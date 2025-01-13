Dev enerji şirketinde kriz! Gazprom 1600 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Rus haber ajansı TASS’ın Gazprom yetkililerinden edindiği bilgilere göre, şirketin St. Petersburg’daki merkez ofisinde toplu işten çıkarma süreci başlatıldı. Haberde, merkezde görev yapan personel sayısının yüzde 39 oranında azaltılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Şirketin maliyetlerini düşürme amacı

Bu doğrultuda, toplamda 4100 olan çalışan sayısının 1600 kişi azaltılarak 2500’e indirilebileceği ifade edildi. Ayrıca, bu işten çıkarmaların şirketin maliyetlerini düşürme amacı taşıdığı belirtilirken, 50 milyar ruble (yaklaşık 485 milyon dolar) tasarruf sağlanmasının planlandığı bildirildi.

2023 yılını zararla kapatmıştı

Gazprom, 2023 yılını 629 milyar ruble zararla kapatmış, 2022’nin ilk yarısında ise 480,6 milyar ruble zarar açıklamıştı. Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya ile birçok Avrupa ülkesi arasındaki doğalgaz ticareti kesintiye uğramıştı.