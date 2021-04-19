Dijitale 7,52 milyar lira yatırım yapıldı

Dijital mecralara, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 7 milyar 528 milyon TL’lik yatırım yapıldı.

Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, 2020 yılında toplam medya yatırımları 13 milyar 976 milyon TL olarak gerçekleşti. 2020 yılında dijital mecralarda 2019’a kıyasla yüzde 39 büyüme gerçekleşti.

En çok perakende, sağlık ve ev temizliğine yatırım yapıldı

Medya yatırımları içinde dijitalin yüzde 54 oranında pazar payı bulunuyor. 2020 yılında reklam yatırımlarını en çok artıran sektörlerin perakende, sağlık ve ev temizlik ürünleri olduğuna dikkat çeken dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Markalar, tüketiciye ulaşmak için yoğun olarak dijital mecraları tercih etti. Toplam medya yatırımları içinde dijitalin payı yüzde 54. Bu oran, dijitalin gücünü daha net görmemizi sağlıyor.” açıklamasında bulundu.

Video bazlı yatırımlar ipi göğüsledi

Dijital medya yatırımları içerisinde arama bazlı mecraların pazar payı yüzde 38, gösterim bazlı mecraların payı yüzde 35 ve videoların payı ise yüzde 20. Arama bazlı reklam yatırımları, 2019’a göre yüzde 37 oranında artarak, 2 milyar 849 milyon TL oldu. 2020’de gösterim bazlı reklam yatırımları bir önceki yıla oranla yüzde 32 artarak 2 milyar 649 milyon TL’ye ulaştı. Video bazlı yatırımlar ise bir yıl önceye göre yüzde 61’lik artışla 1 milyon 541 milyon TL olarak gerçekleşti.