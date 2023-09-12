Doğanlar Mobilya’nın Senegal fabrikası bugün açılıyor

Kerim ÜLKER

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Senegal’in başkenti Dakar’da bulunan 50 bin metrekare üzerine arazi üzerine kurulu D'Afric Senegal mobilya fabrikasının açılışının, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in katılımı ile bugün yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Şirketimizin Senegal'de Biga Home markasıyla yatak, baza, başlık, döşemeli ürünleri üretmesi ve Senegal pazarına ilave olarak 15 Ecowas (Bati Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu) ülkesi ve Moritanya öncelikli olmak üzere tüm Afrika pazarına ve ABD dâhil deniz aşırı ülkelere ihracat yapılması hedeflenmektedir” denildi.

Açıklamada ayrıca, 12 Mayıs 2023 tarihinde yine KAP’a yapılan açıklamada, şirketin 11.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden yurt dışındaki mobilya sektöründeki büyüme hedefleri doğrultusunda; Senegal kanunlarına göre kurulmuş, D'Afric Senegal Furniture S.A ("D'Afric Senegal") ünvanlı şirketin sermayesini temsil eden payların %100'ünün Doğanlar Yatırım Holding Anonim Şirketi'nden devralınmasına ilişkin işlemlere başlanmasına ve söz konusu pay devri izinlerine istinaden, en kısa sürede tamamlanarak ilgili mercilere bildirilmesine, tescil ve ilan edileceğine karar verildiği hatırlatılarak, “D'Afric Senegal'in Şirketimiz tarafından devir sürecinin mali ve hukuki süreçleri tamamlanmasını müteakip kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır” bilgisine yer verildi.