Dijital reklam harcamalarının 400 milyar doları aşması bekleniyor

04 Kasım 2020

Nüfusun büyük bir bölümünün aktif internet kullanıcısı olduğu Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler, dijital pazarlamaya yaptıkları yatırımları artırıyor. Statista tarafından açıklanan verilere göre, dünyada dijital reklam harcamalarının hızla artarken, söz konusu harcamaların yıl sonuna kadar 384 milyar doları aşması bekleniyor. Ayca 2021’de pazar hacminin 435 milyar dolara çıkması öngörülüyor.

Günde 7,5 saat internetteyiz

We Are Social 2020 verilerine göre, nüfusu 82 milyonu aşan Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, nüfusun yüzde 75'ine karşılık gelirken, 54 milyon kişi aktif olarak sosyal medyayı kullanıyor. Türkiye'de kullanıcı bazında günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. Bu durum, markaları arama motorlarında üst sıralarda çıkmak ve kolay bulunmak için reklam vermeye yöneltiyor. Türkiye gibi tüketicilerin dijital ortamı sık kullandığı bir ülkede dijital mecralar büyük ve önemli bir pazar haline geliyor. KOBİ'ler başta olmak üzere birçok işletme, dijital pazarlamada doğru stratejiyi belirleme ve etkili adımlar atma konusunda çaba gösteriyor.

Türkiye, vakit harcamada 7'nci sırada

Türkiye, We Are Social rakamlarına göre, dünya sıralamasında internet erişiminde 31'inci sırada yer alırken, internette geçirilen vakit sıralamasında ise 7. Mobil internet kullanımında ise Türkiye 58 milyonun üzerinde kullanıcı ile günde ortalama 4 saat mobil internet kullanıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 94’ü mobil cihazlardan internet kullanıyor.

"Tüketiciye dijitalde ulaşamayan işletmelerin geleceği yok"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yaş ortalamasının 30 olduğu Türkiye’de, yaş grubuna paralel olarak sosyal medya kullanımının yoğun olduğuna dikkat çeken EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, Avrupa’da sosyal medya kullanım oranına bakıldığında Türkiye’nin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. KOBİ’lerin dijital pazarlama sayesinde sektör fark etmeksizin potansiyelini artıracağının da altını çizen Bülbül, “Küresel ve yerel tüm veriler dijital pazarlama yapmayan şirketlerin rekabette geride kaldıklarını, pazar paylarını kaybettiklerini gösteriyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak Türkiye pazarındaki küçük ve orta ölçekli işletmeleri, hedeflerine hızlı şekilde ulaştırıyoruz.” dedi.