Dicle'den 5 yıl içinde 60 milyar TL’lik yatırım
Siirt’in elektrik altyapısı için 4 milyar TL’lik yatırım yapan Dicle Elektrik, şehir merkezinde kaçak elektrik kullanımını %26’dan %3’e kadar düşürdü. Siirt’e önümüzdeki yıllarda 2,5 milyar TL’lik ek yatırım planlayan şirket, hizmet bölgelerinde beş yılda 60 milyar lira yatırım yapacak.
Mehmet H. GÜLEL
Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ildeki yatırımlarının açılışlarını ‘Enerjisi Bitmeyen Festival’ mottosuyla düzenlediği DicleFest etkinliğiyle yapıyor. Siirt Park AVM açık otoparkında düzenlenen festivalin açılış törenine Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay ve Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Bugüne kadar bölgeye 60 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapan şirket, önümüzdeki 5 yılda bölgeye 60 milyar TL daha yatırım yapmayı hedefliyor. 2013 yılından bu yana Siirt’in elektrik altyapısı için 4 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını kaydeden Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Önümüzdeki yıllar için de 2,5 milyar TL’lik ek yatırım planlıyoruz. Hizmet bölgemizin en az kayıp kaçak oranına sahip ili olan Siirt şehir merkezinde kaçak elektrik kullanımı yüzde 26’dan yüzde 3’e kadar düşürdük ve Türkiye ortalamasının altına indi” dedi.
En büyük pay akıllı şebekeye ayrıldı
Yeni dönem yatırımları ve bölgedeki son bilgileri paylaşan Yaşar Arvas, dağıtım bölgeleri olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’a 2013’ten bu yana 60 milyar liralık yatırım yaptıklarını aktardı. Bugün akıllı şebeke dönüşümünden kırsal alan yatırımlarına, yenilemeden aydınlatma projelerine kadar geniş bir alanda yıllık ortalama yatırım tutarını yaklaşık 10 kat arttırdıklarını ifade eden Arvas, “Yatırım bütçemizdeki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. Ayrıca 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerinden biri olduk. Mevcut yatırımlarımıza ek olarak önümüzdeki beş yılda yapacağımız 60 milyar TL’yi aşkın yatırımla birlikte toplam katkımız 120 milyar TL’yi aşmış olacak” diye konuştu.
Siirt’te 382 projeye 2,5 milyar TL yatırım planı
Hizmet verdikleri iller arasında en az kayıp kaçak oranının Siirt’te olduğunu belirten Arvas, “Özelleştirme öncesi yıllık ortalama yatırım tutarı 54 milyon TL iken, bugün 307 milyon TL. Bu artışla birlikte şehir genelinde toplamda 4 milyar TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Sadece son üç yılda 1,6 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlar sonucunda Siirt, hizmet bölgemiz içerisinde en az kayıp kaçak oranına sahip il oldu” ifadelerini kullandı. Şirket, önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise kırsal alan akıllı şebeke dönüşümüne yönelik 382 projeye 2,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.
Öte yandan Dicle Elektrik’in Ar-Ge Merkezi bünyesinde geliştirilen Datalink projesi sayesinde, GSM kapsamasının sınırlı olduğu bölgelerde de şebeke izleme ve sayaç okuma gibi işlemler uzaktan yapılabiliyor. Hizmet bölgesinde bulunan 1,3 milyon abonede kayıp kaçağı yapay zekâ ile tespit ediyor. Devir aldığı dönemde hizmet bölgesinde kayıp kaçak kullanımı yüzde 76 oranını bugün yüzde 37’ye kadar düşürdü.
Hizmet bölgesinin altyapısal ihtiyaçlarına özel teknolojilerin geliştiren şirket, bugüne kadar 79 projeye, 25’in üzerinde akademik yayın ve tescilli buluş yaptı. Bunun yanı sıra 15’ten fazla üniversite ve 50’nin üzerinde firma ile iş birliğine gitti. Şirket, İHA destekli hat kontrolleri, robotik bakım sistemleri ve yeraltı tarama teknolojileri gibi uygulamaları da enerji altyapısına dâhil ederek operasyonel süreçlerinde yüzde 70’e varan zaman tasarrufu sağlıyor.
DicleFest enerji, sanat ve teknolojiyi buluşturuyor
Üçüncüsü Siirt’te düzenlenen ve önceki gün başlayan DicleFest, dört gün boyunca Siirtlilere konserler, tiyatrolar ve bilimsel deneyim alanları sunuyor. Ziyaretçiler, festival alanında dev planetaryum çadırı, Van de Graaff jeneratörü, plazma küresi ve interaktif enerji deneyim alanları bulunuyor. Bunların yanı sıra akıllı şebeke dönüşümü, kaçakla mücadelede kullanılan dron teknolojileri ve veri analitiği uygulamaları da festivalde ziyaretçilere tanıtılıyor. Bugüne kadar Diyarbakır, Batman ve Siirt’te düzenlenen DicleFest’in, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’ta da düzenlenmesi planlanıyor.
Yasaklı mısır ekimi enerji sistemini zorluyor
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “tarımsal yeraltı su kısıtı” nedeniyle ikinci ürün mısır ekimini yasaklamasına rağmen, bu yıl Şanlıurfa ve Mardin’de 1 milyon 647 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldığını ileten Arvas, “Bu alanların büyük kısmı 800 metre derinlikteki ruhsatsız kuyulardan aşırı enerji tüketen motopomplar kullanılarak kaçak elektrikle sulanıyor. Son iki yılda tespit ettiğimiz ve neredeyse tamamı sulama için kullanılan 11 bin 454 kaçak trafonun 6 bin 416’sı Şanlıurfa’da bulunuyor. Yasaklara rağmen sürdürülen bu üretim, hem enerji altyapısını hem de su kaynaklarını kritik düzeyde tehdit ediyor” dedi.