Dışa bağımlı olmanın handikapını yaşıyoruz
Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Başkanı Remzi Dursunkaya, ekonomide üretimde dışa bağımlı olmanın handikaplarının yaşandığını söyledi. Dursunkaya, ihracat tarafında navlun ve hammadde hususunda sıkıntılar olduğunu bildirdi.
Recep ERÇİN
Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Genel Kurula hazırlanıyor. Cumartesi günü düzenlenecek 1. Genel Kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan GİSİAD Başkanı Remzi Dursunkaya, kutuplaşmanın baş gösterdiği şu dönemde farklı görüşlerin kesişim kümesi olarak işlev görecekleri mesajını verdi.
Dursunkaya, “STK’lar son zamanlarda siyasal bir vücut buldu. Sağlı sollu siyasallaşma handikapı var. Elbette olabilir ama biz, ortadaki kısım yani kutuplaşan iş dünyasını kesişim kümesi olarak bir araya getirmek için varız” ifadelerini kullandı.
2027’nin ikinci çeyreğine odaklandı
Ekonomi cephesinde enflasyonla ilgili çözüm önerileri hazırladıklarını bunları önümüzdeki dönemde kamuoyuna da açıklayacaklarını belirten Dursunkaya, “Üretim tarafında dışa bağımlı olmanın handikaplarını yaşıyoruz. Şu anki para politikası nedeniyle sanayiciler sorunlar yaşıyorlar. Çözümlerimizi ilgililere anlattık. Ekonomi başlı başına bir problem; kötü taraflarını anlatırsak…
Genel anlamda ise; geçen günlerde Adnan Bali ile bir araya geldik, inşallah beklentilere dayalı olarak 2027’nin ikinci çeyreği itibarıyla çok iyi seviyelere gelineceği öngörülüyor” dedi. Bazı sektörlerde konkordato süreçleri yaşanırken gıda gibi sektörlerde satış anlamında zirvelerin görüldüğünü dile getiren Dursunkaya, “Biz tarıma çok önem veriyoruz.
Burada dışa bağımlı olmamalıyız. Önemli olan sanayicimizi güçlendirmek. İhracat konusunda navlun ve hammadde hususunda sıkıntılar yaşanıyor. Ara eleman yok. Kimse çalışmak istemiyor. Gençlik kolay para kazanmak istiyor. Gençliği kolay para hedefinden kurtarmak lazım” diye konuştu.
KKTC’deki mülk satışına dikkat çekti
Sadece ekonomide değil sosyal konularda da çözümler üretmeyi düşündüklerini ifade eden Dursunkaya, yakın zamandan bir örnekle bunu açıkladı.
KKTC’de Filistin’dekine benzer bir yerleşim durumu söz konusu olduğunu ve bunu tespit ederek ilgililerle irtibata geçtiklerini anlatan Dursunkaya, “Yaptığımız çalışma sonucunda hülle ile farklı kişilere satışlar yapıldığını öğrendik. Bunu ilgili bakanlığa bildirdik. İlk fitili ateşlemiş olduk. İskele bölgesi malum İsrail ile karşı karşıya” ifadelerini kullandı. Öte yandan GİSİAD’in klasik anlamda yalnızca bir iş insanları derneği olmadığını söyleyen Dursunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Fikri olanı destekleyen, üreteni cesaretlendiren, gelişimi ve dönüşümü birlikte mümkün kılan yeni nesil bir sivil toplum hareketidir.
Çünkü dünya değişiyor. Ekonominin dili, üretimin biçimi, gençlerin beklentileri ve teknolojinin gücü değişiyor. Bugünün dünyasında sermaye tek başına yeterli değildir. Fikir yoksa sermaye yönünü bulamaz; bilgi yoksa üretim derinlik kazanamaz; kültür yoksa başarı kök salamaz; teknoloji yoksa rekabet gücü zayıflar. Bugün çatımız altında iş insanları, akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler, eğitimciler bir araya geliyor.”
Trafiğin bedeli 6,5 milyar dolar
GİSİAD İş Geliştirme Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, trafik sorununa çözüm üretilmesi gerektiğini dile getirdi. Toplantıda söz alan eski Ak Parti milletvekili Ilıcalı, “Ekonominin itici gücü ulaştırmadır. Trafik sıkışıklığının yıllık maliyeti 6,5 milyar dolar. Zaman, yakıt ve emisyon kaynaklı maliyetler. Her geçen gün artan trafik bunu daha da yükseltiyor” dedi. Ilıcalı, ayrıca Orta Koridor’un işlevinin önemine işaret etti.