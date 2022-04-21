Doğru ve planlı kazan kullanımı ile enerji ithalatı düşürülecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Son dönemde enerji fiyatlarındaki artış kazan kullanımının önemini ön plana çıkardı. Özellikle Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra artan doğalgaz maliyeti ısıtma ve sanayide gider kalemini büyüttü. Türkiye’de tüketilen doğalgazın büyük çoğunluğunun konutlarda tüketildiğini aktaran Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özyıldırım, toplumda enerjiyi verimli kullanma bilinci sağlanması halinde ithal edilen enerji faturasında ciddi tasarruf edileceğini söyledi.

KBSB Başkanı Cem Özyıldırım, yönetim kurulu üyeleri Cevat Akkaya, Efkan Çeviker, Akın Erol, Ayhan Yılmaz ve Genel Sekreter Cemalettin Kutluca, gazetemizin üst yöneticisi Hakan Güldağ’ı ziyaret ettiler. Ziyarette sektörün durumu ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan KBSB Başkanı Özyıldırım, kazan kullanımının önemi, hammadde fiyatları, sektördeki denetim eksiklikleri ve kalifiye eleman yetiştirmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kazan sektörünün yıllık 500 milyon dolar ihracata ulaştığını bildiren Özyıldırım, yaklaşık 150 milyon dolar da ithalat yapıldığını açıkladı. Global kazan pazar büyüklüğünün ise 14 milyar doları bulduğuna ve Türkiye’nin pazardan yüzde 3,6 pay aldığına dikkat çeken Özyıldırım, “Türkiye’de yaklaşık 150 kazan üreticisi var. Bunların 75’i üyemiz olup sektörün yüzde 80’ini temsil ediyor. AB ülkeleri başta olmak üzere Asya’dan Güney Amerika’ya kadar 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Merkezi sıcak su kazanları ve enerji alanına proses buhar kazanları olmak üzere iki farklı ürün grubu üretiyoruz. Bazı üyelerimiz de kombi ve panel radyatör üretimi de var.” dedi.

“Endüstride bugün rekabet istiyorsak az yakmalıyız”

İthal edilen doğalgazın yüzde 25’inin ürettikleri kazanlarda ısıtma amacıyla ve proseslerde tüketildiğini kaydeden Özyıldırım, “kazanlar ne kadar verimli kullanılırsa enerji ithalatı da o kadar azalır.” dedi.

Dernek olarak tamamen enerjiye hitap ettiklerini belirten Özyıldırım, “Kömürlü kazandan biyokütle kazanlarına kadar farklı yakıtlara göre kazanlar üretiyoruz. Devlet bizi hep orta teknoloji sınıfına alıyor. Biz yüksek teknoloji sınıfında cihazlar üretiyoruz, çünkü Ar-Ge ve inovasyon en önemli kısım. Bugün teknoloji hidrojen yakıtlı ürünlere ve füzyon enerjisi kullanan cihazlara doğru gidiyor. Bu teknolojiyi takip etmemiz lazım ve bunu bir şeklide sahip olmak için inovasyon ve Ar-Ge yapmak gerekiyor. Sektörümüzde 6 firmada Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Enerjiyi ilk tüketenler kazanlar, endüstride bugün rekabet etmek istiyorsak az yakmanız lazım. Az yakmanız için de bizlerin vasıflı, teknolojiye adapte olmuş ve geliştiren bir altyapımız olması lazım.” diye konuştu.

Ürettikleri kazanları AB ülkelerine yoğun olarak ihraç edildiği bilgisini veren Özyıldırım, devlet kurumları ve ihalelerde ithal ürünlerin tercih edildiğini söyledi. Özyıldırım, “Türk ürünleri Alman sanayisi ve binalarında kullanılıyor. Fakat Türkiye’de bir lise veya hastane binasında kullanılmıyor. Kamu görevlileri bizim ne kadar kaliteli kazanlar üretebildiğimizin maalesef farkında değil, bu durumdan büyük üzüntü duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kazan bakımı yüzde 10 verim artışı sağlıyor

Sanayide genel giderin ortalama yüzde 18’den fazlasının enerji giderlerinin oluşturduğuna değinen Özyıldırım, kazan verimliliğinin önemine dikkat çekerek şöyle devam etti: “Tekstilde kullanılan kazanlar saatte yaklaşık 2.000 m3 gaz yakıyor. Kazanlara bakım yapılması gerekiyor. Düzenli bakım yüzde 10’luk verim artışını kesin sağlıyor. Ayrıca düzenli bakım ile de kazan patlamalarını ve çevre kirliliğini önlemek mümkün. Kazan patlaması halinde büyük maddi hasara yol açıyor ve tesiste en az 2 ay üretim şansı olmuyor. Sektör olarak işçi bulma noktasında ciddi bir sorun yaşıyoruz. Özellikle kaynakçı anlamında vasıflı personel bulmakta çok zorlanıyoruz.”

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ TEŞVİK EDİLMELİ

Toplantıda konuşan Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği Derneği (KBSB) Yönetim Kurulu üyeleri de şu görüşleri dile getirdiler:

Merkezi kazan sistemi kombiden daha uygun

▶Efkan Çeviker: Konutlarda ısıtma sistemi yanlış seçiliyor. Merkezi ısıtma sisteminde yakıt giderleri kombiye oranla daha uygun. Kanunda belirtilmiş olan 2 bin metrekarenin üstündeki yapılarda kazan kullanma zorunluluğunun uygulanması gerektir. Belediyeler tarafından merkezi sistem tesisatı yapılmadan ruhsat verilmemeli. Devlet ısıtma politikasını şahısların inisiyatifine bırakmamalı. Şu an

Biyokütle yakıtlı kazanlara yeniden teşvik verilmelidir

▶Akın Erol: Şu an doğalgaz altın değerinde. Biyokütle (organik) yakıtlı kazanlarla üretilen elektrik için verilen teşvikler yılbaşından buyana kaldırıldı. Biyokütle yakıtlı kazanlar için teşvikler yeniden başlamalıdır. Türkiye’de biyokütle yakıt sayılan mısır koçanı, çöp, tavuk gübresi, MDF ve sunta fabrikalarının atıkları yeterince var. MDF fabrikaları ve şehirlerde çöp yakarak elektrik enerjisi üretiliyor. Teşvik olmadığı zaman ağaç atıkları dışında diğer yatırımlar pek cazip olmuyor.”

Sahada denetimler yetersiz

▶Cevat Akkaya: Sektörün önemli sorunu ürettiğimiz cihazların periyodik bakım ve muayenelerinin işletmeciler tarafından düzenli yapılmaması. Sahada denetimler de yetersiz kalıyor. Muayene ve Denetim alanını disipline etmek için KBSB olarak bir Kazan Periyodik Muayene ve Denetim Yönetmeliği çıkarmak üzere Sanayi Bakanlığı ile çalışma başlattık. Ancak sonuçlanmadı. Çalışma Bakanlığı’ndan; kazanı işleten personel için mutlaka MYK onaylı mesleki yeterlilik belgesi sorulmasını, cihaz denetimlerinin de TS 2025’e uygun gerçekleştirilmesini hassaten talep ediyoruz.

EĞİTİM MERKEZLERİ YURT GENELİNE YAYILACAK

▶Genel Sekreteri Cemalettin Kutluca: KBSB olarak 8 yıl önce Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan yetki alıp 3 ayrı kazan tipi için kazan operatörlüğü meslek standartlarını ve ulusal yeterliliklerini oluşturduk. Gedik Üniversitesi ile birlikte eğitim ve sınav merkezini kurduk. Merkezimiz 6 ay önce faaliyetine başladı. İkinci eğitim ve sınav merkezimizi ise Konya Ticaret Odası’nın bünyesinde bulunan sürekli eğitim merkezinde kuruyoruz.

▶Ayhan Yılmaz: Eğitim konusunda derneğin yoğun faaliyetleri var. Eğitimleri KBSB Akademi adıyla oluşturulan birim tarafından organize ediyoruz. Temel amacımız mühendisten, operatöre, tesisinde kazan kullanan işletmeciye kadar tüm ilgililerin kazan konusunda bilincini artırmaktır.