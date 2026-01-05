Dikili Jeotermal OTB’de altyapı çalışmaları başlıyor

Özlem SARSIN

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nde (Dikili OTB) altyapı ve jeotermal ısıtma sistemleri yapım işi için imzalar atıldı. 1 Aralık 2025’te yapılan ve 36 milyon 950 bin dolar bedelli ihaleyi kazanan Bursa merkezli GBC İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile sözleşme imzalandı. Altyapının 2026 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Dikili OTB Projesi’nin, Türkiye’nin iklim akıllı tarım, yenilenebilir enerji kullanımı, kadın istihdamının artırılması ve katma değeri yüksek tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen stratejik bir kalkınma projesi olduğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin Çakan, atıksu, yağmur suyu ve kullanma suyu altyapıları, elektrik, telekomünikasyon ve SCADA sistemleri, kuşaklama kanalı ve sanat yapıları, jeotermal ısı merkezi, iletim şebekeleri ve sera ısıtma sistemlerinin inşa edilerek Dikili OTB’nin modern, çevre dostu ve sürdürülebilir bir üretim altyapısına kavuşacağını vurguladı.

Çakan, “Proje tamamlandığında yaklaşık 3 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanacak. Bu istihdamın yaklaşık yüzde 75’inin kadın çalışanlardan oluşmasını hedefliyoruz. Bölgemizde yıllık yaklaşık 80 bin ton katma değeri yüksek yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleşecek.

Tarım dışı nitelikteki yaklaşık 3 bin dönüm arazinin modern sera altyapıları ile tarımsal üretim üssüne dönüştürülmesi, jeotermal enerji kullanımı sayesinde düşük karbonlu, enerji verimli ve çevreye duyarlı üretim modelinin hayata geçirilmesini hedefliyoruz. Bu yönleriyle Dikili OTB, istihdam, kadın emeğinin güçlendirilmesi, gıda arz güvenliği ve bölgesel kalkınma açısından çok boyutlu ve kalıcı etki yaratacak bir yatırım olarak öne çıkmaktadır” dedi.

“Dünya Bankası projeye güvendi”

Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi’nin, TUCSAP kapsamında Dünya Bankası desteğiyle ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, Türkiye’nin tarım ve enerji politikaları açısından stratejik öneme sahip bir proje olduğunu kaydeden Çakan, “Dünya Bankası’nın bu projede bize güveni oluştu.

İlk etapta 30 milyon dolar kredi aldık. Kredinin yüzde 6’sı hibe, geri kalanı ise 3 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli. Yıllık faizi yüzde 3. Dünya Bankası projeyi çok önemsediği için 35 milyon dolar daha ek ödenek verdi. Toplamda yaklaşık 65 milyon dolarlık bir rakama ulaştık. Bu sahada Dünya Bankası’nın ağır şartlarını karşılayabildik. Bu proje Cumhurbaşkanımızın 100. yıl eylem planı içinde de vardı. 19 kurum ve kuruluşun görüşü alındı ve çalışmalar başladı” dedi.

3 bin dönüm arazi içinde tüm parsellerin satıldığını belirten Çakan, “Şu anda yerimiz yok. 50 tane sera bölgesi, 47 tane de fabrika alanımız var. En küçük sera alanımız 20 dönüm, 76 dönüme kadar çıkıyor. Fabrika alanlarımızda ise en küçük alan 10 dönüm, 20 dönüme kadar alanlar mevcut. Fabrikalarda ambalajlama, kurutma, dondurma ve paketleme hizmetleri tüm Bakırçay Havzası’na hizmet verecek; sadece Dikili OTB’ye değil” dedi.

“İnovatif ve yenilikçi ürünler üretilecek”

Bölgede katma değerli, yüksek kalitede, inovatif ve yenilikçi ürünler üretileceğine vurgu yapan Bölge Genel Müdürü Samet Başeğmez, bölgeden ihracat yapmaya ağırlık vereceklerini ifade etti.

Bölgede jeotermal ve tüm soğuk su ihtiyacını karşılayacak kuyuların envantere girdiğini söyleyen Başeğmez, “Tüm fabrikaların aynı anda faaliyete geçtiği düşünüldüğünde saniyede 550 litre debiye ihtiyaç olacak. Jeotermal su sıcaklığı ise 110 dereceye ulaşıyor. Öte yandan bölgemizde kullanılacak elektrik enerjisi de kurulacak olan güneş enerjisi santralinden karşılanacak. GES sistemimiz yaklaşık 140 dönümlük bir alanda kurulacak” dedi.