“Dijitalleşmeye adapte olmazsak rekabet gücümüzü kaybederiz

Ziya İPEK

Bu platform, işletmelerimizin dijital dönüşüm süreçlerine adapte olmalarına katkı sağlayarak, geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine yardımcı olacaktır” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana’nın, Türkiye'nin sanayileşmesine katkı sağlayan en önemli şehirlerden biri olduğunu söyledi. Karalar, “Ciddi bir sanayi altyapımız var ve bunu harekete geçiriyoruz. Dijital dönüşüm elbette önemli, sermaye ve kazanç açısından büyük katkılar sunuyor. Ancak esas itibarıyla istihdamı sağlayan sanayicilerdir” diye konuştu.

"Verimliliği artırmayı hedefliyoruz"

KOBİ’lerin dijitalleşmesinin büyüme ve rekabete büyük katkı sağladığını söyleyen Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini, bu etkinlikler sayesinde, işletmelerin dijital dünyaya adaptasyonlarını hızlandırarak verimliliklerini artırmayı amaçladıklarını aktardı.

Akıllı KOBİ’nin sadece KOBİ’ler için değil, teknoloji tedarikçileri için de büyük bir fırsat sunduğunu vurgu yapan Ceylan, Adana’da faaliyet gösteren bir yazılım veya tasarım firmasının, sadece yerel müşterilere hizmet vermek yerine farklı şehirlerdeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılayıp müşteri ağını genişletebildiğini, bu yönüyle Akıllı KOBİ’nin, teknoloji tedarikçilerine de yeni bir iş kanalı açtıklarını dile getirdi.

Dijitalleşmenin artık bir seçenek değil zorunluluk olduğuna vurgu yapan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, şunları kaydetti: “Yeni fikirler üreten, teknolojiyi etkin şekilde kullanan girişimciler öne çıkmaktadır. Sanayiciler olarak bizlerin de bu vizyon doğrultusunda hareket etmesi, üretim süreçlerimizi dijitalleştirmesi ve küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmemiz gerekmektedir.”