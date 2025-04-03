Doğalgaz kullanımına kademeli fatura geliyor

Nagihan KALSIN

Enerji ve Tabii Kaynak­lar Bakanlığı, vatan­daşların temel ihtiyaç­larına yönelik faturalandırma sistemlerini iyileştirmek için çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda elektriğin ardın­dan doğalgazda da kademe­li tarifeye geçilmesi bekleni­yor.

Söz konusu uygulamanın, kış döneminde hayata geçe­bileceği tahmin ediliyor. Ye­ni sisteme göre, illerin ortala­ma doğalgaz tüketimleri baz alınarak her şehre göre ayrı kademe belirlenecek. Söz ko­nusu belirlenen kademenin altında kalanlar ise doğalga­zı daha uygun fiyatla tükete­cek. Elektrikte, bu yılın ba­şında geçilen maliyet esaslı tarife dönemi ile yıllık elekt­rik tüketimi 5.000 kilovatsa­atin üzerinde olan mesken aboneleri, 1 Şubattan itiba­ren elektriğin gerçek maliye­tini ödemeye başlamıştı. Ben­zer uygulamanın doğalgazda da hayata geçmesi bekleniyor.

Türkiye’de doğalgazı en fazla Hakkari ve Erzurum, en az ise Adana ve Osmaniye’nin tü­kettiğini söyleyen Atık Yöne­timi ve Atıktan Enerji Üreti­cileri Derneği (TAYED) Baş­kanı Ali Rıza Öner, “Bakanlık gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak desteklemenin doğ­ru yere yapılması için elekt­rikte başlattığı uygulamaya doğalgazda da geçecek. Do­ğalgazda soğuk ve sıcak iller ayrıştırılarak kimsenin mağ­dur edilmemesi sağlanacak” dedi.

Bu kış sistemin devreye alınması planlanıyor

Türkiye Doğal Gaz Dağı­tıcıları Birliği (GAZBİR) ve­rilerine göre, Türkiye’de her 100 hanenin yaklaşık 59’unun ısıtma, pişirme ve sıcak su ih­tiyaçlarını karşılamak için doğalgaz kullandığını kayde­den Öner, hanelerde doğalga­zın önemli bir kısmının ısın­mak amacıyla kullanıldığı­nı ve bunun da soğuk iklime sahip illerde bir dezavantaj oluşturduğunu söyledi.

Öner, “Bakanlık, bu sebeple her il için ayrı bir kademe belirle­yerek vatandaşları mağdur etmemeyi ve soğuk-sıcak ik­lime sahip illerin ayrımını yapmayı hedefli­yor. Son açıklanan 2023 verilerine ba­kıldığında hane ba­şı ortalama tüketi­min en yüksek ol­duğu şehir, 1401 metreküp ile Hak­kari olurken, bunu sırasıyla 1.348 metreküple Erzurum, 1.317 ile Ardahan, 1.311 ile Muş ve 1.224 metre­küp ile Ağrı izledi.

En az tüke­tim ise sırasıyla 521 metreküp ile Adana, 527 ile Osmaniye, 531 ile Mersin ve 566 metre­küp ile Antalya’da gerçekleş­ti. İstanbul’da ise haneler bir yılda ortalama 869, Ankara’da 1067, İzmir’de 736 metreküp gaz tüketti. Bakanlık, tüm bu verileri dikkate alarak her il için ortalama tüketim belir­leyerek, bu tüketimin altında kalanları destekle­meye devam eder­ken, üstünde kalan­lara ise gerçek mali­yetleri yansıtmaya başlayacak” dedi.

Yeni düzenlemelere ihtiyaç var

Elektrik, su ve doğalgaz gi­bi temel ihtiyaçlara yöne­lik mevcut faturalandırma sistemlerinin vatandaşla­rın farklı sosyo-ekonomik ve coğrafi koşullarının dikka­te alınarak düzenlenmesi­nin doğru olacağını belirten Öner, “Sosyal adalet ilkesi gereği söz konusu alanlarda daha adil, sürdürülebilir ve farklılıkları gözeten yeni dü­zenlemelere ihtiyaç duyul­maktadır.

Örneğin Erzurum, Kars ve Ardahan gibi uzun ve sert kış koşullarının hâkim olduğu illerde doğalgaz tü­ketimi büyük ölçüde ısınma amacıyla gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde vatandaşlar, yılın büyük bölümünde yük­sek doğalgaz faturaları öde­mek durumunda kalmakta­dır. İklimsel koşullar doğrul­tusunda, bu illerde indirimli tarifeler veya devlet destek­li sübvansiyon modelleri ar­tırılmalıdır” diye konuştu. Elektrikte uygulanan kade­meli tarifeye ilişkin Öner, şunları söyledi: “Elektrik aboneliklerinde belirlenen tüketim sınırları, bireylerin yaşadıkları bölgelere ve ik­lim koşullarına göre yeniden yapılandırılmalıdır.

Örneğin Adana, Antalya ve Mersin gi­bi sıcak iklim bölgelerinde klima kullanımı yaz ayların­da insani bir ihtiyaç hâline gelmektedir. Buna karşılık, İç Anadolu veya Marmara böl­gelerinde yaz aylarında ben­zer bir zorunluluk söz konusu değildir. Bu nedenle 5 bin ki­lovatsaatlik tüketim sınırları sıcak bölgelerde yetersiz kal­makta ve yüksek fatura yükü­ne neden olmaktadır. Bu du­rum, enerjiye erişimde ada­letsizliğe yol açmaktadır.”

Su için de tüketim farkları dikkate alınmalı

Yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte içme suyu ve kişisel temizlik ihtiyacının da yükseldiğine dikkat çeken Öner, “Bu durumdaki güney bölgelerde terlemeye bağlı duş alma sıklığı ve bahçe sulama gibi faktörler su kullanımını artırmaktadır. Su ve Kanalizasyon İdarelerinin, mevsimsel ve bölgesel tüketim farklarını dikkate alarak tarifelendirme yapması, vatandaşların aşırı su faturalarıyla karşılaşmasını önleyecektir. Su kaynaklarına göre dinamik tarifelendirme uygulanmalı; arzın kısıtlı olduğu bölgelerde caydırıcı, bol olduğu bölgelerde erişilebilir fiyat politikaları benimsenmelidir” diye konuştu.