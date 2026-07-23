Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB'de ilk ruhsatlar teslim edildi

Avrupa’nın en büyük jeoter­mal ısıtmalı sera organize tarım bölgelerinden biri olarak haya­ta geçirilen Dikili OTB’de, altya­pı yatırımları planlanan takvim doğrultusunda devam ederken, yatırımcıların üretim hazırlıkla­rını başlatmalarına imkan sağla­yacak ruhsatlandırma süreçleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

“Önemli bir dönüm noktası”

İlk ruhsatların yatırımcıla­ra teslim edilmesinin proje açı­sından önemli bir dönüm nokta­sı olduğunu belirten İzmir Tica­ret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Se­ra Organize Tarım Bölgesi Yöne­tim Kurulu Başkanı Mehmet Şa­hin Çakan, “Bugün bölgemiz adı­na son derece anlamlı ve gurur verici bir gelişmeyi hep birlikte yaşıyoruz. İlk ruhsatlarımızı ya­tırımcılarımıza teslim ederek, uzun süredir büyük bir özveriyle yürüttüğümüz çalışmaların so­mut sonuçlarını görmeye başla­dık. Ruhsatlarını alan tüm yatı­rımcılarımıza hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB’nin, yalnızca yatırımcısına kazanç sağlayan bir üretim ala­nı değil; aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğine, ihracatına, istihdamına ve sürdürülebilir ta­rım hedeflerine katkı sunacak örnek bir kalkınma projesi oldu­ğuna dikkat çeken Çakan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yu­maklı'nın paylaşımını hatırlata­rak, "Sayın Bakanımız, bölgemi­zin Türkiye’nin tarımsal üretim vizyonuna önemli katkılar sağ­layacağını belirterek, projenin modern teknolojiyi, kaynak ve­rimliliğini ve yenilenebilir enerji altyapısını aynı çatı altında bu­luşturacağını ifade etti. Bu vesi­leyle başta Sayın Bakanımız ol­mak üzere projemize emek veren herkese, tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”