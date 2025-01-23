Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 21 ülkeye elma ihraç ediyor

Karaman’da yaşayan Ali Erikçi, Tarım ve Kırsal Kalkınma­yı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu elma pa­ketleme ve depolama tesisin­de 21 ülkeye ihracat yapıyor.

Babasından öğrendiği el­ma yetiştiriciliğinde ihraca­ta yönelen 35 yaşındaki Erik­çi, 2019’da TKDK Karaman İl Koordinatörlüğüne sundu­ğu projesiyle kurumdan hi­be desteği aldı. Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanda elma boylama, paketleme ve depolama bölümlerinin bu­lunduğu modern bir tesis inşa eden Erikçi, Hindistan, Ma­lezya, Singapur, Tayland, Su­udi Arabistan, Kuveyt ve Lib­ya gibi çeşitli ülkelere ihracat yapmaya başladı.

İşletmenin çatısına kendi imkanlarıyla güneş panelleri kuran Erikçi, bu şekilde tesi­sin enerji ihtiyacının tamamı­nı karşılayarak, önemli oran­da tasarruf sağladı.

Erikçi, tesiste elmaların modern cihazlarla boyut ve kalitesine göre ayrıldıktan sonra paketlemesi ile depola­masının yapılıp ihraç edildiği­ni söyledi.

Tesiste yılda yaklaşık 20 bin ton elma işlediklerini, bunun 15 bin tonunun ihraç edildi­ğini anlatan Erikçi, şunları kaydetti: “2019 yılında tesis­leşme ihtiyacımız ortaya çık­tı. TKDK desteğiyle kurduğu­muz tesisimize yurt dışından elmaları kalitesine, boyuna, rengine ve çapına göre ayı­ran bir teknolojiyi getirdik. Bu teknolojin sayesinde yakala­dığımız standart ürün kalite­siyle 21 ülkeye yüzde yüz yerli üretim olan bir tarım ürünü­nü ihraç ediyoruz. Yaklaşık 2 milyon elma ağacıyla üretim yapıyoruz. Bunun yanında çiftçilerden tedarik ettiğimiz ürünlerinde yüzde 80’ini ihra­cata gönderiyoruz.”

Erikçi, kurdukları tesisle is­tihdama da katkı sağladıkları­nı, işletmede 80’i kadın olmak üzere 100 kişinin çalıştığını dile getirdi.

Modern işletme sayısının artırılması hedefleniyor

TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk de Karaman’ın yıllık 750 bin tonu aşan elma üretimiyle önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. TKDK olarak modern işletmelerin sayısını artırmayı hedeflediklerine işaret eden Öztürk,” İlimiz organize sanayi bölgesinde TKDK destekleriyle kurulmuş birçok soğuk hava deposu mevcut. Avrupa standartlarında yaptığımız bu soğuk hava tesisleriyle iç ve dış pazarların istediği elmaları piyasaya sunuyoruz. Bu tesisleri daha da geliştirmek için IPARD III döneminde de yatırımcıları kabul etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Karaman elması dünyada marka haline geldi

Devlet desteğiyle kurulan tesisler sayesinde dünyada Karaman elmasının tanınırlığının arttığını belirten Erikçi, “Karaman elması 6 yıldır dünyada marka haline geldi. Yurt dışındaki müşteriler de özellikle Karaman elmasını tercih ediyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri aroma ve meyvenin dayanıklılığıdır. Buradaki raf ömrü her yerde istenilen ölçüde yakalanamıyor. Yeni teknoloji, doğru depolama ve doğru ürünle elmanın raf ömrünü bir yıla kadar çıkartabiliyoruz.” ifadesini kullandı.