi deriyi de inceltti

En büyük pazarlarının Rusya ve Ukrayna olduğunu dile getiren Dursun, "Savaşın başlamasıyla Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı ambargo uygulaması Türkiye'nin önünü açtı. Her iki ülke ile olan ticaretimiz arttı. İlişkilerimizin iyi olması bu pazarlarda varlığımızı arttırmamızı sağladı. Sonuçta iki ülke savaşta, şu an normal alması gereken malın zaten yüzde 50’sini alıyorlar. Ne kadar ilişkilerimiz iyi olsa bile savaş durumundan dolayı ilk etkilenen sektörlerin başında deri sektörü oldu” ifadelerini kullandı.

Değişen iklim koşullarına göre ürün çeşitliliğini artırdıklarını kaydeden Dursun, "Biz 70 grama, 100 grama ceket satabiliyoruz. 20 derece, 18 derecelerde giyilebilecek ürünlerimiz var. İhracat rakamlarımızda da ince mal satışları kalın mal satışlarını geçmeye başladı, sanayimiz buna adapte oluyor zaten.

Daha ince daha hafif ürünlere ağırlık veriyoruz ve talep o şekilde geliyor. Kore, Latin Amerika ve Brezilya hedef pazarlar içinde. Bizim esas ana pazarlarımız Kuzey ülkeleri, Avrupa'nın soğuk geçen yerleri, Rusya, Ukrayna. Rusya'daki azalmayı ikame edebilecek tek ülke Amerika. Amerika pazarını çok zorluyoruz” diye konuştu.