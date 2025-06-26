Dijitalleşmeye 1.18 milyon dolar yatırım yaptı
Omega Grup; büyüme stratejileri, dijitalleşme adımları ve 2025 hedeflerini paylaştı. Grup, bu yıl dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarını yüzde 30 artırarak bu alana 1,18 milyon dolarlık kaynak ayırdı. Şirket, sene sonuna kadar satış hacmini 68 milyon dolara, ihracat oranını ise yüzde 55’e çıkarmayı hedefliyor.
Başak Nur GÖKÇAM
Elektrik taahhüt şirketiyle 1993 yılında yola çıkan ve bugün Omega Mühendislik, Omega Elektrik ve Enerji Teknolojileri, ProAsist ve Mr Usta markalarıyla faaliyet gösteren Omega Grup, 2025 hedeflerini paylaştı.
Anahtar teslim projeler ve pano üretimi gibi pek çok alanda hizmet vererek, 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Omega Enerji ve Elektrik Teknolojileri şirketinde ihracat oranını yüzde 42’ye çıkartan şirket, 2025’te bu oranı yüzde 55’e, orta vadede ise yüzde 80 seviyesine taşımayı hedefliyor. Grup şirketlerinin son 3 yıldaki ortalama satış hacmi 44 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 55 artışla 68 milyon dolara ulaşması öngörülüyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, “Omega’yı kurduğumuz günden bu yana odağımız; değişimi izlemek değil, ona yön vermek. 30 yılı aşkın süredir hem Türkiye’de hem yurt dışında büyük projelere imza attık. Şimdi bu birikimi dijital altyapılarla güçlendirerek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Grup olarak hedefimiz sadece iş yapmak değil, sektörde dijitalleşmeye, çevresel sorumluluğa ve gençlerin mesleki gelişimine liderlik etmek. Bugün 400’ü aşkın çalışanımız, dört farklı grup şirketimiz ve Türkiye genelindeki yüzlerce çözüm ortağımızla bu hedefin peşinden kararlılıkla gidiyoruz” dedi.
Yalnızca cirosal büyüme değil, kurumsal kapasite, teknoloji altyapısı ve insan kaynağı açısından da önemli bir dönüşüm geçirdiklerini belirten Çelebi, “2025’te dijitalleşme ve Ar-Ge’ye 1,18 milyon dolarlık kaynak ayırdık. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle iş ortaklarımız ve hizmet verdiğimiz markaların iş süreçlerini daha verimli hale getiriyoruz ve çok güzel geri dönüşler aldık. Omega’yı geleceğe taşıyan en büyük gücümüz; birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımız, ekip arkadaşlarımız ve onların emeğiyle güçlenen kolektif vizyonumuz” diye konuştu.
Omega Grup, geliştirdiği dijital projelerle üretimden saha operasyonlarına kadar birçok noktaya akıllı sistemleri entegre ederek, iş süreçlerini verimli hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda 4 yeni yazılım hayata geçiren grup, kullanıcı deneyimi ve sürecin şeffaflığını artıran sistemlere odaklanıyor.
Omega Smart Panel (OSP) ile üretim süreçlerinin her aşaması anlık izlenebiliyor. Müşteriler siparişlerinin hangi aşamada olduğunu görebiliyor ve üzerinde yorum yapabiliyor, kalite kontrol ve test sonuçları anlık takip edilebiliyor. Omega Smart Screen (OSS)’de şantiye yönetimi ve anlık durum raporlaması sunularak hem çalışan verimliliğini hem de iş güvenliği artırılıyor.
ProAsist Smart Screen (PSS) ile bakım ve arıza yönetimi dijitalleştirilerek yüzde 95’e varan hızda geri dönüş sağlanarak sorun potansiyeli taşıyan alanlar önden tespit edilebiliyor. Mr Usta Operasyon Yönetim Yazılımı ise müşteriden ustaya kadar tüm tarafların kullanabildiği, süreçlerin anlık takip edildiği, hakedişlerin, puanlamaların yapıldığı bir servis yönetim yazılımı olarak öne çıkıyor. Siemens iş birliği ile gerçekleştirilen Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) kapsamında da 2 yazılım robotu kullanılıyor.
“Meslek liselerine talebi artırmayı hedefliyoruz”
Omega Grup meslek liseleri ve üniversitelerle yürüttüğü akademik iş birlikleriyle iş gücünü daha nitelikli hale getirilerek sektöre kazandırmayı amaçlıyor. Sektördeki kalifiye eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liseleriyle beraber çalıştıklarını belirten Öner Çelebi, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknik eleman ihtiyacının artacağını düşünüyoruz. Bu noktada uygulamalı eğitim veren meslek liselerinden mezun kalifiye ustalar ve bu teknik meslekler çok daha önem kazanacak. Bunu hem ailelere hem öğrencilere anlatmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Geleceğin ustalarını yetiştiriyor
Türkiye genelinde 1 milyon 848 bin öğrenci meslek liselerinde eğitim alıyor; ancak uygulama eksikliği hala en büyük sorunlardan birini oluşturuyor. Omega Grup, bu soruna çözüm olmak için somut adımlar atıyor. Şu anda Şişli, Bayrampaşa, Esenler ve Alibeyköy Meslek Liselerinde dört Omega sınıfı aktif olarak eğitim verirken, yeni protokollerle dört farklı okulda daha sınıf açılması planlanıyor. Ayrıca Okan Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi öğrencilerine staj ve kariyer desteği veren grup, sene sonuna kadar 3 üniversiteyle daha akademik iş birliği hedefliyor.
Enerji verimliliğine odaklanıldı
Grup şirketleri, enerji ve su tüketimini daha iyi yöneterek 2024’e kıyasla karbon ayak izini yüzde 25 oranında azaltırken, iklimlendirme gibi enerji yoğun cihazlardaki bakım faaliyetleri ve kontrol sistemleriyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağladı. ISO standartlarıyla entegre yönetilen süreçler sayesinde çevresel etkiler sistematik biçimde kontrol altına alınırken; atık yönetimi, su kullanımı ve önleyici bakım uygulamalarıyla sürdürülebilirlik kurumsal kültürün parçası haline geldi.