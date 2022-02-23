Dericiler, Rusya'da 200 milyon dolar hedefliyor

İmam GÜNEŞ / MOSKOVA

Deri ve deri mamulleri sektörü geçen yılı yaklaşık 1,7 milyar dolarlık ihracatla kapatırken, alt sektörlerden deri konfeksiyon ise 207,4 milyon dolarla sektör ihracatından yüzde 12 pay aldı. Sektörün lider pazarı olan Rusya’ya bu dönemde 137 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Sektör temsilcileri, Rusya pazarındaki etkinliğini artırmak ve katma değerli ürün ihracatını geliştirmek için Moskova’da düzenlenen Connection Premiere Moscow (CPM) Fuarı’na 25 firma ile katıldı.

Sektör olarak geniş bir katılımla fuarda yer aldıklarını söyleyen Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, “Moda yapmak istediğimiz ürünü burada sergileyebiliyoruz. O yüzden bu fuarlar sektörümüz için çok önemli. İtalya’nın, Fransa’nın bizden fazla ihracatı var ancak imalatçı değiller. Ürünleri bizden alıyorlar. Bizim artık fasondan çıkıp marka olmamız lazım. Bunun için geç kaldık ama potansiyelimiz yüksek. Markalaşabilmemiz için bu sahnelerde boy göstermemiz gerekiyor” dedi.

Hedef, 200 milyon dolar

Fuarın pandemi öncesi günlerine dönmeye başladığını belirten Gözmen, şu bilgileri verdi: “Deri ve deri mamulleri sektörü olarak 2021 yılında Rusya’ya 137 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde Rusya’ya ihracatta yüzde 34,8 oranında artış yakaladık. 2022 hedefimiz ise 200 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmek. CPM ve Antalya’da düzenlediğimiz Leather&Fur Fashion etkinliğimiz Rusya’ya olan ihracatımızın gelişme sinde büyük bir öneme sahip. Bu sene sektörümüzün büyük destekleri ile düzenlenmeye başlayan IFCO fuarının da sektöre büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz. Sektör olarak en büyük pazarımız Rusya sonrasında ise ABD geliyor. ABD pazarında da büyümeye başladık. Rusya’da deri sektöründe yüzde 20 pazar payımız var. ABD ise bu sene en fazla artış yakaladığımız pazarlardan biri.”

“Deride rakibimiz yok”

Çatı sektör olan deri ve deri mamullerinde 2022 yılının sonunda 2 milyar doların üzerinde ihracata ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Gözmen, şöyle devam etti: “Deride dünyada rakibimiz olduğunu düşünmüyorum. Bu yılı geçen seneye göre daha iyi kapatacağız. İstediğimiz adetlere ulaşamadığımız için daha katma değerli ürünler satmaya çalışıyoruz. Daha çok koleksiyona önem veriyoruz. Türkiye’nin tabakhane, baskı olarak çok büyük avantajı var. Bunu ne Ruslar ne İtalyanlar yapabiliyor. Ayrıca trendler en çok deride değişiyor. Tüketimi az olan ve dayanıklı olan bir ürün olduğu için sürekli yenilikler yapmamız gerekiyor.”

Rusya-Ukrayna gerilimi dericileri etkiliyor

Sosyal medyadan deri satışının çok fazla arttığını belirten TDKD Başkan Yardımcısı Serdar Yavuz şu açıklamalarda bulundu: “Bu durum özellikle Çin’de ve Kore’de patladı. Influencer’lar ürünü giyip, anlatıyorlar. İnsanlar da firmanın videolarını izleyip ikna olup, sipariş veriyorlar. Eskiden aynı şehirde birbiriyle rekabet eden müşterilerle sorun yaşıyorduk. Şimdi bütün Rusya, Ukrayna ve Kazakistan birbirine rakip oldu. Online olduğu için artık müşteri Kazakistan’dan da Rusya’dan da alışveriş yapabiliyor. AVM’lerde en ufak metrekaresi olan müşterilerimiz Instagram’daki reels videoları sayesinde en fazla ürün satan müşterilerimiz oldu. Rusya e-ticarette oldukça aktif. Türk dericiler bu noktada çok fazla dahil olmak istemiyor.”

Fuar katılımlarının istikrarlı olması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, “Her sezonda, her fuarda burada olmamız gerekiyor. Deri ve deri mamulleri sektöründe talep iyi ama her gelişmeden çok çabuk etkilenen bir sektör. Pandemiden yeni çıkmaya çalışırken Ukrayna-Rusya olayları oldu. Bu alışverişi direkt kesiyor. Rusya sokaklarında bu konu çok hissedilmese de ticarette direkt hissediliyor” dedi.