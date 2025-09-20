Google Haberler

DİR’de yüzde 25 yurt içi şartı yerli sanayiyi destekler

 Ticaret Bakanlığı’nın DİR’de yaptığı düzenleme ile ihracatta kullanılacak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi tedarik şartı getirildi. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, “Uygulama, iç piyasanın dengesini korunacak, böylece ülkemizin ürettiği katma değer içeride kalacak” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafın­dan Dahilde İşleme Reji­mi’ne (DİR) yönelik ye­ni düzenleme yapıldı. Buna göre, yeni düzenlemeyle, Dahilde İş­leme İzin Belgesi (DİİB) süreleri kısaltılırken, ihracatta kullanıla­cak ürünlerin üretiminde en az yüzde 25 oranında yurt içi teda­rik şartı getirildi.

Yeni düzenleme, Türkiye’nin artan üretim kapasitesi ve çeşitle­nen çelik kaliteleri dikkate alındı­ğında ihracatçı firmalar için her­hangi bir engel teşkil etmezken, yerli üretime olan talebi artıracak. Son yıllarda yerli çelik üreticile­rinin büyük yatırımlar gerçekleş­tirdiği Türkiye, gerek çelik üretim miktarı gerekse çelik kalite çeşit­liliği açısından kendi kendine ye­ten konumunu sürdürüyor.

“Gelecek için olumlu adım”

OYAK Genel Müdürü ve Er­demir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yerli üretimin korunmasına yönelik Ticaret Bakanlığı’nın uygulamaya aldığı düzenlemeyi sektörün geleceği için olumlu bir adım olarak de­ğerlendirdi.

Türk sanayisinin geleceğinin yerli üretim kapasitesini güçlen­dirmekten geçtiğini vurgulayan Yalçıntaş, “Grup şirketlerimizle birlikte ülkemiz sanayisine yön veren yatırımlarımızı kararlılık­la sürdürüyoruz. Ticaret Bakan­lığımızın yürürlüğe aldığı bu yeni düzenleme ile birlikte, çelik sek­töründe hem iç piyasanın denge­si korunacak hem de ülkemizin ürettiği katma değer içeride kala­cak. Bu sayede, stratejik sektör­lerimizin başında gelen ve birçok sektörün temel taşı olan çelik sek­törünün geleceği güvence altına alınacak” ifadelerini kullandı.

”Türk sanayisi güç kazanacak”

Yalçıntaş, haksız rekabete kar­şı yerli üreticilerin desteklenme­sinin hem çelik hem de ilgili diğer sektörler açısından önemli oldu­ğunu aktararak, şunları kaydetti: “Ticaret Bakanlığımızın uygula­maya aldığı bu düzenlemenin, it­halat kaynaklı döviz çıkışı ile ih­racat kaynaklı döviz girişi arasın­da geçecek sürenin kısalmasıyla dış ticaret dengesine de olumlu et­kisi olacak. Yeni düzenleme, yerli üreticiyi destekleyecek ve adil ol­mayan rekabet şartlarının önüne geçecek. Yerli çeliğe olan talebin artmasıyla birlikte kapasite kulla­nım oranlarımız yükselecek, yatı­rımların önü açılacak ve en önem­lisi Türk sanayisi güç kazanacak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
