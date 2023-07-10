“Devlete ödediğimiz işçi ve işveren payını personelimize ödeyelim”

11 ilimizin ekonomisinin içinde bulunduğu ağır tablo her geçen gün artıyor. Şehrimizin ticari hayatının merkezi konumundaki çarşımız yerle bir oldu. Yıkımlar çok ağır ilerliyor.

OSB’mizdeki fabrikalar ciddi hasar almasa da üretimde çalıştırılacak personel sıkıntısı hala devam ediyor. Bugüne kadar verilen destekler için teşekkür ediyoruz ama yeterli değil. Daha kapsayıcı ve iş dünyasının hızlıca ayağa kalkmasını sağlayacak ek desteklerin acil olarak hayata geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

Özel teşvik paketi ivedilikle hayata geçirilmeli

Depremden en ağır hasarı alan Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için özel teşvik paketinin ivedilikle uygulanması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Deprem 11 ilimizde hissedildi ama Malatya’nın da aralarında yer aldığı dört ilde daha ağır hasar bıraktı.

Şu an şehrimizde her dört konuttan üçü, işyerlerinin de neredeyse tamamı ağır hasarlı. Bu durumdaki bir şehrin mevcut desteklerle toparlanması çok zor. Depremden en ağır hasarı alan Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için özel teşvik paketinin ivedilikle uygulanması gerekiyor” dedi.

Bu konuda hazırlanan kapsamlı dosyanın tüm bakanlıklara gönderildiğini belirten Sadıkoğlu, ticari hayatın yeniden canlanması için kontrollü olarak devam eden enkaz çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin bir kez daha altını çizdi.

Sadıkoğlu, esnafın işyerlerinin hızlıca tamamlanarak hak kaybına uğramadan teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Sadıkoğlu ayrıca şu önerilerde bulundu: “Değişken faiz uygulaması deprem bölgesi için sabitlenmeli.

Enerji desteği hayata geçirilmeli. Vergi ve sigorta primi teşvikleri hızlandırılmalı. Özellikle işletme sermayesi kalmamış, işyeri yıkılmış, işi için kritik öneme sahip makine, bilgisayar, tıbbi cihaz gibi demirbaşlarını yitirmiş olan firmalara kalkınma ve göçü durdurma amaçlı maddi hibe desteği sağlanmalı. KOSGEB deprem kredisinden şartsız koşulsuz tüm şirketler faydalanmalı.

AFAD, Kızılay ve TOKİ başta olmak üzere birçok kamu kuruluşu mal veya hizmet alımlarını yerel firmalardan yapmalı. KGF kredilerinin üst limitleri artırılmalı. Bankalardaki evrak prosedürleri minimum seviyeye çekilmeli. Deprem öncesi kullanılan ticari kredi ödemeleri en az 1 yıl ötelenmeli.

Şehrimizden giden personellerin geri gelmesini sağlamak ve deprem illerini cazip hale getirmek için, asgari ücretten alınan SGK işçi ve işveren payı alınmamalı ve bu tutarın işveren tarafından direkt olarak işçiye verilmesi sağlanmalı.”