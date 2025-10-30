Destek uzasın oranı artırılsın

Recep ERÇİN

İhracatçı firmaların yurt dışı kaynaklı dövizleri­nin Türk Lirasına dönü­şümünün desteklenmesi için uygulanan yüzde 3’lük des­tek oranında süre 31 Ekim’de doluyor. Sürenin uzatılması­nı talep eden ihracatçılar ya­rın Antalya’da düzenlenecek Türkiye İhracatçılar Mecli­si (TİM) Delegeler Çalıştayı öncesi müjde bekliyor.

DÜN­YA’nın ulaştığı TİM kaynak­ları, “Uzatılması yönünde ih­racatçılar olarak talepte bu­lunduk. Bu hafta heyecanla bekliyoruz” bilgisini paylaştı­lar. DÜNYA’ya konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “İhracatçının sıkıntılar ya­şadığı bu atmosferde olumlu bir haber bekliyoruz. İnşallah süre uzatılacak. Oran artmaz ama mevcut sürenin uzatıla­cağını düşünüyoruz” dedi.

Rezervler imkân tanıyor

Firmaların Yurt Dışı Kay­naklı Dövizlerinin Türk Lira­sına Dönüşümünün Destek­lenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Da­ir Tebliğ ile yüzde 3 oranın­da uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresi 1 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 31 Temmuz 2025’ten 31 Ekim 2025’e kadar uza­tılmıştı. Belirtilen sürede ihracat bedellerinin yüzde 35’inin bozdurulma şartının da devam edeceği hükme bağ­landı. İhracatçılar, 200 mil­yar dolara dayanan döviz re­zervleri dikkate alındığında yüzde 35’lik oranda indirim talep ederken, enflasyon ve kur arasındaki makas yüzün­den rekabetçiliklerini kay­bettiklerini bu yüzden döviz dönüşüm desteğinin 2 puan daha artırılmasını istiyor.

“Uzamazsa ciddi zarar ederiz”

DÜNYA’nın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan TİM Başkan Vekili, Makina ve Ak­samları İhracatçıları Birli­ği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Uzatılması yönünde beklen­timiz var. Ancak oran konu­sunda bir değişim beklemiyo­ruz. Onun gerekçelerini biz­lere anlattılar” diye konuştu. Karavelioğlu, yüzde 35’lik zo­runlu döviz bozdurma ora­nında ise ihracatçıların her­hangi güncel bir şikayet ve talebinin olmadığını kaydet­ti. TİM Başkan Vekili, Mo­bilya Dernekleri Federasyo­nu (MOSFED) Başkanı Ah­met Güleç de, “Beklentimiz döviz dönüşüm desteğin­de oranın imkanlar dahilin­de artırılmasıdır.

Bu olmu­yorsa bile mevcut şekilde en azından süresinin uzaması­dır” ifadelerini kullandı. He­nüz ABD’deki sektör fuarın­dan döndüklerini not eden Güleç, “Dünyada hiçbir ülke ile rekabet edemiyoruz. Sa­dece Uzakdoğu meselesi de­ğil. ABD’deki fiyatlarla bile neredeyse rekabet edemez hale geldik. Ben koltuk üre­ticisiyim bazı ürünlerde biz­den düşük olmaya başladılar. Özellikle emek yoğun sektör­lerde ve sözleşme ile çalışan kimya, otomotiv gibi sektör­lerde sıkıntılar var. En azın­dan süre uzatılmalı, uzamaz­sa sıkıntıya düşeriz, ciddi anlamda zarar ederiz” görüş­lerini aktardı.

Kayıpların telafisi için

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, geçen hafta oda meclisinde yaptığı konuşmada, “Yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteği 31 Ekim 2025 itiba­rıyla sona erecek. Döviz dö­nüşüm desteğinin, oranı ar­tırılarak süresi uzatılmalıdır. Özellikle mevcut ekonomik koşullar ve küresel rekabet ortamı göz önünde bulundu­rulduğunda, desteğin en az yüzde 5’e çıkarılması, ihra­catçı firmalarımızın zorlu re­kabet koşullarında ayakta ka­labilmelerini sağlayacaktır” dedi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıla­rı Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin de yaptığı ya­zılı açıklamada, “Döviz dönü­şüm desteğinin yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkarılması, kayıp­ları telafi ederek firmalarımı­zın rekabet gücünü artıracak­tır. Düzenlemenin süresinin uzatılması ve oranın artırıl­ması, hem istihdamın korun­masına hem de ihracat hedef­lerine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacaktır” ifadele­rini kullandı.