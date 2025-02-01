DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, ACI Europe'un yönetim kurulu üyesi oldu

DHMİ Genel Müdürü Enes Çakmak, havacılık sektörünün gelişimi için politika belirleyici kurumlarla işbirliği yapan ACI Europe Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye'nin Avrupa'nın havacılık politikalarında daha çok söz sahibi olmasına da olanak sağlayacağı düşünülen gelişme sonrasında Enes Çakmak'ı tebrik eden Konsey Genel Direktörü Olivier Jankovec, gelişmeden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ACI Europe 55 ülkede faaliyette

Avrupa'daki havalimanlarını temsil eden en önemli kuruluşlardan olan ACI Europe 55 ülkede 500'den fazla havalimanını bünyesinde barındırıyor. Bu havalimanları ise Avrupa hava trafiğinin yüzde 90'ından fazlasını yönetiyor.

DHMİ, 2024'te küresel ölçekte en yüksek sayıda Havalimanı Karbon Akreditasyonu Sertifikası'na sahip havalimanı işletmecisi olarak ACI tarafından ödüllendirilmişti. Ülke genelinde bu sertifikaya sahip 50 havalimanı bulunuyor.