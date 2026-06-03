Dışa bağımlı olmanın handikapını yaşıyoruz

Recep ERÇİN

Girişimci İş ve Fikir İnsanla­rı Derneği (GİSİAD) Genel Kurula hazırlanıyor. Cumar­tesi günü düzenlenecek 1. Genel Ku­rul öncesi düzenlenen basın toplan­tısında konuşan GİSİAD Başkanı Remzi Dursunkaya, kutuplaşmanın baş gösterdiği şu dönemde farklı gö­rüşlerin kesişim kümesi olarak iş­lev görecekleri mesajını verdi.

Dur­sunkaya, “STK’lar son zamanlarda siyasal bir vücut buldu. Sağlı sollu siyasallaşma handikapı var. Elbette olabilir ama biz, ortadaki kısım yani kutuplaşan iş dünyasını kesişim kü­mesi olarak bir araya getirmek için varız” ifadelerini kullandı.

2027’nin ikinci çeyreğine odaklandı

Ekonomi cephesinde enflasyonla ilgili çözüm önerileri hazırladıkları­nı bunları önümüzdeki dönemde ka­muoyuna da açıklayacaklarını belir­ten Dursunkaya, “Üretim tarafında dışa bağımlı olmanın handikapları­nı yaşıyoruz. Şu anki para politikası nedeniyle sanayiciler sorunlar yaşı­yorlar. Çözümlerimizi ilgililere anlat­tık. Ekonomi başlı başına bir problem; kötü taraflarını anlatırsak…

Genel anlamda ise; geçen günlerde Adnan Bali ile bir araya geldik, inşallah bek­lentilere dayalı olarak 2027’nin ikin­ci çeyreği itibarıyla çok iyi seviyele­re gelineceği öngörülüyor” dedi. Ba­zı sektörlerde konkordato süreçleri yaşanırken gıda gibi sektörlerde sa­tış anlamında zirvelerin görüldüğü­nü dile getiren Dursunkaya, “Biz ta­rıma çok önem veriyoruz.

Burada dı­şa bağımlı olmamalıyız. Önemli olan sanayicimizi güçlendirmek. İhracat konusunda navlun ve hammadde hu­susunda sıkıntılar yaşanıyor. Ara ele­man yok. Kimse çalışmak istemiyor. Gençlik kolay para kazanmak istiyor. Gençliği kolay para hedefinden kur­tarmak lazım” diye konuştu.

KKTC’deki mülk satışına dikkat çekti

Sadece ekonomide değil sosyal ko­nularda da çözümler üretmeyi dü­şündüklerini ifade eden Dursunka­ya, yakın zamandan bir örnekle bu­nu açıkladı.

KKTC’de Filistin’dekine benzer bir yerleşim durumu söz ko­nusu olduğunu ve bunu tespit ederek ilgililerle irtibata geçtiklerini anla­tan Dursunkaya, “Yaptığımız çalış­ma sonucunda hülle ile farklı kişile­re satışlar yapıldığını öğrendik. Bu­nu ilgili bakanlığa bildirdik. İlk fitili ateşlemiş olduk. İskele bölgesi ma­lum İsrail ile karşı karşıya” ifadele­rini kullandı. Öte yandan GİSİAD’in klasik anlamda yalnızca bir iş in­sanları derneği olmadığını söyleyen Dursunkaya, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Fikri olanı destekleyen, üreteni cesaretlendiren, gelişimi ve dönüşü­mü birlikte mümkün kılan yeni ne­sil bir sivil toplum hareketidir.

Çün­kü dünya değişiyor. Ekonominin dili, üretimin biçimi, gençlerin beklen­tileri ve teknolojinin gücü değişiyor. Bugünün dünyasında sermaye tek başına yeterli değildir. Fikir yoksa sermaye yönünü bulamaz; bilgi yok­sa üretim derinlik kazanamaz; kültür yoksa başarı kök salamaz; teknoloji yoksa rekabet gücü zayıflar. Bugün çatımız altında iş insanları, akade­misyenler, sanatçılar, gazeteciler, eğitimciler bir araya geliyor.”

Trafiğin bedeli 6,5 milyar dolar

GİSİAD İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik sorununa çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Toplantıda söz alan eski Ak Parti milletvekili Ilıcalı, “Ekonominin itici gücü ulaştırmadır. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti 6,5 milyar dolar. Zaman, yakıt ve emisyon kaynaklı maliyetler. Her geçen gün artan trafik bunu daha da yükseltiyor” dedi. Ilıcalı, ayrıca Orta Koridor’un işlevinin önemine işaret etti.