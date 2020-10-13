Dijital cüzdan kullanımı pandemi ile yükselişe geçti

13 Ekim 2020

Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan online ödeme sistemleri, pandemiyle birlikte büyük bir ivme kazandı. Tüketicilerin online alışveriş yapması ya da fiziksel alıverişlerinde temassız ödeme sistemlerini kullanması ödeme sistemleri sektöründe de rekabeti beraberinde getirdi. Capgemini Araştırma Enstitüsü’nün “World Payments Report 2020” verilerine göre, tüketicilerin neredeyse yüzde 50’si QR kod tabanlı ödemeler de dahil olmak üzere dijital cüzdanları kullanıyor. Son yıllarda Türkiye'deki tüketiciler de dahil olmak üzere çok sayıda kişi yeni nesil banka ve ödeme sistemlerine daha fazla yöneldi.

Dijital cüzdan kullanımı 2024’e kadar yaklaşık 4 milyarı bulacak

Pandemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan online ödeme yöntemlerini değerlendiren SiPay CEO’su Fatih Çelik, “Dijital cüzdanlar, kullanıcıların kart bilgilerinin kolay ve güvenli bir şekilde saklanmasına olanak tanıyor. Ayrıca dijital cüzdanlar aracılığıyla bankalara ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı biçimde para transferi gerçekleştirilebiliyor. Dünya genelinde 2019’da 2,3 milyar adet olan dijital cüzdan sayısının pandemi döneminde kullanımının da artmasıyla birlikte 4 yıl içinde yaklaşık 4 milyarı bulacağı öngörülüyor. SiPay olarak Türkiye'de de yükseliş gösteren dijital cüzdan hizmetimizin yanı sıra geçtiğimiz günlerde faaliyet genişletme başvurumuzun onaylanmasıyla birlikte para havalesi yetkisine de sahip olduk. Bundan sonraki dönemde de bireysel ve kurumsal kullanıcılara hızlı ve pratik ödeme çözümleri sunmaya devam edeceğiz.” dedi.