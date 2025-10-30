Google Haberler

Destek uzasın oranı artırılsın

Yarın süresi dolacak ihracatçı firmalara döviz dönüşüm desteğinde sürenin uzatılması bekleniyor. TİM ilgili kurumlara taleplerini iletti. İhracatçı hem süre hem oran artışı beklese de sadece sürenin uzaması gündemde.

Recep ERÇİN

İhracatçı firmaların yurt dışı kaynaklı dövizleri­nin Türk Lirasına dönü­şümünün desteklenmesi için uygulanan yüzde 3’lük des­tek oranında süre 31 Ekim’de doluyor. Sürenin uzatılması­nı talep eden ihracatçılar ya­rın Antalya’da düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) Delegeler Çalıştayı öncesi müjde bekliyor.

DÜN­YA’nın ulaştığı TİM kaynak­ları, “Uzatılması yönünde ih­racatçılar olarak talepte bu­lunduk. Bu hafta heyecanla bekliyoruz” bilgisini paylaştı­lar. DÜNYA’ya konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçının sıkıntılar ya­şadığı bu atmosferde olumlu bir haber bekliyoruz. İnşallah süre uzatılacak. Oran artmaz ama mevcut sürenin uzatıla­cağını düşünüyoruz” dedi.

Rezervler imkân tanıyor

Firmaların Yurt Dışı Kay­naklı Dövizlerinin Türk Lira­sına Dönüşümünün Destek­lenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Da­ir Tebliğ ile yüzde 3 oranın­da uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresi 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Temmuz 2025’ten 31 Ekim 2025’e kadar uza­tılmıştı. Belirtilen sürede ihracat bedellerinin yüzde 35’inin bozdurulma şartının da devam edeceği hükme bağ­landı. İhracatçılar, 200 mil­yar dolara dayanan döviz re­zervleri dikkate alındığında yüzde 35’lik oranda indirim talep ederken, enflasyon ve kur arasındaki makas yüzün­den rekabetçiliklerini kay­bettiklerini bu yüzden döviz dönüşüm desteğinin 2 puan daha artırılmasını istiyor.

“Uzamazsa ciddi zarar ederiz”

DÜNYA’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan TİM Başkan Vekili, Makina ve Ak­samları İhracatçıları Birli­ği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Uzatılması yönünde beklen­timiz var. Ancak oran konu­sunda bir değişim beklemiyo­ruz. Onun gerekçelerini biz­lere anlattılar” diye konuştu. Karavelioğlu, yüzde 35’lik zo­runlu döviz bozdurma ora­nında ise ihracatçıların her­hangi güncel bir şikayet ve talebinin olmadığını kaydet­ti. TİM Başkan Vekili, Mo­bilya Dernekleri Federasyo­nu (MOSFED) Başkanı Ah­met Güleç de, “Beklentimiz döviz dönüşüm desteğin­de oranın imkanlar dahilin­de artırılmasıdır.

Bu olmu­yorsa bile mevcut şekilde en azından süresinin uzaması­dır” ifadelerini kullandı. He­nüz ABD’deki sektör fuarın­dan döndüklerini not eden Güleç, “Dünyada hiçbir ülke ile rekabet edemiyoruz. Sa­dece Uzakdoğu meselesi de­ğil. ABD’deki fiyatlarla bile neredeyse rekabet edemez hale geldik. Ben koltuk üre­ticisiyim bazı ürünlerde biz­den düşük olmaya başladılar. Özellikle emek yoğun sektör­lerde ve sözleşme ile çalışan kimya, otomotiv gibi sektör­lerde sıkıntılar var. En azın­dan süre uzatılmalı, uzamaz­sa sıkıntıya düşeriz, ciddi anlamda zarar ederiz” görüş­lerini aktardı.

Kayıpların telafisi için

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, geçen hafta oda meclisinde yaptığı konuşmada, “Yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteği 31 Ekim 2025 itiba­rıyla sona erecek. Döviz dö­nüşüm desteğinin, oranı ar­tırılarak süresi uzatılmalıdır. Özellikle mevcut ekonomik koşullar ve küresel rekabet ortamı göz önünde bulundu­rulduğunda, desteğin en az yüzde 5’e çıkarılması, ihra­catçı firmalarımızın zorlu re­kabet koşullarında ayakta ka­labilmelerini sağlayacaktır” dedi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla­rı Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin de yaptığı ya­zılı açıklamada, “Döviz dönü­şüm desteğinin yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması, kayıp­ları telafi ederek firmalarımı­zın rekabet gücünü artıracak­tır. Düzenlemenin süresinin uzatılması ve oranın artırıl­ması, hem istihdamın korun­masına hem de ihracat hedef­lerine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır” ifadele­rini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
