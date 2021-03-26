Disconti, turist başı harcamayı 850 dolara çıkarmayı hedefliyor

Disconti 2021 yılı turizm sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Koronavirüs gölgesinde de olsa nisan ayı itibarıyla hareketlenmenin başlayacağı tahmin edilen turizm sezonunda 20 milyonu yabancı turist, 5 milyonu ise yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere toplam 25 milyon turistin Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Disconti CEO’su Cüneyt Ortan, "Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle birlikte yeni bir turizm sezonunu karşılamaya hazırlanıyoruz. Turizm sektöründe ulaşımdan konaklamaya ve tüm seyahat süreçlerini kapsayan ilgili alanlarda alınan tedbirlerle 2021 turizm sezonunun yine pandemiye rağmen verimli geçeceğini düşünüyoruz.” dedi.

Kişi başı turist harcamasını 100 dolar artıracak

TÜRSAB verilerine göre, 2019 yılında Türkiye’ye 45 milyon yabancı turistin, 6,7 milyon gurbetçi Türk turistin geldiğini ve kişi başı ortalama 666 dolar harcandığını söyleyen Ortan, "2020 yılında ise yaşanan pandemiye rağmen 12 milyon yabancı turist, 3,2 milyon da yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere yaklaşık 15 milyon turist ülkemize gelmiştir. 2019 yılında 666 dolar olan kişi başı turist harcaması 2020 yılında 724 dolar olarak gerçekleşti. Disconti olarak bu yıl turistlere ortalama fazladan 100 dolar harcatarak, turist başına düşen kişi başı harcamayı 800-850 dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önde gelen markaları bir arada

Sağlık, restoran, otel, giyim, ulaşım gibi farklı alan ve sektörlerden Türkiye’nin önde gelen ve dünyaca tanınan marka ve şirketlerinin de Disconti uygulamasında yer aldığını belirten Cüneyt Ortan, şunları söyledi: "Bunun yanında yerel ve butik işletmeler ile turistik servisler de Disconti’nin ayrıcalık sunduğu alanlardan. Üye iş yerlerimizin ve program ortaklarımızın ilgisi çok büyük ve turistlerin Disconti sayesinde indirim ve avantajlardan yararlanacağı markalar her gün daha da genişleyerek hızla tüm Türkiye’ye yayılıyor. Türkiye’nin turizm potansiyeline çok inanıyoruz. Sağlık turizmi, tatil turizmi, gastronomi turizmi, kültür turizmi, spor turizmi gibi özel turizm ve turist tipleri için özel turistik servis iş ortaklarını da ağımıza dahil ediyoruz.”

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, “Disconti kartın kişi başı turizm harcamalarının artırılmasında ve özellikle alış veriş turizminin gelişimi için çok önemli bir proje olduğunu." dile getirdi.