Deride hedef Rusya ile 'kesintisiz' ihracat

Deri konfeksiyon sektörü ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Sektör, 29 firma ile Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı’na katılım sağladı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, fuara Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi uluslararası ülkelerden katılım olduğunu bundan dolayı da deri konfeksiyon sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hedef 240 milyon dolar ihracat

Fuar sırasında deri konfeksiyon sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Gözmen, “Sektör olarak Ocak- Temmuz döneminde 88 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat sezonumuz yeni başlıyor. Yıl sonuna kadar 240 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl sektör olarak toplamda 188 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Rusya sektörümüz için çok önemli bir pazar. İhracatta, fuarın da etkisiyle sene sonuna beklediğimizin üzerinde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Moskova’daki fuar ile ilgili detayları da aktaran Gözmen şunları söyledi: “Süreklilik arz eden firma sayısı önemli. Zaman zaman farklılıklar oluyor bazen 10 firmayla bazen 15 firmayla katılıyoruz. Bu sene 29 firmamızla katılım sağladık. Moskova’da düzenlenen eski bir fuar. CPM merkezi Almanya olan uluslararası bir fuar. Biz Türkiye olarak 100’ün üzerinde stant aldık, bunların içinde 29 tanesini deri konfeksiyon bölümü oluşturuyor. Sektörel olarak hazır giyimde binde birlere tekabül eden bir ihracat veya büyüklük olmasına rağmen böyle bir fuarda yüzde 30‘a yakın bir yer kaplıyoruz. Bu hazır giyim için Rusya pazarının ne kadar önemli olduğunu, özellikle deri özelinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Rusya ithalatında pandemi ortamında yüzde 45’lere yakın kısılma olmasına rağmen, deri konfeksiyon bölümünde Antalya’da düzenlediğimiz ya da pandemi ortamında düzenlemeye çalıştığımız fuarlara aralık vermediğimizden dolayı bu düşüş yüzde 45’in altında oldu. Ama genel Rusya’nın ithalatında yüzde 45’e yakın bir kısılma var deride ise yüzde 30’lar civarında.”

Avrupalı markalar Türkiye'ye geliyor

Sektör olarak ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu söyleyen Gözmen, “Avrupa’daki markalar Çin, Pakistan ya da Hindistan’a değil bize geliyorlar. Fiyatlardan dolayı değil, onlara yakın bir fiyat olsa bile burada belirleyici olan; kalite, hizmet ve servis. Pandemiden sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan’a giden Avrupalı firmalar şu anda yavaş yavaş Türkiye’ye gelmeye başlıyorlar. Dünya devleri Türkiye’ye gelmek istiyor. Bu aşamada maalesef üretimden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Sektör pandeminin etkilerinden hala kurtulmaya çalışıyor. Dünyada hareket ve ticaret başlamadan turizm ve hizmet sektörüyle beraber en çok etkilenen sektör biz olduk. Bütün sektörler inişteyken biz hala 2019’u yakalayamamış durumdayız. En çok etkilenen sektörlerden birisiyiz çünkü bizim olayımız tamamen uluslararası dolaşım, turizm ve alışverişin normalleşmesiyle ilintili. Bunu da artık ileride pandeminin gidişatı belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Yeni dönem ihracat hedefleri için de açıklamalarda bulunan TDKD Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: “Son iki senedir ağırlık verdiğimiz pazarlara ürün gönderemedik. Yeni dönemde ABD ve Uzakdoğu pazarları üzerinde duracağız. Yine ana pazarlardan Almanya, İtalya, Fransa ve İngiltere hedefimizde olacak. Sektör olarak birim fiyatımız 150 dolar civarında gidiyor. Türkiye’de katma değeri en yüksek ürün grubuyuz. Her şeyden ziyade dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. İthalat neredeyse sıfıra yakın. Dış ticaret fazlası vermemiz, ülkemizin toplam ihracatına ve cari açığın kapanmasına destek oluyor. Ülke ekonomisine direkt katkı veren bir sektör olarak Rusya'daki varlığımızı güçlendirirken alternatif ihracat pazarlarını keşfetmemiz ve aksiyon almamız gerekiyor. Derneğimiz bu konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma içerisinde. Bu yıl içerisinde söz konusu çalışmanın detaylarını paylaşmayı hedefliyoruz."