Doğal taş sektörünün ihracat hedefinde 11 ülke bulunuyor
Türkiye doğal taş sektörü 2 milyar dolar seviyesine ulaşan yıllık ihracatını artırmayı hedefliyor. Bu yıl kapılarını 30’uncu kez açacak Marble İzmir’e 75 ülkeden yabancı ziyaretçilerin alım heyeti programı için başvuru yaparken, 11 ülke ihracatçıların hedefinde bulunuyor.
Doğal taş sektöründe küresel rezervlerin yaklaşık üçte birine sahip Türkiye, bu avantajının yanı sıra renk ve desen zenginliği sayesinde uluslararası pazarlarda öne çıkıyor. Son 10 yılda Türkiye ekonomisine 20 milyar dolar katkı sağlayan sektörün potansiyeli, Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’na da yansıyor. Bu yıl kapılarını 30’uncu kez açacak olan fuar, ilk kez düzenlendiği yılda Türkiye’nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolar iken, günümüzde yıllık 2 milyar dolar seviyeleri gündemde…
Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 9-12 Nisan 2025 tarihleri arasında kapılarını 30’uncu kez açacak. Sektörü İzmir’de bir araya getirmeyi amaçlayan etkinliğin yurt içi ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor.
Açık ve kapalı alanlarıyla toplamda 150 bin metrekareyi aşan yüzölçümüyle gerçekleşecek fuarda bini aşkın katılımcı firma yer alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen fuar dört gün boyunca Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden uluslararası ziyaretçileri ağırlayacak. Marble İzmir; blok mermer alanında sergilenecek renk renk, çeşit çeşit yüzlerce blok doğal taş ziyaretçilere görsel şölen yaşatması bekleniyor.
Doğal taşın ekonomiye katkısı 20 milyar doları buluyor
Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) 1998 yılından bu yana üyesi olan Marble İzmir, Türkiye’nin doğal taş sektöründeki küresel konumunu güçlendiriyor. Ekonomik ve ticari açıdan kenti canlandıran, sanayicilere büyüme ve ihracat kapılarını açan Marble İzmir’in ilk yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatı 77 milyon dolarken yıllar içinde fuarın da katkısıyla ihracat 2 milyar dolar seviyelerine geldi. Doğal taş ihracatı Türkiye’nin sektörde küresel rezervlerinin üçte birine sahip olma avantajının yanı sıra renk ve desen zenginliğinin de etkisiyle son 10 yılda Türkiye ekonomisine yaklaşık 20 milyar dolarlık katkı sağladı. Fuar, bu yıl da geçmiş yıllardan daha büyük bir ticaret hacmi yaratacak ve doğal taş sektörünün ihracatta yeni hedeflere ulaşmasını sağlayacak.
Marble İzmir web sayfası üzerinden alınan başvurular ve temsilci çalışmaları sonucu Avustralya’dan İtalya’ya, Çin’den ABD’ye kadar dünyanın her kıtasındaki 75 ülkeden yabancı ziyaretçiler, alım heyeti programı için başvuru yaptı. İhracatçı Birlikleri üyelerinin talepleri doğrultusunda bu yıl, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Güney Kore, Irak, Kanada, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan ve Rusya olmak üzere 11 ülke hedef olarak belirlendi.
Marble İzmir’de; doğal taş ve ürünleri ile mermer sarf malzemeleri, fabrika ve atölye sarf malzemeleri, mermer makineleri, iş makineleri ve ağır ekipmanlar, fabrika ve atölye makineleri, çevre koruma, geri dönüşüm ve kazanım sistemleri, sektörel kuruluşlar, bilgi işlem ve yazılım firmaları, nakliye ve lojistik hizmetler, finansman ve kredilendirme hizmetleri, kamu ve resmi kurumlar, dernek, birlik ve STK’lar, medya kurum ve kuruluşları katılımcı olarak yer alacak.
Fuarın ziyaretçi profilini ise tüm dünyadan doğal taş işleme makine ve teknolojileri bayi ve toptancıları, doğal taş uygulamacıları, inşaat ve taahhüt şirketleri, proje yönetim ve danışmalık şirketleri, yapı denetim şirketleri, mimarlık ofisleri, yapı marketler, yapı malzemeleri toptancıları, perakendeci ve dağıtıcıları, inşaat makineleri bayi ve toptancıları, madencilik ve doğal taş şirketleri oluşturuyor.
“İzmir’e prestij kazandırıyor”
Marble İzmir’in 30 yıl içinde bir marka haline geldiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Mermer Fuarı’nın kentimize ve ülkemize kazandırdığı prestij çok değerli” dedi. Sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında yer alan Marble İzmir’in, Türk doğal taşının dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Cemil Tugay, “Mermer Fuarı’nın kentimize ve ülkemize bu alanda kazandırdığı prestij çok değerli.
30 yıldır istikrarını koruyarak başarısını da artıran ve doğal taş sektörünün dünyaya açılan kapısı haline gelen Marble İzmir, ekonomiyi canlandıran, sektöre güç veren büyük bir organizasyon. İlk yılında Kültürpark’ta 47 yerli katılımcısıyla başlayan Mermer Fuarı, bugün uluslararası boyutta ve 150’ye yakın ülkeden binin üzerinde katılımcıyı ağırlıyor” ifadesini kullandı.