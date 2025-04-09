Doğal taş sektörünün ihracat hedefinde 11 ülke bulunuyor

Doğal taş sektöründe kü­resel rezervlerin yak­laşık üçte birine sahip Türkiye, bu avantajının yanı sı­ra renk ve desen zenginliği sa­yesinde uluslararası pazarlarda öne çıkıyor. Son 10 yılda Türki­ye ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağlayan sektörün potansi­yeli, Marble İzmir - Uluslarara­sı Doğaltaş ve Teknolojileri Fua­rı’na da yansıyor. Bu yıl kapıları­nı 30’uncu kez açacak olan fuar, ilk kez düzenlendiği yılda Türki­ye’nin doğal taş ihracatı 77 mil­yon dolar iken, günümüzde yıl­lık 2 milyar dolar seviyeleri gün­demde…

Marble İzmir Uluslararası Do­ğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında ka­pılarını 30’uncu kez açacak. Sek­törü İzmir’de bir araya getirme­yi amaçlayan etkinliğin yurt içi ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor.

Açık ve kapalı alanla­rıyla toplamda 150 bin metreka­reyi aşan yüzölçümüyle gerçekle­şecek fuarda bini aşkın katılımcı firma yer alacak. İzmir Büyükşe­hir Belediyesi'nin ev sahipliğin­de, İZFAŞ tarafından düzenle­nen fuar dört gün boyunca Türki­ye’nin yanı sıra farklı ülkelerden uluslararası ziyaretçileri ağırla­yacak. Marble İzmir; blok mer­mer alanında sergilenecek renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok do­ğal taş ziyaretçilere görsel şölen yaşatması bekleniyor.

Doğal taşın ekonomiye katkısı 20 milyar doları buluyor

Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) 1998 yılından bu yana üye­si olan Marble İzmir, Türkiye’nin doğal taş sektöründeki küresel konumunu güçlendiriyor. Eko­nomik ve ticari açıdan kenti can­landıran, sanayicilere büyüme ve ihracat kapılarını açan Marble İzmir’in ilk yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatı 77 milyon do­larken yıllar içinde fuarın da kat­kısıyla ihracat 2 milyar dolar se­viyelerine geldi. Doğal taş ihra­catı Türkiye’nin sektörde küresel rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajının yanı sıra renk ve desen zenginliğinin de etkisiy­le son 10 yılda Türkiye ekonomi­sine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Fuar, bu yıl da geç­miş yıllardan daha büyük bir tica­ret hacmi yaratacak ve doğal taş sektörünün ihracatta yeni hedef­lere ulaşmasını sağlayacak.

Marble İzmir web sayfası üze­rinden alınan başvurular ve tem­silci çalışmaları sonucu Avust­ralya’dan İtalya’ya, Çin’den ABD’ye kadar dünyanın her kı­tasındaki 75 ülkeden yabancı zi­yaretçiler, alım heyeti programı için başvuru yaptı. İhracatçı Bir­likleri üyelerinin talepleri doğ­rultusunda bu yıl, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fran­sa, Güney Kore, Irak, Kanada, Katar, Libya, Mısır, Suudi Ara­bistan ve Rusya olmak üzere 11 ülke hedef olarak belirlendi.

Marble İzmir’de; doğal taş ve ürünleri ile mermer sarf mal­zemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, mermer makinele­ri, iş makineleri ve ağır ekipman­lar, fabrika ve atölye makinele­ri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hiz­metler, finansman ve kredilen­dirme hizmetleri, kamu ve res­mi kurumlar, dernek, birlik ve STK’lar, medya kurum ve kuru­luşları katılımcı olarak yer ala­cak.

Fuarın ziyaretçi profilini ise tüm dünyadan doğal taş işleme makine ve teknolojileri bayi ve toptancıları, doğal taş uygulama­cıları, inşaat ve taahhüt şirket­leri, proje yönetim ve danışma­lık şirketleri, yapı denetim şir­ketleri, mimarlık ofisleri, yapı marketler, yapı malzemeleri top­tancıları, perakendeci ve dağıtı­cıları, inşaat makineleri bayi ve toptancıları, madencilik ve doğal taş şirketleri oluşturuyor.

“İzmir’e prestij kazandırıyor”

Marble İzmir’in 30 yıl içinde bir marka haline geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Mermer Fuarı’nın kentimize ve ülkemize kazandırdığı prestij çok değerli” dedi. Sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer alan Marble İzmir’in, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Cemil Tugay, “Mermer Fuarı’nın kentimize ve ülkemize bu alanda kazandırdığı prestij çok değerli.

30 yıldır istikrarını koruyarak başarısını da artıran ve doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı haline gelen Marble İzmir, ekonomiyi canlandıran, sektöre güç veren büyük bir organizasyon. İlk yılında Kültürpark’ta 47 yerli katılımcısıyla başlayan Mermer Fuarı, bugün uluslararası boyutta ve 150’ye yakın ülkeden binin üzerinde katılımcıyı ağırlıyor” ifadesini kullandı.