Dijitalleşmeye 1.18 milyon dolar yatırım yaptı

Başak Nur GÖKÇAM

Elektrik taahhüt şirke­tiyle 1993 yılında yola çıkan ve bugün Omega Mühendislik, Omega Elekt­rik ve Enerji Teknolojileri, ProAsist ve Mr Usta markala­rıyla faaliyet gösteren Omega Grup, 2025 hedeflerini pay­laştı.

Anahtar teslim projeler ve pano üretimi gibi pek çok alanda hizmet vererek, 35 ül­keye ihracat gerçekleştiren Omega Enerji ve Elektrik Tek­nolojileri şirketinde ihracat oranını yüzde 42’ye çıkartan şirket, 2025’te bu oranı yüzde 55’e, orta vadede ise yüzde 80 seviyesine taşımayı hedefli­yor. Grup şirketlerinin son 3 yıldaki ortalama satış hacmi 44 milyon dolar seviyesindey­ken, 2025 yılında yüzde 55 ar­tışla 68 milyon dolara ulaşma­sı öngörülüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Omega Grup Yöne­tim Kurulu Başkanı Öner Çe­lebi, “Omega’yı kurduğumuz günden bu yana odağımız; de­ğişimi izlemek değil, ona yön vermek. 30 yılı aşkın süredir hem Türkiye’de hem yurt dı­şında büyük projelere imza at­tık. Şimdi bu birikimi dijital altyapılarla güçlendirerek ge­leceğe daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Grup olarak hede­fimiz sadece iş yapmak değil, sektörde dijitalleşmeye, çev­resel sorumluluğa ve gençle­rin mesleki gelişimine liderlik etmek. Bugün 400’ü aşkın ça­lışanımız, dört farklı grup şir­ketimiz ve Türkiye genelinde­ki yüzlerce çözüm ortağımızla bu hedefin peşinden kararlı­lıkla gidiyoruz” dedi.

Yalnızca cirosal büyüme değil, kurumsal kapasite, tek­noloji altyapısı ve insan kay­nağı açısından da önemli bir dönüşüm geçirdiklerini be­lirten Çelebi, “2025’te dijital­leşme ve Ar-Ge’ye 1,18 mil­yon dolarlık kaynak ayırdık. Geliştirdiğimiz yeni ürünler­le iş ortaklarımız ve hizmet verdiğimiz markaların iş sü­reçlerini daha verimli hale getiriyoruz ve çok güzel geri dönüşler aldık. Omega’yı ge­leceğe taşıyan en büyük gücü­müz; birlikte büyüdüğümüz iş ortaklarımız, ekip arkadaş­larımız ve onların emeğiyle güçlenen kolektif vizyonu­muz” diye konuştu.

Omega Grup, geliştirdiği di­jital projelerle üretimden saha operasyonlarına kadar birçok noktaya akıllı sistemleri enteg­re ederek, iş süreçlerini verimli hale getirmek için çalışmaları­nı sürdürüyor. Bu alanda 4 ye­ni yazılım hayata geçiren grup, kullanıcı deneyimi ve sürecin şeffaflığını artıran sistemle­re odaklanıyor.

Omega Smart Panel (OSP) ile üretim süreç­lerinin her aşaması an­lık izlenebi­liyor. Müşte­riler sipariş­lerinin hangi aşamada ol­duğunu gö­rebiliyor ve üzerinde yo­rum yapa­biliyor, kali­te kontrol ve test sonuçla­rı anlık takip edilebiliyor. Omega Smart Sc­reen (OSS)’de şantiye yöneti­mi ve anlık durum raporlaması sunularak hem çalışan verim­liliğini hem de iş güvenliği artı­rılıyor.

ProAsist Smart Screen (PSS) ile bakım ve arıza yöneti­mi dijitalleştirilerek yüzde 95’e varan hızda geri dönüş sağla­narak sorun potansiyeli taşı­yan alanlar önden tespit edi­lebiliyor. Mr Usta Operasyon Yönetim Yazılımı ise müşteri­den ustaya kadar tüm tarafla­rın kullanabildiği, süreçlerin anlık takip edildiği, hakediş­lerin, puanlamaların yapıldığı bir servis yönetim yazılımı ola­rak öne çıkıyor. Siemens iş bir­liği ile gerçekleştirilen Robo­tik Süreç Otomasyonu (RPA) kapsamında da 2 yazılım robo­tu kullanılıyor.

“Meslek liselerine talebi artırmayı hedefliyoruz”

Omega Grup meslek lisele­ri ve üniversitelerle yürüttü­ğü akademik iş birlikleriyle iş gücünü daha nitelikli hale ge­tirilerek sektöre kazandırma­yı amaçlıyor. Sektördeki kali­fiye eleman açığını kapatmak amacıyla meslek liseleriyle beraber çalıştıklarını belirten Öner Çelebi, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teknik eleman ihtiyacının artacağını düşü­nüyoruz. Bu noktada uygula­malı eğitim veren meslek lise­lerinden mezun kalifiye usta­lar ve bu teknik meslekler çok daha önem kazanacak. Bunu hem ailelere hem öğrencilere anlatmak için çalışmalar ya­pıyoruz” dedi.

Geleceğin ustalarını yetiştiriyor

Türkiye genelinde 1 milyon 848 bin öğrenci meslek liselerinde eğitim alıyor; ancak uygulama eksikliği hala en büyük sorunlardan birini oluşturuyor. Omega Grup, bu soruna çözüm olmak için somut adımlar atıyor. Şu anda Şişli, Bayrampaşa, Esenler ve Alibeyköy Meslek Liselerinde dört Omega sınıfı aktif olarak eğitim verirken, yeni protokollerle dört farklı okulda daha sınıf açılması planlanıyor. Ayrıca Okan Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve Kültür Üniversitesi öğrencilerine staj ve kariyer desteği veren grup, sene sonuna kadar 3 üniversiteyle daha akademik iş birliği hedefliyor.

Enerji verimliliğine odaklanıldı

Grup şirketleri, enerji ve su tüketimini daha iyi yöneterek 2024’e kıyasla karbon ayak izini yüzde 25 oranında azaltırken, iklimlendirme gibi enerji yoğun cihazlardaki bakım faaliyetleri ve kontrol sistemleriyle yüzde 40’a varan enerji tasarrufu sağladı. ISO standartlarıyla entegre yönetilen süreçler sayesinde çevresel etkiler sistematik biçimde kontrol altına alınırken; atık yönetimi, su kullanımı ve önleyici bakım uygulamalarıyla sürdürülebilirlik kurumsal kültürün parçası haline geldi.