Dijital dönüşüme 5 yılda 1 milyar dolar yatıracak
Akbank, bankacılık sektöründe yapay zekâ uygulamalarını hızlandırdı. 2025 yılında senelik ortalama teknoloji yatırımını yüzde 50’den fazla artırarak 315 milyon dolar seviyesine taşımayı planlayan bankanın hedefi ise son 5 yıl içinde toplam 1 milyar doları aşkın yatırıma ulaşmak.
Başak Nur GÖKÇAM
Akbank, büyük dil modeli ve ‘Agentic AI’ çalışmalarıyla bankacılık sektöründe yapay zekâ uygulamalarında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Teknoloji ve inovasyon odağında hareket eden banka, 2025 yılında senelik ortalama teknoloji yatırımını yüzde 50’den fazla artırarak 315 milyon dolar seviyesine taşıyacak. Böylece bankanın son 5 yılda bu alana yaptığı toplam yatırım 1 milyar doları aşacak.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Bugün Akbank Teknoloji olarak küresel ve yerel trendler ışığında, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi finansal çözümler geliştiriyor, çalışmalarımızı çevik, inovatif ve üretken olma misyonuyla sürdürüyoruz. 2.500 teknoloji profesyonelimiz, 240’tan fazla çevik takımımız ve güçlü mühendislik kaslarımızla, bankacılığın geleceğini şekillendiriyoruz.
Alanında öncü, yapay zekâ destekli çözümlerimizle müşterilerimize daha akıllı, hızlı ve güvenilir hizmet sunarken, bulut tabanlı mimarimiz ve güçlü veri merkezi altyapımızla güvenilir ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı inşa ediyoruz. Benimsediğimiz mühendislik ve çalışma pratikleri, modern mimari yaklaşımlar ve dayanıklılık mühendisliği gibi küresel iyi uygulama örneklerinin bir sonucu olarak son 2 yılda müşterilerimize sunduğumuz çözümleri yüzde 60 oranında artırırken, proje tamamlama hızımızı ise yüzde 25 iyileştirdik” dedi.
Geleceğin bankacılığı yeni teknolojilerle şekilleniyor
Akbank Teknoloji’nin bulut tabanlı dönüşüm stratejisi kapsamında, mimari ve altyapıda yürüttüğü dönüşüm çalışmalarından sonra ana bilgisayar altyapısını da bulut tabanlı mimariye taşınması hedefleniyor. Bu yatırımın sektör açısından önemine dikkat çeken Gökhan Gökçay, “Geleceğin bankacılığı yapay zekâ, servis bankacılığı gibi yenilikçi teknolojilerle şekillenirken, bu çözümler ise bulut tabanlı platformlar üzerine inşa edilebilecek. Biz de Akbank Teknoloji olarak bu dönüşümün merkezinde yer alıyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız stratejik yatırımlarımızla daha hızlı ve ölçeklenebilir bir kabiliyet sağlarken, daha dayanıklı bir altyapıya da ulaşıyoruz. Bu dönüşüm aynı zamanda sektörümüzde ilk uygulamalardan biri” diye konuştu.
Dijitalleşme ile 12,5 milyon dijital müşteri
Akbank, yeni nesil hizmetleriyle dijital bankacılık alanında sağladığı büyümeyi sürdürüyor. Banka, 2021’den bu yana dijital müşteri sayısını yüzde 89’luk bir artışla 12,5 milyona yükseltti. Bu gelişimde önemli bir rol oynayan Akbank Mobil ise ayda 700 milyon etkileşimle müşterilerin dijital bankacılık deneyiminde yanlarında yer almaya devam ediyor.
Bankacılıkta otonom dönem başlıyor: ‘Agentic AI’
Akbank, yapay zekâ ve üretken yapay zekâ teknolojileriyle bankacılık süreçlerini yeniden tanımlarken, 2025 itibarıyla devreye alacağı ‘Agentic AI’ çözümleriyle bu dönüşümü bir adım ileri taşımayı hedefliyor. Böylece müşteri hizmetleri ve operasyonel süreçlerde daha özerk ve proaktif yapay zekâ çözümleri devreye alınacak. Kullanıcı taleplerine gerçek zamanlı olarak yanıt veren, ihtiyaçları önceden tahmin ederek kişiselleştirilmiş öneriler sunan ve müşteri deneyimini daha akışkan hale getiren otonom bir sistem inşa edilecek.
Veri merkezi yatırımları devam edecek
Akbank, güçlü teknoloji altyapısıyla kesintisiz hizmet sunabilmek adına veri merkezlerine önemli yatırımlar yapıyor. 250 milyon dolarlık yatırımla, 2019 yılında hizmete başlayan Akbank Veri Merkezi, dünyanın en ileri teknolojiye sahip finansal veri merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Yüksek güvenlikli ve ölçeklenebilir mimarisi sayesinde bankanın dijital işlem hacmini barındırırken, operasyonel verimliliği ve sürdürülebilirliği en üst düzeye çıkarıyor. Bu yatırıma ilişkin konuşan Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay, “Veri merkezimiz, yeni nesil bankacılık hizmeti sunma çalışmalarımızı güçlendirirken, veri yönetimi ve hizmet sürekliliğinde de önemli bir rol üstlenecek” diye konuştu..