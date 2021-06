Dijital dönüşümde potansiyel yüksek

Takip Et

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından bu yıl 15’inci kez düzenlenen “eTürkiye (eTR) Ödülleri” sahiplerini buldu. Çevrimiçi gerçekleşen ödül töreninin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, salgın ile mücadele edilen bu zorlu dönemin tüm ekonomilerde olduğu gibi Türkiye’de de önemli değişim gerekliliklerini ortaya çıkardığını söyledi.

Pazara erişim hızının, kaynakları etkili bir şekilde kullanabilmek için veri optimizasyonunun, kalitenin yanı sıra sürdürülebilirliğin öneminin deneyimlendiğini belirten Kaslowski, “Gerek salgın sürecinde dayanıklılığın gerekse toparlanma sürecine hızla geçiş unsurlarına baktığımızda, bu dinamiklerin belkemiğini dijitalleşmenin oluşturduğunu görüyoruz. Dinamik nüfus yapımız, bilişim teknolojilerinin kullanımındaki artış ve mobil uygulamaların gelişimi itibarıyla dijital dönüşüm sürecinde güçlü bir mesafe kat etme potansiyelimiz var” dedi.

AB düzenlemeleri önemli

TÜSİAD olarak her vesileyle, teknolojilerin Türkiye’de üretilmesinin gerek sanayinin gelişmesi ve ekonominin küresel rekabetçiliği gerekse istihdam politikaları açısından kritik olduğunu belirttiklerini aktaran Kaslowski, konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kaliteli veriye erişim imkanlarının genişletilmesi yüksek kapasiteli teknik altyapının yaygın bir şekilde tesis edilmesi ile mümkün olabilir. Kuşkusuz bu süreçte, ülkemiz ekonomisi açısından en önemli paydaşımız olan AB'deki düzenlemeleri temel önemde görüyoruz. Bu anlayışla yeni bir Avrupa veri modeli oluşturma fikri üzerine kurulmuş olan Veri Yönetişimi Yasa Tasarısı'nı yakından takip ediyor, bu süreçlere uyumun önemini vurguluyoruz. Dijitalleşen ekonomi içerisinde dijital devletin varlığı büyük önem taşıyor.”

Dijitalleşmenin sonu yok

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, törende yaptığı konuşmada eTR'nin, özel sektör ve sivil toplumun, devlet nezdindeki ödül mekanizması olduğunu belirterek, kamu kurum ve kuruluşlarının eTR'ye katılımına çok önem verdiklerini söyledi. Eczacıbaşı, "Ödül kazansa da kazanmasa da e-devlet uygulamalarının güçlü bir fayda olarak vatandaşa ve kurumlara yansıması, örnek oluşturması açısından önem taşımaktadır" dedi.

Kamunun sunduğu hizmet kalitesinin her geçen gün arttığını aktaran Eczacıbaşı, şu ifadeleri kullandı: “Bugün e-Devlet kullanıcısı 54 milyonu aşmış durumda. Ama daha gidilecek yol var. Çünkü bu dijitalleşme inovasyonu hiç bitmeyecek. Birkaç ay içinde, gerçekleşmesi yıllarca sürecek dijital dönüşümü gördük. Yine de şu anda gördüğümüz kontrollü açılma/kapanmalara rağmen, ekonomik durum on yıllardır, hatta yüzyıllardır en kötü durgunluk ihtimali ile ürkütücü olmaya devam ediyor. Bugün, devlet, özel sektör ve bireylerin dijital dönüşüm planları ve atacakları adımlar her zamankinden daha önemli hale geldi.”