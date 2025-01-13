Dev enerji şirketinde kriz! Gazprom 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Rus enerji devi Gazprom, St. Petersburg’daki merkez ofisinde toplu işten çıkarma sürecine girdi. 1600 çalışanın işine son verilmesi planlanırken, bu adımla 50 milyar ruble tasarruf hedefleniyor. Şirketin zararı ise 2023 yılında 629 milyar rubleye ulaştı.
Rus haber ajansı TASS’ın Gazprom yetkililerinden edindiği bilgilere göre, şirketin St. Petersburg’daki merkez ofisinde toplu işten çıkarma süreci başlatıldı. Haberde, merkezde görev yapan personel sayısının yüzde 39 oranında azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Şirketin maliyetlerini düşürme amacı
Bu doğrultuda, toplamda 4100 olan çalışan sayısının 1600 kişi azaltılarak 2500’e indirilebileceği ifade edildi. Ayrıca, bu işten çıkarmaların şirketin maliyetlerini düşürme amacı taşıdığı belirtilirken, 50 milyar ruble (yaklaşık 485 milyon dolar) tasarruf sağlanmasının planlandığı bildirildi.
2023 yılını zararla kapatmıştı
Gazprom, 2023 yılını 629 milyar ruble zararla kapatmış, 2022’nin ilk yarısında ise 480,6 milyar ruble zarar açıklamıştı. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya ile birçok Avrupa ülkesi arasındaki doğalgaz ticareti kesintiye uğramıştı.