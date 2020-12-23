Dizüstü bilgisayar satışı yüzde 71 arttı

Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunan İncehesap.com, dizüstü bilgisayar satışına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, 2020’de dizüstü bilgisayar satışları adet bazında geçen yıla oranla yüzde 71 arttı.

Verilere göre, mevcut bilgisayarlarından yeterli performansı alamayan kullanıcılar, iş süreçlerini yönetebilmek için giriş ve orta seviyedeki dizüstü bilgisayar ilgi göstermeyi sürdürüyor. Dizüstü bilgisayar satışlarındaki bir diğer etken ise pandemiyle birlikte evde geçirilen zamanın artması. Boş vakitlerini bilgisayar oyunlarıyla değerlendirmek isteyenler, güncel oyunları destekleyen gelişmiş özelliklere sahip güçlü bilgisayarlara yöneldi. Verilere göre, bu kategorideki ciro bazındaki değişimin ise geçen yıla oranla 2.7 kat arttı.

Sayfalara gelen kullanıcı sayısı yüzde 53 arttı

İncehesap.com'un verilene göre, dizüstü bilgisayar sayfalarına gelen kullanıcı sayısının yüzde 53 artış gösterirken, aynı dönemde sayfaların görüntülenme sayısında 2.6 kat arttı. Kadınların teknolojiye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Bu kategorideki sayfaları ziyaret eden kadın kullanıcı sayılarının da yüzde 79 arttı. 25-34 ve 45-54 yaş grubu arasındaki kitle de bu sayfalara ilgi gösterenler arasında yer alıyor. Veriler, bu yaş grupları arasında yer alan kitlenin geçen yıla oranla dizüstü bilgisayar sayfalarını 2 kat daha fazla ziyaret ettiğini gösteriyor.

Dizüstü bilgisayar sayfalarını en çok ziyaret eden il Bursa

Verilere göre bu kategoriye en çok ilgi duyan illerin başında Bursa geliyor. Geçen yıla oranla Bursa’daki kullanıcıların dizüstü bilgisayar sayfalarını yüzde 63 daha fazla ziyaret etti. Bursa’yı yüzde 48 artışla İzmir, yüzde 43 artışla Adana ve Ankara izledi.

Döviz kurundaki artış beklentisi elektronik alışverişlerini artırdı

Dizüstü bilgisayar satışına ilişkin verileri değerlendiren İncehesap.com'un Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, “Geçtiğimiz dönemde hem döviz kurundaki artış beklentisi hem de pandemi sebebiyle elektronik ürünlerin satışında bir artış yaşandı. Önümüzdeki dönemde normal hayatımıza dönüşün kademeli şekilde olacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle 2021’nin başlarında da satışlarımızın yükseleceğini öngörüyoruz. Bu sürecin uzunluğuna bağlı olarak mevcut bilgisayarıyla işlemlerini sürdüren ancak daha iyi performansa sahip bir bilgisayara ihtiyaç duyan tüketicilerin alışverişe yöneleceğini tahmin ediyoruz. Uzaktan eğitime devam edilmesi durumunda, hanelerdeki kişiye düşen bilgisayar sayısının artacağını da öngörmek mümkün. 2020’de yaşanan yoğun talep neticesinde giriş ve orta seviyedeki belirli dizüstü bilgisayarlarda stoklar tükenmişti. Markaların, 2021’de bu kategoride daha yüksek bir arz sağlayacağını düşünüyoruz.” dedi.