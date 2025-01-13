Dermokozmetiğe dönüştürdüğü kemik iliğiyle dünyaya açılacak
Çocukları için evde yaptığı ilikli kemik suyunu pazarlamaya başlayarak girişimciliğe adım atan Nezihe Filiz Toker, şimdi dermokozmetiğe dönüştürdüğü kemik ilikli ürünüyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor.
Sevilay ÇOBAN
Fransız dili ve edebiyatı mezun olduktan sonra yeme-içme konusuna merak salan deneyimli girişimci Nezihe Filiz Toker, ilk girişimini Bulgaristan’da hayata geçirdi. Düzce simidini ‘SimitChi’ markasıyla pazarlayan Toker, 2 çocuğunun eğitimi için aldığı Türkiye’ye dönüş kararıyla markayı da devrettiğini kaydetti.
Toker, DÜNYA Gazetesi’ne verdiği röportajda hikâyesinin başlangıcını şu sözlerle anlattı; “Çocukluğumdan beri mutfağımızdan eksik olmayan ilikli kemik suyunu, çocuklarım için üretmeye başladım. Hiç aklımda yoktu, bir gün arkadaşlarım; ‘Filiz, sen ilikli kemik suyunu çok farklı yapıyorsun ve bunu bir işe dönüştürmen lazım’ dediler. Onlardan bana verdiği cesaretle en iyi yaptığım şeyi, 1 Kasım 2019’da resmi olarak işe dönüştürdüm.
Babaannemin tarifi ve kadim bilgileriyle bilimi buluşturdum. Bone Sante adını verdiğim ilikli kemik suyunun lezzetinin ve protein değerlerinin en üst derecelere çıkması için uzun yıllar çok çalıştım. Okudum, araştırdım. Sadece bu sebeple yurtdışına seyahatler planladım. Fark yaratan ilikli kemik suyu üretimi yapmaya bu sayede başardım.”
Toker, markaya değer katmak için Özyeğin Üniversitesi, Le Cordon Bleu’da aşçılık eğitimi de alarak bu alanda uzmanlaşmaya başladığını ifade etti.
Amacım kadın istihdamıyla kalkınmaya destek vermek
Kendi geliştirdiği formülle üretim yapmaya devam ettiğini ifade eden Toker, “Şimdi butik üretim tesisimde 15 kişiye istihdam sağlıyorum. Çalışanlarımın neredeyse tamamını kadınlar oluşturuyor. Kadınlara istihdam sağlamak, ülke kalkınmasına destek vermek ve kadının toplumdaki yerini güçlendirmek en önemli amaçlarımdan birisi” şeklinde konuştu. Bone Sante’nin kuruluş aşamasında karşılaştığım en önemli zorluk erkek himayesindeki et sektöründe doğru kemikleri temin etmek oldu” diyen Toker, en iyi sonuca ulaşmak için genç körpe hayvan kemikleri ile etli ve kıkırdaklı kemiğin önemli unsurlar olduğuna dikkat çekti.
Egzama ve yanık merhemi geliştiriyor
Toker, ilk aşamalarda Bone Sante’nin kulaktan kulağa tanınan, çok sevilen bir marka haline geldiğini işaret ederken, “Markamız her geçen yıl ciddi bir ivmeyle büyüyor. Bu girişime, ilk olarak KOSGEB girişimcilik ve ileri girişimcilik destekleri ile adım attım. 2023 yılında KOSGEB’in İstanbul Kadın Girişimci yüzü oldum.
Ar-Ge çalışmalarımı aralıksız olarak sürdürdüm. İlik yağı ve kantaron bitkisiyle elde ettiğim ürünle, Türk Patent Kurumu’na başvurdum ve buluş olarak değerlendirildi. 1 Mart 2024’de Bezmialem Üniversitesi ile bir sözleşme imzaladım. Bezmialem üniversitesi Fitoterapi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kartal ile egzama ve yanık tedavisine yardımcı bir merhem geliştiriyoruz. Bu projemi Bezmialem Üniversitesi ile birlikte TUBİTAK’a sunduk” dedi.
İhracat için gün sayıyor
2024 yılında aldığı devlet teşviki ile Düzce Gümüşova Organize Sanayi Sitesi’nde 2800 m2 ilk gıda ve dermokozmetik üretimi tesisi kurmak üzere çalışmalara başladığını söyleyen Toker, “Tesis şu anda inşaat aşamasında. Halkbank’ın da destekleriyle yaklaşık 1 yıl içerisinde yeni üretim tesisimi tamamlamayı hedefliyorum. BRC standartlarındaki yeni üretim tesisim ile daha çok fazla kadına istihdam sağlayarak, Bone Sante’nin bir dünya markası olması için ihracata da başlayacağım. 50 kavanozla başladığım işimde şimdi ayda 20 bin adet üretebiliyorum. Tesis faaliyete başladığında da üretim sekiz katına çıkacak” diye konuştu.
Et ve süt ürünlerinin AB ülkelerine ihracat kısıtı nedeniyle ilk aşamada Ortadoğu ülkelerine ihracata başlayacağını ifade eden Toker, “Hedefimde Ortadoğu ve Amerika pazarı. Sonraki hedefim bir AB ülkesinde üretim tesisi kurma” dedi.
Temiz ve doğal gıda tüketiminin insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan Toker, Bone Sante ile geleneksel şifayı herkese ulaştırmak istediğini dile getirdi. Toker, “En büyük amacım insanlara ilikli kemik suyu içme alışkanlığı kazandırarak, geleneksel olan doğal gıdalarımızın tekrar sofralarımızda yer almasını sağlamak. 20.yy ‘a kadar yiyerek yaşamışız; 21yy’da yiyerek ölüyoruz. Doğru ve temiz beslenerek, bozulan genetiğimizi düzeltebilir; daha sağlıklı yaş alabiliriz” ifadelerini kullandı.
İlik yağlı sabundan kirpik serumuna
Bone Sante kurucusu Nezihe Filiz Toker, ilikli kemik suyunun yanı sıra ürün portföyünde 20’ye yakın ürünü şöyle sıraladı; “İlik yağı, baharat karışımları, Urfa sadeyağı, ilik yağlı sabun, kolajen kaş&kirpik bakım serumu, dökülme karşıtı kolajen şampuan, onarıcı bakım kolajen şampuanı, onarıcı bakım saç kremi, ata tohumu siyez bulgurlu kuskus, siyez bebek tarhanası, siyez tarhana, siyez kızılcık tarhanası, siyez erişte, siyez üçgen makarna, siyez fırınlanmış bol dana kıymalı mantı.”
First Lady’lere kolajenli dondurma
Girişimcilik yolculuğuna çıkarken en önemli motivasyon kaynağının çocukları olduğunun altını çizen Toker, “Çocuklarımı sağlıklı büyütmek için geliştirdiğim ilikli kemik suyu, yüzlerce, binlerce müşterilerimin geri dönüşleriyle taçlandı ve motivasyon kaynaklarım çoğaldı. Ayrıca Mart 2024’de Halkbank ‘Yılın Üreten Kadın Girişimcisi Ödülü, Mayıs 2024’de ise MÜSİAD ‘Yılın Kadın Girişimcisi Ödülü’nün sahibi oldum.
Yola çıkmakta tereddüt eden birçok kadına ilham ve cesaret kaynağı olabilmek için birçok sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak yer alıyorum. Ayrıca KAGİDER üyesiyim. 2023 Eylül ayında New York’ta, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler First Lady’lerine Türk mutfağını tanıtan bir davet düzenlendi. Bu davette ilikli kemik suyu ile Antep fıstıklı kolajen dondurma yaptım” dedi.