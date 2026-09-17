Doğan: Çiftçinin yüksek sermayeye ihtiyacı var

Doğan, çiftçinin ekimden ha­sada kadar geçen süreçte yaptı­ğı harcamaların önemli ölçüde arttığını belirterek, mevcut ma­liyetleri karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti. Tarımda üre­ticinin mazot, gübre, tohum, ilaç, sulama, elektrik ve işçilik gider­lerini ürününü satmadan aylar önce karşılamak zorunda oldu­ğuna dikkat çeken Doğan, bu ne­denle kredi maliyetlerinin doğ­rudan üretim kararlarına yansı­dığını söyledi.

Üreticinin kendi imkanları­nın yetmediğine değinen Do­ğan, "Çiftçi bugün tarlasını eke­bilmek için geçmiş yıllara göre çok daha yüksek bir sermayeye ihtiyaç duyuyor. Girdi fiyatları yükseldikçe üretim için gerekli para da artıyor. Üreticinin kendi imkanları yetmediğinde krediye yönelmesi gerekiyor ancak yük­sek faiz oranları burada önemli bir yük oluşturuyor" dedi.

"Kredi maliyetleri üretici açısından halen yüksek"

Kredi maliyetlerinin çiftçi için yüksek olduğunu belirten Baş­kan Doğan, "Politika faizindeki seyre rağmen piyasada kredi ma­liyetleri üretici açısından halen yüksek. Tarımsal üretim diğer ticari faaliyetlerden farklı de­ğerlendirilmelidir. Çiftçi bugün yaptığı harcamanın karşılığını çoğu üründe aylar sonra alabili­yor. Tarımda para her ay dönmü­yor. Üretici önce harcama yapı­yor, ardından ürününü yetiştiri­yor ve hasattan sonra gelir elde ediyor. Dolayısıyla tarımsal kre­dilerin vadesi ve ödeme takvimi de bu yapıya uygun olmalıdır" ifadelerini kullandı.

"İşletme sermayesi yetersiz, ekim alanı küçülüyor"

Yüksek faiz ortamının yalnız­ca mevcut üretimi değil, tarım­daki yatırımları da ertelediği­ni vurgulayan Doğan, "Çiftçiler makine yenileme, modern sula­ma sistemlerine geçiş ve verim­liliği artıracak yatırımlar konu­sunda daha temkinli davranmak zorunda kalıyor. Üretici bugün yatırım yapmaktan önce önün­deki sezonu nasıl tamamlayaca­ğını hesaplıyor. İşletme serma­yesi yetersiz kaldığında ekim alanı küçülebiliyor, bazı girdile­rin kullanımından vazgeçilebi­liyor. Bunun sonucu da verim ve üretim üzerinde görülüyor" dedi.