Deskar Teknik ve NM Fire’dan Yangın Güvenliği Zirvesi: Endüstriyel güç, maksimum güven

Avrupa ve Asya’nın birleşim noktasında, Boğaz’ın muazzam manzarası eşliğinde yapılan etkinlik, sektördeki en güçlü ve önemli firmalarından NM Fire’ın iş birliğinde gerçekleştirildi. Bu özel lansmanda, Deskar Teknik ve NM Fire, yangın güvenliği alanındaki liderliklerini ve ortak başarılarını bir arada kutladılar.

Deskar Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Kargün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen projeci, danışman, yatırımcı, inşaat firmaları ile alanında uzman üst düzey itfaiye yetkilileri bir araya geldi. Modern ve yeni teknolojik yangın pompa sistemleri üzerine değerli fikirlerin paylaşıldığı bu zirve, sektöre dair yeni perspektifler kazandırırken, güvenlik ve sürdürülebilirlik anlayışını zirveye taşıdı.

“Güvenlik ve sürdürülebilirlik için küresel vizyon”

Deskar Teknik ve NM Fire, yalnızca bugünün projelerine değil, aynı zamanda kültürel mirası ve endüstriyel güvenliği bir arada koruyacak çözümler üretmeye devam ediyor. Bu iş birliği, her alanda ve her projede dayanıklılığı ve güvenliği ön planda tutarak, geleceğin büyük projelerinde yer almayı hedefliyor.

İstanbul’daki bu etkinlik, her iki şirketin küresel çapta ses getiren projelere olan kararlılığını ve sektördeki liderliklerini bir kez daha kanıtladı. Sabri Kargün ve ChunGuang Tong’un önderliğinde, güçlü iş birliği anlayışıyla hareket eden Deskar Teknik ve NM Fire, sektördeki tüm paydaşlarla birlikte, geleceğin güvenli ve sürdürülebilir projelerini şekillendirmeye devam ediyor.

“Deskar Teknik: NM FIRE’IN Türkiye’nin tek yetkili distribütörü”

Deskar Teknik, güvenlik çözümleri alanında sektördeki liderliğini sürdürürken, aynı zamanda NM Fire'ın Türkiye'deki tek yetkili ve tam yetkili distribütörü olarak önemli bir rol üstleniyor. Deskar Teknik’in başarılı organizasyonu ve Sabri Kargün’ün vizyoner liderliği, firmanın sektördeki başarısını pekiştiriyor.

Etkinlikte en önemli konuşmayı yapan isimlerden biri, NM Fire Avrupa ve Orta Doğu Satış Müdürü Sayın ChunGuang Tong oldu. Sayın Tong, sektördeki yeni gelişmeler ve yangın güvenliği sistemlerindeki en son yenilikler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çin'den Türkiye'ye gelerek, global pazarda lider konumda olan NM Fire'ın yangın güvenliği alanındaki yenilikçi çözümlerini ve uygulama stratejilerini paylaştı. Bu zirve, sektördeki önemli kişileri bir araya getirerek iş birliğinin gücünü bir kez daha gösterdi.

“Geleceğe birlikte, sonsuz başarıya”

Deskar Teknik ve NM Fire, güçlerini birleştirerek sadece bugünün değil, geleceğin projelerine de imza atmaya kararlı. Endüstriyel güç, güvenlik ve sürdürülebilirlik anlayışını temsil eden bu birliktelik, her yeni projede başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir.

Deskar Teknik olarak, sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte de güvenliği ve dayanıklılığı simgeleyen projelerle adından söz ettiren bu etkinlik, firmanın sektördeki liderliğini pekiştirdi. Geleceğe birlikte adım atma kararlılığıyla Deskar Teknik, her zaman ileriye bakmaya ve sektöre değer katmaya devam edecek.