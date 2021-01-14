Dinçer: İMİB olarak görevimizin başındayız

DÜNYA olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu’nda yaşanan istifaları dün duyurmuştuk. İstifanın arkasında, sektörün üst makamlara karşı temsil çekişmesinin olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili görüşlerini bizimle paylaşan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer de TİM Maden Sektör Kurulu’nun feshedildiğini doğruladı. Sektör kurulunda yer alan İMİB, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nin (BAİB) yönetim kurullarının görevine devam ettiğini belirten Dinçer, istifa kararının nedeninin kuruldaki bireysel davranışları önlemek olduğunu söyledi.

Konsey üyeliği düşecek mi?

TİM Maden Sektör Kurulu’nda uzun zamandır fikir ayrılığı yaşanıyordu. Dinçer’in belirtmiş olduğu ‘bireysel davranış’ ifadesinin kurulda görüş ayrılığı yaşanan tek bir üye için olduğu konuşulanlar arasında. TİM Sektörler Konseyi’nde de görev yapan kurul üyesinin, sektörü temsil etme konusunda ön plana çıkmasıyla iplerin daha da gerildiği söyleniyor. Yaşanan çekişmenin zirve noktası ise TİM’in sektör temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiği toplantı oldu.

Maden sektörünü temsilen toplantıda sadece konsey üyesi yer aldı. Bu toplantının ardından Sektör Kurulu Başkanı Aydın Dinçer istifa kararı aldı. Dinçer’in istifasının ardından Dinçer’e destek veren üyeler de istifa ettiler. Dinçer, istifa sürecini şöyle anlattı: “Son dönemde kurul çatısı altında sektörümüzü ileriye taşıyacak hedeflerimizin ilgili üst makamlara iletilmesinde ortak akıl çalıştırmadan, bireysel davranışların sergilenmesini önlemek amacıyla başkan olarak ben ve bana destek vermek üzere sektör kurul üyelerimiz bir karar aldık. Bu karar da TİM Maden Sektör Kurulu çatısı altında faaliyetlerimizi yürütmeme kararıdır. Bu noktada TİM Maden Sektör Kurulu’nun fesih kararıyla birlikte TİM Sektörler Konseyi’nde maden sektörü üyesi kalmamıştır.”

Dinçer’in belirtmiş olduğu son cümle akıllarda soru işareti bıraktı. TİM’in yönetmeliğinde, Sektör Konseyi üyelerinin delegelerin oylarıyla seçildiği, görevlerin düşmesinin ise istifanın yanı sıra, toplantılara iştirak etmemekle olduğu belirtiliyor. Yasal olarak delege oylarıyla seçilen sektör konseyi üyeleri kendileri istifa etmediği sürece görevlerine devam edebiliyorlar.

Sektörü, ortak akılla ileriye taşımaya devam edeceğiz

TİM Maden Sektör Kurulu’nun İMİB'in yanı sıra, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nin (BAİB) de var olduğu bir kurul olduğu bilgisini veren Dinçer, şöyle devam etti: “Ülke ihracatında kritik öneme sahip olan üç farklı birliğin yönetim kurulu başkanlarının, genel sekreterliğinin ve yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı kurulun ana amacı; Türkiye maden sektöründe var olan birlikleri bir araya getirerek aynı hedefe doğru yol alınmasını sağlamaktır. İMİB, EMİB başkan, yönetim kurulu ve genel sekreterliğinin yanı sıra BAİB genel sekreterliği ile sektörümüzün gelişimi için çalışmalarını sürdürmekte, ortak projelerle çalışmalara devam ediyoruz. TİM Maden Sektör Kurulu fesh edildi ancak İMİB, EMİB ve BAİB’in yönetim kurulları görevlerine devam ediyor. TİM Maden Sektör Kurulu’nu bir araya getiren üç birliğin başkan, genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleri, dün olduğu gibi bugünde birlikte çalışmaya ve sektörü daha ileri taşıma noktasında ortak akılla hareket etmeye devam edecektir.”

Sektörün önünü açacak kanun düzenlemesine ihtiyaç var

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, maden sektörü 2020 yılını yüzde 0.9 kayıpla 4,27 milyar dolarlık bir ihracatla kapattığını söyledi. Dinçer, bu rakamın 1,7 milyar dolarlık kısmını doğal taş ihracatının oluşturduğunu kaydetti. Bütün ürünlerin hammaddesi olması sebebiyle ihracata dolaylı katkılarının ise 40 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Dinçer, 2021’de daha güçlü bir duruş için maden arama çıkarma ve işlemeye ilişkin sektörün önünü açacak şekilde kamunun desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Online fuarlar hazır giyim üreticilerine can suyu oluyor”

Dünyaca ünlü top modellerin katıldığı moda şovları ve dünya çapında yaptığı tanıtım faaliyetleriyle bilinen Dosso Dossi Fashion Show, Türk tekstil üreticileriyle iş birliğini güçlendirerek devam ettiriyor. 9-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da Dosso Dossi Hotels Downtown’da gerçekleştirilen online fuar, Laleli, Merter ve Osmanbey’de üretim yapan 100 markanın ürünlerini 30 ülkeden 200 şehirden alıcılarla buluşturdu. Kurulan 100’ün üzerindeki panel ile hazır giyim alıcılarına ulaşan görevliler, dossodossi.com üzerinden yaklaşık 150 bin adet farklı hazır giyim ürününün satışını gerçekleştirdi. 12 yıldır yaptıkları şovlar ile binlerce alıcıyı Türkiye’de ağırladıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, pandemiyle birlikte değişen dünyaya hızlıca ayak uydurduklarını ve bu süreçte online satışa ağırlık verdiklerini söyledi. Üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Dosso Dossi Fashion Show Online Fuar’da Laleli, Osmanbey ve Merter’de bulunan kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde üretim yapan markaları alıcılara ulaştırdıklarını belirten Hikmet Eraslan, “Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen müşterilerimize 2021 ilkbaharyaz ürünlerini ulaştırdık. Yıllardır bizimle iş birliği halinde olan ve her biri bulundukları bölgenin en büyük tekstil satıcısı olan müşterilerimizle temas kuran satış görevlilerimiz ilk beş günde yaklaşık 150 bin adet ürün satışı gerçekleştirdi. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık bin tekil alıcı ile görüşme sağlandı” dedi.