“Deri ve ayakkabıda Rusya ve Ukrayna'nın en güçlü tedarikçisi olacağız”

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin ihracatçı sektörlerin yılın ilk yarısında hedefledikleri rakamları revize etmesine neden olması bekleniyor. İki ülke, geçen seneyi 1 milyar 726 milyon dolar ihracatla kapatan Türkiye deri ve deri mamulleri sektörü için önemli yurt dışı pazarları. Sektörün 2022 yılı Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke ise Almanya, Rusya ve İtalya oldu.

Deri ve deri mamulleri sektörünün çatı örgütü İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), nisan ayında yeni başkanını ve yönetimini seçecek. Halihazırda Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Güven Karaca, sektörün önemli derneklerinin ve firmalarının katılımıyla projelerini detaylandırdığı bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, Saraciye Sanayicileri Derneği (SSD) Başkanı Cemal Aydın, Kürk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (KSİAD) Başkanı Yavuz Boynukısa, Deri Teknologları, Teknisyenleri ve Kimyacıları Derrneği (DETEK) Başkanı Turgay Yetişgin, Karyoka Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz İnner, Qusheri Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Kuşeli, Metin Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kütük, Damla Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı İmdat Çalışkan ve Turgut Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Turgut katıldı.

“Savaş sadece bizi değil dünya ticaretini olumsuz etkiliyor”

Toplantıda projelerinin yanı sıra Türkiye deri ve ayakkabı sektörünün yurt dışı pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İDMİB Başkan Yardımcısı Güven Karaca, “Alternatif pazarların önemini bugün bir kez daha idrak ediyoruz. Bundan 7 yıl önce Rusya ile yaşadığımız uçak krizinden bu yana Avrupa bölgesine gerçekleştirdiğimiz ihracatın ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Şu anda yaşanan savaş sadece bizim sektörümüzü değil dünya ticaretini olumsuz etkiliyor. Bölgeden sipariş iptalleri yaşıyoruz. Daha da ötesinde Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerin parasını tahsil edemiyoruz. Bana göre bu savaş bittikten sonra iki ülkenin en önemli tedarikçi ülkesi olacağız. Yeter ki bu dönemi en az hasarla atlatalım. Dünyada tüketimin olduğu her bölgede var olabilirsek, bir bölgede aniden beliren krizlerden çok daha az etkilenmiş oluruz. Ölçeği genişletebilecek güce ve potansiyele sahibiz. Yeter ki sektörümüzün mevcut sorunlarına kolektif çözümler üretelim.” şeklinde konuştu.

"Küresel pastadan daha fazla pay almak istiyoruz"

Deri ve deri mamulleri sektörünün küresel büyüklüğünün 200 milyar dolar olduğunu belirten Karaca, “Bizim bu büyük pastadan aldığımız pay şu an yüzde 1'in altında. Kısa vadedeki ilk hedefimiz ihracat pazarlarımızı genişleterek bu pastadan daha fazla pay almak. Ayakkabı, saraciye, deri, kürk ve konfeksiyon ile bu sektörlerin yan sanayi üreticileri için ekibim ve ben göreve talibiz.” dedi.

Orta ve uzun vadedeki hedeflerinin ise sürdürülebilirlik ve sosyal uygunluk alanlarında yetkinliğini kanıtlayan firma sayısını artırmak olduğunu söyleyen Karaca, kurmayı planladıkları Karbon Nötr OSB’lerde üretimin ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılacağını, bu bölgelerde üretim yapan firmaların atıklarının da kurulacak enerji üretim tesisleri ile değerlendirileceğini aktardı.

“Yönetimde koltuk pazarlığı yapmıyoruz”

“Birlikle Hedefe” anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Karaca, “Yönetimde koltuk pazarlığı yapmıyoruz. Çalışma grubumuz tam 48 kişiden oluşuyor. Göreve gelmemiz halinde yönetimde yer alacak isimleri yine ortak akıl ile belirleyeceğiz. Masadan değil sahadan yöneten bir ekip oluşturmak istiyorum. Şu hususu açık olarak ifade etmek isterim; oluşturacağımız yönetim kurulunda en fazla temsil hakkını 1 milyar dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörümüze vereceğiz.” açıklamasını yaptı.