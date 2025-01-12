DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına SPK'dan onay

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ödenmiş sermayesini yüzde 100 oranında artırarak 245 milyon TL'den 490 milyon TL'ye çıkaracak bedelsiz sermaye artırımı talebinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını açıkladı. Bu adım, şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamayı ve hissenin likiditesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

DESA CEO'su Burak Çelet, yapılan sermaye artırımıyla şirketin ödenmiş sermayesini enflasyon karşısında daha sağlam hale getirmeyi ve küçük yatırımcılar için daha parlak bir gelecek hedeflediklerini ifade etti.