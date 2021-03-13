Diyarbakır'da yapılacak 11 fuara 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO) "2021 Yılı Fuar Programları Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kapalı Sur Bölgesi Alışveriş Caddesi Projesi'ni yerinde incelediklerini belirterek, "Temel atmasında da buradaydık. Şimdi bitmiş halini gördük. Müthiş heyecanlandım. Bu projeyi Diyarbakır’ın çehresinin değiştirecek, Diyarbakır'ı geleceğe taşıyacak ve başka bir noktaya götürecek adım olarak gördük." ifadesini kullandı.

Fuarların; üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu çok önemli platform olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla mümkündür. Doğru müşteriye ulaşmanın en iyi yollarının başında da fuarlar gelir. İşte bu nedenle TOBB olarak yurt içi fuarlara büyük önem gösterdik." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye'de fuar izinlerini vermek için yetkilendirildiklerini aktaran Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti: "Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standartları belirledik ve uyguladık. Artık gelecek yılın fuar takvimini yıl başlamadan ilan ediyoruz. Eskiden 10 gün kala fuarlar ilan edilirdi. Fuar yapılmış olmak için yapılırdı. Şimdi aynı Batı'da olduğu gibi 1 sene önceden Türkiye'nin neresinde hangi sektörde fuar var tespit edebiliyorsun. Tespit ediyoruz, ona göre yapıyoruz. Fuarlar hem katılımcı firmalar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha planlı ve programlı bir hale geldi. İşte tüm bunlar sayesinde Türkiye genelinde fuarcılık sektörümüz hızlı bir gelişme gösterdi."

Koronavirüs salgını öncesinde, 2019'da Türkiye genelinde düzenlenen 482 fuar ile 62 bin firma ve 26 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde bu sayıların düştüğünü bildirdi.

"Hedefimiz Diyarbakır'ı bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak"

Fuarcılık hedeflerinden bahseden Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: "Hedefimiz ülkemizi ve Diyarbakır'ı bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak. 2021'de Diyarbakır'da 11 fuar düzenlenecek, bu fuarlar için 2021'de 1 milyon ziyaretçi bekliyorum. Mart sonu düzenlenecek Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndaki 100'den fazla standın tamamı şimdiden dolmuş durumunda. Üstelik katılımcı firmaların 5'te 1’i bölge dışından geliyor çünkü Diyarbakır'ın potansiyeline inanıyorlar, tarım ve hayvancılığın önemini biliyorlar. Tarım ve hayvancılık pandemiyle birlikte, bütün dünyada ve ülkemizde stratejik hale geldi. Türkiye'den bakıldığı zaman tarım ve hayvancılığın ana merkezlerinden biri de Diyarbakır. Bütün dünyada küresel gıda fiyatları, 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Dünyadaki son 1 yıldaki artış yüzde 30 olarak gerçekleşti. Onun için bu alanda kendimizi göstermek ve geliştirmek zorundayız."