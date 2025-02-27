Dijital dönüşüme 5 yılda 1 milyar dolar yatıracak

Başak Nur GÖKÇAM

Akbank, büyük dil mo­deli ve ‘Agentic AI’ ça­lışmalarıyla banka­cılık sektöründe yapay zekâ uygulamalarında yeni bir dö­nemin kapılarını aralıyor. Teknoloji ve inovasyon oda­ğında hareket eden banka, 2025 yılında senelik ortala­ma teknoloji yatırımını yüz­de 50’den fazla artırarak 315 milyon dolar seviyesine taşı­yacak. Böylece bankanın son 5 yılda bu alana yaptığı toplam yatırım 1 milyar doları aşacak.

Konuya ilişkin açıklama­da bulunan Akbank Tekno­loji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Bugün Ak­bank Teknoloji olarak küre­sel ve yerel trendler ışığın­da, müşteri ihtiyaçları doğ­rultusunda yenilikçi finansal çözümler geliştiriyor, çalış­malarımızı çevik, inovatif ve üretken olma misyonuyla sürdürüyoruz. 2.500 tekno­loji profesyonelimiz, 240’tan fazla çevik takımımız ve güç­lü mühendislik kaslarımızla, bankacılığın geleceğini şekil­lendiriyoruz.

Alanında öncü, yapay zekâ destekli çözümle­rimizle müşterilerimize da­ha akıllı, hızlı ve güvenilir hiz­met sunarken, bulut tabanlı mimarimiz ve güçlü veri mer­kezi altyapımızla güvenilir ve sürdürülebilir bir teknolo­ji altyapısı inşa ediyoruz. Be­nimsediğimiz mühendislik ve çalışma pratikleri, modern mimari yaklaşımlar ve daya­nıklılık mühendisliği gibi kü­resel iyi uygulama örnekle­rinin bir sonucu olarak son 2 yılda müşterilerimize sun­duğumuz çözümleri yüzde 60 oranında artırırken, proje ta­mamlama hızımızı ise yüzde 25 iyileştirdik” dedi.

Geleceğin bankacılığı yeni teknolojilerle şekilleniyor

Akbank Teknoloji’nin bu­lut tabanlı dönüşüm stratejisi kapsamında, mimari ve altya­pıda yürüttüğü dönüşüm ça­lışmalarından sonra ana bil­gisayar altyapısını da bulut tabanlı mimariye taşınma­sı hedefleniyor. Bu yatırımın sektör açısından önemine dikkat çeken Gökhan Gökçay, “Geleceğin bankacılığı yapay zekâ, servis bankacılığı gibi yenilikçi teknolojilerle şekil­lenirken, bu çözümler ise bu­lut tabanlı platformlar üze­rine inşa edilebilecek. Biz de Akbank Teknoloji olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Bu doğrultuda baş­lattığımız stratejik yatırımla­rımızla daha hızlı ve ölçekle­nebilir bir kabiliyet sağlarken, daha dayanıklı bir altyapıya da ulaşıyoruz. Bu dönüşüm aynı zamanda sektörümüzde ilk uygulamalardan biri” diye konuştu.

Dijitalleşme ile 12,5 milyon dijital müşteri

Akbank, yeni nesil hizmet­leriyle dijital bankacılık ala­nında sağladığı büyümeyi sür­dürüyor. Banka, 2021’den bu yana dijital müşteri sayısı­nı yüzde 89’luk bir artışla 12,5 milyona yükseltti. Bu gelişimde önemli bir rol oynayan Akbank Mobil ise ayda 700 milyon etki­leşimle müşterilerin diji­tal bankacılık deneyimin­de yanlarında yer almaya de­vam ediyor.

Bankacılıkta otonom dönem başlıyor: ‘Agentic AI’

Akbank, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ teknolojileriyle bankacılık süreçlerini yeniden tanımlarken, 2025 itibarıyla devreye alacağı ‘Agentic AI’ çözümleriyle bu dönüşümü bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Böylece müşteri hizmetleri ve operasyonel süreçlerde daha özerk ve proaktif yapay zekâ çözümleri devreye alınacak. Kullanıcı taleplerine gerçek zamanlı olarak yanıt veren, ihtiyaçları önceden tahmin ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve müşteri deneyimini daha akışkan hale getiren otonom bir sistem inşa edilecek.

Veri merkezi yatırımları devam edecek

Akbank, güçlü teknoloji altyapısıyla kesintisiz hizmet sunabilmek adına veri merkezlerine önemli yatırımlar yapıyor. 250 milyon dolarlık yatırımla, 2019 yılında hizmete başlayan Akbank Veri Merkezi, dünyanın en ileri teknolojiye sahip finansal veri merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde bankanın dijital işlem hacmini barındırırken, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Bu yatırıma ilişkin konuşan Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Veri merkezimiz, yeni nesil bankacılık hizmeti sunma çalışmalarımızı güçlendirirken, veri yönetimi ve hizmet sürekliliğinde de önemli bir rol üstlenecek” diye konuştu..