DİR’de yüzde 25 yurt içi şartı yerli sanayiyi destekler

Ticaret Bakanlığı tarafın­dan Dahilde İşleme Reji­mi’ne (DİR) yönelik ye­ni düzenleme yapıldı. Buna göre, yeni düzenlemeyle, Dahilde İş­leme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanıla­cak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi teda­rik şartı getirildi.

Yeni düzenleme, Türkiye’nin artan üretim kapasitesi ve çeşitle­nen çelik kaliteleri dikkate alındı­ğında ihracatçı firmalar için her­hangi bir engel teşkil etmezken, yerli üretime olan talebi artıracak. Son yıllarda yerli çelik üreticile­rinin büyük yatırımlar gerçekleş­tirdiği Türkiye, gerek çelik üretim miktarı gerekse çelik kalite çeşit­liliği açısından kendi kendine ye­ten konumunu sürdürüyor.

“Gelecek için olumlu adım”

OYAK Genel Müdürü ve Er­demir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yerli üretimin korunmasına yönelik Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya aldığı düzenlemeyi sektörün geleceği için olumlu bir adım olarak de­ğerlendirdi.

Türk sanayisinin geleceğinin yerli üretim kapasitesini güçlen­dirmekten geçtiğini vurgulayan Yalçıntaş, “Grup şirketlerimizle birlikte ülkemiz sanayisine yön veren yatırımlarımızı kararlılık­la sürdürüyoruz. Ticaret Bakan­lığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sek­töründe hem iç piyasanın denge­si korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kala­cak. Bu sayede, stratejik sektör­lerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sek­törünün geleceği güvence altına alınacak” ifadelerini kullandı.

”Türk sanayisi güç kazanacak”

Yalçıntaş, haksız rekabete kar­şı yerli üreticilerin desteklenme­sinin hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önemli oldu­ğunu aktararak, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığımızın uygula­maya aldığı bu düzenlemenin, it­halat kaynaklı döviz çıkışı ile ih­racat kaynaklı döviz girişi arasın­da geçecek sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu et­kisi olacak. Yeni düzenleme, yerli üreticiyi destekleyecek ve adil ol­mayan rekabet şartlarının önüne geçecek. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla birlikte kapasite kulla­nım oranlarımız yükselecek, yatı­rımların önü açılacak ve en önem­lisi Türk sanayisi güç kazanacak.”