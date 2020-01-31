Doğaltaşçılar koronavirüs mağduru oldu

31 Ocak 2020

Nihat DELİBAŞI - İZMİR

Zehra ORUÇ - Bursa

Son günlerde tüm dünyaya korku salan koronavirüs, Türkiye maden üreticilerini de etkiledi. Çin’e 700 milyon doları doğaltaş olmak üzere toplam 1.4 milyar dolarlık maden ürünleri ihracatı gerçekleştirildiğini hatırlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, madencilik firmalarının yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve cezanın mücbir sebep kapsamında ertelenmesi çağrısında bulundu. Kaya, “Sıkıntı fuarın iptali değil. Sistemin kapanmış olması. Çinli firmalar şimdiden alımlarını erteledi. İhracatımızın yüzde 50’sinden fazlasını yaptığımız pazarın kapanması büyük risk. Sektör bu yükü 6 ay taşıyamaz” dedi.

Dünyanın en büyüğü olduğu belirtilen mermer fuarının ertelenmesi nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan ve koronavirüsün aşısının bir an önce bulunması ve salgının önüne geçilmesi dileklerinde bulunan Kaya, iptalin hemen ardından kriz yönetimine geçerek 150’yi aşkın fuar katılımcısının işlemlerini takip ettiklerini duyurdu. Çin’in madencilik sektörü açısından vazgeçilmezliğine dikkat çeken Kaya, “Sektör, 2019’da Çin’e 695 milyon doları doğal taş olmak üzere, 1 milyar 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüzün ihracat yaptığı 198 ülke arasında Çin açık ara birinci” diye konuştu.

“Ödemeler ertelenmeli”

2019 yılı ihracatında yüzde 5.5 gerileme yaşandığını kaydeden Kaya, 31 Ocak 2020 tarihinde yapılması gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı ödemelerinin Xiamen Fuarı’nın iptalinin mücbir sebep kabul edilerek ertelenmesini talep etti. Kaya şunları söyledi: “Madencilik sektörüne bir nebze de olsa nefes aldırmak adına madencilik firmalarının Maden Kanunu kapsamında madencilik faaliyetlerinden doğan, maden ruhsatlardan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yıllık ruhsat bedeli, devlet hakkı, her türlü vergi ve ceza bedelinin, mücbir sebep kapsamında Türkiye genelinde yeni Maden Kanunu TBMM Genel Kurul gündeminde kabul edilene kadar ertelenmesini, yeni Maden Kanunu’nda da bu konuda düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Bu olmadığı taktirde sektörümüzde konkordato ve iflaslar yaşanabilir. Bu nedenle madencilik sektörü olarak, çok acil bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ihtiyaç olduğunu dile getirmek istiyoruz.”

Sektör, Bursa’daki mermer fuarı için tanıtım atağına geçti

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Efendioğlu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, Türk mermer sektörünün ihracatının yaklaşık yüzde 40’ının gerçekleştirildiği Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün sektörün ticaretini olumsuz etkileyeceği endişesi taşıdığını söyledi. Fuarın ertelenmesini halk sağlığı açısından olumlu bulan Efendioğlu, “Yıllık ortalama 2 milyar dolarlık mermer ihracatı yapıyoruz. Bunun 700 milyon doları Çin’e yapıldı. Bu süreç uzun sürerse ihracatımızı olumsuz etkiler; ancak kısa sürerse hiç etkilenmeyiz” dedi.

Bu şartlarda Türk mermer sektörünün 21-24 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Bursa 6. Uluslararası Blok Mermer Fuarı’na güçlü hazırlandığını ve yeni pazar arayışında olduklarını söyleyen Efendioğlu, “Bu yılki fuar katılımcı olarak bizi tatmin ediyor; ancak ziyaretçi sayısında memnun değiliz. Bu sebeple şubat ayı itibari ile ziyaretçi sayısını artırmaya odaklandık. Çin ve Hindistan gibi pek çok ülkede fuarın tanıtımlarını yapacağız. Bu hedefle 7 ay boyunca tanıtım faaliyetinde bulunacağız. Bu yılki fuara, Portekiz, Vietnam, Lübnan, Kanada ve İngiltere’den de ilk kez ziyaretçi hedefliyoruz. Tanıtımlar için yaklaşık 1 milyon TL’lik tanıtım bütçesi harcanması planlanıyor” diye konuştu.

Türk doğaltaşçıları için önemli bir satış kanalı olan Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 16-19 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecekti ancak virüs salgını nedeniyle 6-9 Haziran tarihlerine ertelendi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu gerçekleştiren Ege Maden İhracatçıları Birliği erteleme sonrasında kriz masası kurdu.