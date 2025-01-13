Dermokozmetiğe dönüştürdüğü kemik iliğiyle dünyaya açılacak

Sevilay ÇOBAN

Fransız dili ve edebiya­tı mezun olduktan son­ra yeme-içme konusuna merak salan deneyimli girişim­ci Nezihe Filiz Toker, ilk girişi­mini Bulgaristan’da hayata ge­çirdi. Düzce simidini ‘SimitChi’ markasıyla pazarlayan Toker, 2 çocuğunun eğitimi için aldı­ğı Türkiye’ye dönüş kararıyla markayı da devrettiğini kaydet­ti.

Toker, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda hikâyesinin başlangıcını şu sözlerle anlattı; “Çocukluğumdan beri mutfa­ğımızdan eksik olmayan ilikli kemik suyunu, çocuklarım için üretmeye başladım. Hiç aklım­da yoktu, bir gün arkadaşlarım; ‘Filiz, sen ilikli kemik suyunu çok farklı yapıyorsun ve bunu bir işe dönüştürmen lazım’ de­diler. Onlardan bana verdiği cesaretle en iyi yaptığım şeyi, 1 Kasım 2019’da resmi olarak işe dönüştürdüm.

Babaanne­min tarifi ve kadim bilgileriyle bilimi buluşturdum. Bone San­te adını verdiğim ilikli kemik suyunun lezzetinin ve protein değerlerinin en üst derecele­re çıkması için uzun yıllar çok çalıştım. Okudum, araştırdım. Sadece bu sebeple yurtdışına seyahatler planladım. Fark ya­ratan ilikli kemik suyu üretimi yapmaya bu sayede başardım.”

Toker, markaya değer kat­mak için Özyeğin Üniversitesi, Le Cordon Bleu’da aşçılık eğiti­mi de alarak bu alanda uzman­laşmaya başladığını ifade etti.

Amacım kadın istihdamıyla kalkınmaya destek vermek

Kendi geliştirdiği formülle üretim yapmaya devam ettiği­ni ifade eden Toker, “Şimdi bu­tik üretim tesisimde 15 kişiye istihdam sağlıyorum. Çalışan­larımın neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor. Kadın­lara istihdam sağlamak, ülke kalkınmasına destek vermek ve kadının toplumdaki yerini güçlendirmek en önemli amaç­larımdan birisi” şeklinde ko­nuştu. Bone Sante’nin kuruluş aşamasında karşılaştığım en önemli zorluk erkek himaye­sindeki et sektöründe doğru ke­mikleri temin etmek oldu” di­yen Toker, en iyi sonuca ulaş­mak için genç körpe hayvan kemikleri ile etli ve kıkırdaklı kemiğin önemli unsurlar oldu­ğuna dikkat çekti.

Egzama ve yanık merhemi geliştiriyor

Toker, ilk aşamalarda Bone Sante’nin kulaktan kulağa tanı­nan, çok sevilen bir marka ha­line geldiğini işaret ederken, “Markamız her geçen yıl cid­di bir ivmeyle büyüyor. Bu gi­rişime, ilk olarak KOSGEB gi­rişimcilik ve ileri girişimcilik destekleri ile adım attım. 2023 yılında KOSGEB’in İstanbul Kadın Girişimci yüzü oldum.

Ar-Ge çalışmalarımı aralıksız olarak sürdürdüm. İlik yağı ve kantaron bitkisiyle elde ettiğim ürünle, Türk Patent Kurumu’na başvurdum ve buluş olarak de­ğerlendirildi. 1 Mart 2024’de Bezmialem Üniversitesi ile bir sözleşme imzaladım. Bezmia­lem üniversitesi Fitoterapi Ku­rucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal ile egzama ve yanık te­davisine yardımcı bir merhem geliştiriyoruz. Bu projemi Bez­mialem Üniversitesi ile birlikte TUBİTAK’a sunduk” dedi.

İhracat için gün sayıyor

2024 yılında aldığı devlet teş­viki ile Düzce Gümüşova Or­ganize Sanayi Sitesi’nde 2800 m2 ilk gıda ve dermokozmetik üretimi tesisi kurmak üzere ça­lışmalara başladığını söyle­yen Toker, “Tesis şu anda inşa­at aşamasında. Halkbank’ın da destekleriyle yaklaşık 1 yıl içe­risinde yeni üretim tesisimi ta­mamlamayı hedefliyorum. BRC standartlarındaki yeni üretim tesisim ile daha çok fazla kadına istihdam sağlayarak, Bone San­te’nin bir dünya markası olması için ihracata da başlayacağım. 50 kavanozla başladığım işimde şimdi ayda 20 bin adet üretebili­yorum. Tesis faaliyete başladı­ğında da üretim sekiz katına çı­kacak” diye konuştu.

Et ve süt ürünlerinin AB ül­kelerine ihracat kısıtı nedeniy­le ilk aşamada Ortadoğu ülke­lerine ihracata başlayacağını ifade eden Toker, “Hedefimde Ortadoğu ve Amerika pazarı. Sonraki hedefim bir AB ülke­sinde üretim tesisi kurma” de­di.

Temiz ve doğal gıda tüke­timinin insan sağlığı açısın­dan önemine vurgu yapan To­ker, Bone Sante ile geleneksel şifayı herkese ulaştırmak is­tediğini dile getirdi. Toker, “En büyük amacım insanlara ilikli kemik suyu içme alışkanlığı ka­zandırarak, geleneksel olan do­ğal gıdalarımızın tekrar sofrala­rımızda yer almasını sağlamak. 20.yy ‘a kadar yiyerek yaşamı­şız; 21yy’da yiyerek ölüyoruz. Doğru ve temiz beslenerek, bo­zulan genetiğimizi düzeltebilir; daha sağlıklı yaş alabiliriz” ifa­delerini kullandı.

İlik yağlı sabundan kirpik serumuna

Bone Sante kurucusu Nezihe Filiz Toker, ilikli kemik suyunun yanı sıra ürün portföyünde 20’ye yakın ürünü şöyle sıraladı; “İlik yağı, baharat karışımları, Urfa sadeyağı, ilik yağlı sabun, kolajen kaş&kirpik bakım serumu, dökülme karşıtı kolajen şampuan, onarıcı bakım kolajen şampuanı, onarıcı bakım saç kremi, ata tohumu siyez bulgurlu kuskus, siyez bebek tarhanası, siyez tarhana, siyez kızılcık tarhanası, siyez erişte, siyez üçgen makarna, siyez fırınlanmış bol dana kıymalı mantı.”

First Lady’lere kolajenli dondurma

Girişimcilik yolculuğuna çıkarken en önemli motivasyon kaynağının çocukları olduğunun altını çizen Toker, “Çocuklarımı sağlıklı büyütmek için geliştirdiğim ilikli kemik suyu, yüzlerce, binlerce müşterilerimin geri dönüşleriyle taçlandı ve motivasyon kaynaklarım çoğaldı. Ayrıca Mart 2024’de Halkbank ‘Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Ödülü, Mayıs 2024’de ise MÜSİAD ‘Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü’nün sahibi oldum.

Yola çıkmakta tereddüt eden birçok kadına ilham ve cesaret kaynağı olabilmek için birçok sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alıyorum. Ayrıca KAGİDER üyesiyim. 2023 Eylül ayında New York’ta, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler First Lady’lerine Türk mutfağını tanıtan bir davet düzenlendi. Bu davette ilikli kemik suyu ile Antep fıstıklı kolajen dondurma yaptım” dedi.