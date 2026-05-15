Dış ticaret fazlası veren sektör ilk 10 hedefine doğru ilerliyor
Küresel pazarda istikrarlı büyüme sergilemesi beklenen ambalaj sektörüne sürdürülebilirlik eğilimleri, e-ticaret, gıda ve sağlık alanlarındaki büyüme yön veriyor. Türkiye ambalaj sanayii ise 2025 yılında 7,4 milyar doları aşan ihracatı ve yaklaşık 3,05 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla küresel rekabette konumunu güçlendirirken, en büyük ilk 10 üretici ülke arasına girme hedefiyle ilerliyor.
Hüseyin VATANSEVER
Küresel ambalaj pazarının, 2026 yılında 1,1 trilyon doların üzerinde bir değer ile şekillenmesi bekleniyor. Yüzde 3 ile 5 arasında bileşik büyüme oranı öngörülen pazarın, 2034 yılında küresel boyutta 1,9 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı tahmin edilirken büyümeyi sürdüren bir sektör olması dikkat çekiyor. Gıda, yiyecek-içecek ve e-ticaret sektörlerinin itici gücüyle ilerleme kaydeden sektör, çevresel düzenlemelere ve tüketici taleplerine cevap verebilmek için hızla sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir ve hafif malzemelere yöneliyor.
E-ticaret etkisiyle sektör istikrarlı bir şekilde büyüyor
E-ticarete yönelik artan talep, malların tüketiciye ulaştırılmasında kat edilen mesafeyi de artırdığı için ürünün sağlamlığı ve zamanında teslim edilebilmesi için gereken bilgilere zemin oluşturması ile benzeri etkenlerle ambalaj olgusu daha da önem kazandı. Ayrıca sağlık ürünleri ve ilaç endüstrisinin ihtiyaçları da eklendiğinde ambalajlama sektöründeki büyüme eğilimlerinin ve yenilikçi yaklaşımların nedenleri daha net anlaşılabiliyor. Buna ilave sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi girişimleri ile ambalaj sektörü yeniden şekilleniyor.
Sürdürülebilirlik doğrultusunda yenilik yapma baskısı altında olmasına rağmen küresel pazarda en büyük pay, yaklaşık yüzde 36 ile hala plastikte... Kağıt, karton ya da oluklu mukavva ürünler yıllık yüzde 4 civarı olan büyüme oranıyla güçlü şekilde ilerleyen sürdürülebilir alternatif olarak öne çıkıyor. Metal ve cam ürünler de yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve dayanıklı ambalaj ihtiyaçlarından kaynaklanan istikrarlı talep ile sektörde yerini koruyor. Küresel ticarette Asya Pasifik, yaklaşık yüzde 39 ile en büyük paya sahip bölge olurken; onu Kuzey Amerika ve Avrupa izliyor.
2025 yılında 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydedildi
Türkiye’nin ambalaj sanayii, dış ticaret fazlası veren stratejik sektörler arasında yer alıyor. 2025 yılını ihracat artışı ve yükselen dış ticaret fazlasıyla tamamlayan sektör, bu döneminde ihracatı 7,4 milyar dolar seviyesine ulaştı ve ambalaj sanayiinde ithalat 4,35 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece ambalaj sektörü yılı yaklaşık 3,05 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapattı. Ağırlık baz alındığında 2025 yılı ihracatı, 3,2 milyon tondan 3,4 milyon tona yükseldi.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından açıklanan 2025 yılı dış ticaret verilerine göre sektör, araştırmaya konu olan dönemde küresel pazarlardaki rekabet gücünü korurken, ihracat odaklı büyüme performansını da sürdürdü. Türkiye’nin ambalaj sektörü 2025 yılında üretim ve ihracat gücüyle ülke ekonomisine sürdürülebilir katkı sunmaya devam ederken, sektörün küresel değer zincirindeki stratejik konumu da pekişti. ASD tarafından açıklanan verilere göre 2024 yılında 6,94 milyar dolar olan ihracat, 2025 sonunda 7,4 milyar dolara yükselerek değer bazında yüzde 5 oranında arttı. Miktar bazında ise 2025 yılında toplam ambalaj ihracatı, yüzde 7 artışla yaklaşık 3,2 milyon tondan 3, 41 milyon tona yükseldi.
Türkiye’nin ambalaj türlerine göre ihracat dağılımına bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 64 pay ve 4,67 milyar dolarlık değer ile ilk sıradaki yerini korudu. Kağıt ve karton ambalajlar yaklaşık 1,74 milyar dolarlık ihracatla toplam pastadan yüzde 24 pay aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Metal ambalaj ihracatı 618 milyon dolar olurken, cam ambalajda ihracat 229 milyon dolara ulaştı. 2025 yılında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Birleşik Krallık, Almanya, ABD, İtalya ve Irak oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, sektörün en büyük pazarı olma özelliğini sürdürürken, ilk 10’daki diğer ülkeler Fransa, İspanya, Yunanistan, Romanya ve Hollanda olarak sıralandı.
2025 yılı sonunda ambalaj ithalatı miktar bazında yüzde 7 düşüşle 1,93 milyon tondan 1,79 milyon tona geriledi. 2025 yılında toplam ambalaj ithalatında ilk 10 ülkeyle ilgili yapılan analiz ise Almanya, Çin, İtalya, Fransa ve Polonya’nın en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler olduğunu gösterdi. Yıl genelinde ihracattaki artışın ithalattaki artışın üzerinde gerçekleşmesi, dış ticaret fazlasının 3 milyar dolar eşiğini aşmasını sağladı. 2025 yılında ana malzeme bazında ihracat ve ithalat toplamları ile dış ticaret dengesi hesaplandığında, dış ticaret fazlasının yüzde 12,9 artışla 3, 32 milyar dolara ulaştığı görüldü.
Sektör için ihracat satış kanalı olmasının yanı sıra büyüme modelinin temeli kabul ediliyor. Katma değerli üretim, tasarım gücü, sürdürülebilirlik yatırımları ve dijitalleşme adımlarıyla rekabetçiliğini artıran sektör, Avrupa Birliği başta olmak üzere ana pazarlarındaki konumunu güçlendirirken, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da da pazar çeşitliliğini artırıyor. Yakın gelecekte hedefini, ihracatı daha yukarı taşımak ve dış ticaret fazlasını kalıcı hale getirmek olarak tanımlayan Türkiye ambalaj sektörü; ayrıca küresel sıralamada ilk 10 üretici arasına girmeyi amaçlıyor.
2030 yılı hedeflerine daha erken ulaşılabilir
Küresel ekonomik yavaşlama ve bölgesel savaşlara rağmen Türk ambalaj sektörünün ihracatta büyümesini sürdürdüğünü belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarının da Avrupa olduğunun altını çizdi. 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 2 büyüme yakalandığını açıklayan Zeki Sarıbekir, “Krizi ilk ambalajcı hisseder, çünkü siparişler hemen kesilir. Ama aynı şekilde çıkışı da ilk ambalajcı hisseder” dedi. 2026 yılı sonunda ambalaj ihracatının 8 milyar dolara yaklaşmasını beklediklerini ifade eden Sarıbekir, sektörün 2030 için belirlediği 10 milyar dolarlık ihracat hedefinin daha erken yakalanabileceğini söyledi.