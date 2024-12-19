Doğrudan satışa 30. yılında yasal tanımlama yapıldı
Doğrudan satış yapabilmek için artık sermaye şirketi kurmak gerecek. 30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle doğrudan satışın tanımlaması yapıldı. Ayrıca kurulması şart koşulan şirketin minimum sermaye miktarı, dokuz ay içinde bir yönetmelikle belirlenecek. Satılan ürünlerin iade süresi ise perakende satıştaki 14 günün üzerine çıkarak, 30 gün olarak belirlendi.
Hayriye MENGÜÇ
Türkiye’de 2 milyon girişimciye ulaşan doğrudan satış sektörü, 30’uncu yılında yasal tanımlamaya kavuşacak. Türkiye’de faaliyet gösteren 14 şirketi temsil eden Doğrudan Satış Derneği’nin (DSD) 30 yıldan bu yana sürdürdüğü çalışmaları, sektöre dair içgörüleri ve gelecek yıldan beklentilerini paylaştığı toplantıda konuşan DSD Başkanı Naime Yalçın, 30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle Tüketici Kanunu’nda değişikliğe gidildiğini ve kanunla doğrudan satış sisteminin tanımlandığını söyledi.
Avrupa standartlarında çalışan şirketler olarak bu yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını belirten DSD Başkanı Yalçın, böylece tüketicilerin satılan her ürünü 30 gün içinde sebebine bakılmaksızın ürünü iade edebileceğini aktardı. Yalçın, ayrıca sermaye şirketi kurma şartının getirildiğini; ne kadarlık sermaye ile doğrudan satış şirketi kurulacağının dokuz ayı içinde bir yönetmelikle belirleneceğini kaydetti. DSD olarak bu süreçte önemli bir rol üstlenerek yasal çerçevenin şekillendirilmesine katkı sağladıklarını belirten Naime Yalçın, sözlerine şöyle devam etti;
“Bu yasa teklifiyle doğrudan satış şirketlerinin sermaye şirketi olarak kurulması şartı gelecek. Böylece, sadece belli bir sermayesi olan şirketler bu alanda faaliyet gösterebilecek ve temel amacı ürün satışı olmayan şirketlerin kendilerini doğrudan satış şirketi gibi göstermeleri ile oluşan yanılgılar son bulacak. Doğrudan satış sektörü bu yasa ve sonrasında çıkacak yönetmelikle, doğrudan satış temsilcisinin ek gelir kazandığı, yaşam boyu eğitim imkanlarından faydalandığı, güvenilir ürünleri uygun fiyatla satın aldıkları, yeni beceriler kazanan girişimcilerin takım kurup yönettikleri bir sektör olarak büyümeye devam edecek’’ dedi.
2025’te çift haneli büyüme bekleniyor
Doğrudan satış sektörü küresel ölçekte 168 milyar dolar büyüklüğe ulaşırken, Türkiye’de bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 550 milyon dolar olduğunu söyleyen Naime Yalçın, sektörün 2025’te de yüzde 20'ye varan çift haneli büyüyeceği öngördüklerini belirtti. AB ülkelerinde 2024’te yüzde yüzde 8.6 büyüme gösterdiğini belirten Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Küresel pazarda; ABD, Almanya, Asya Pasifik bölgesinde Kore ve Japonya'da büyük satış hacimlerine ulaşıldı. Pazar büyüklükleri açısından bakılırsa ABD 36 milyar dolar, Almanya 20 milyar dolar, Kore 17 milyar dolar ve Japonya 10 milyar dolar satış hacmine sahip." Türkiye’nin diğer bölgeler ve ülkeler arasındaki potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu belirten Yalçın, “Bu potansiyelin gelişmesi, sektördeki yenilikçi yaklaşımlar ve genç girişimcilerin artan talebiyle önümüzdeki günlerde ivme kazanacak. Türkiye’nin gelecek dönemde pazar payının yüzde 20 büyümesini öngörüyoruz.”
Tupperware yeniden yapılanıyor
Bir soru üzerine, geçen aylarda ABD’de iflas başvurusunda bulunan Tupperware şirketi de toplantıda gündeme geldi. Doğrudan Satış Derneği Genel Sekreteri Samet Serttaş, hâlâ üyeleri olan Tupperware’i bir fonun satın aldığını, yeniden yapılandıklarını, hem Türkiye’de hem de globaldeki operasyonlarına devam edeceğini belirtti. Tupperware’in iflas başvurusu sonrasında Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners ve Bank of America’nın bir ticaret biriminin devraldığı açıklanmıştı.
Yeni trend ‘home party’ uygulamaları
Almanya’da kurulan, üç yıl önce Türkiye pazarına gören doğrudan satış danışmanlık şirketi yönetici Süleyman Daral, 2,5 milyon müşterileri bulunduğunu söyledi. “Asya Pasifik’te neredeyse her iki kişiden biri doğrudan satış ürünü alıyor ya da o ürünün satışını gerçekleştiriyor” diyerek. Asya’ya dikkat çeken ve özellikle Türkiye’nin doğrudan satış için büyük potansiyel taşıdığını anlatan Daral, doğrudan satış faaliyetlerinin de dijitalleştiğini aktardı. Klasik tarzda satış yapanların yanı sıra demolar hazırlayan, home party denilen uygulamalarda ürünleri tanıtıp ondan sonra satış yapanlar olduğunu anlattı.
Doğrudan satışçılardan perakende satış yapan şirketlere davet
Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Doğrudan Satış Derneği’nin 14 üyesi, perakende satış yapan şirketlere davette bulundu:
1- Biz özellikle Türkiye’deki perakende veya başka kanalda yapanları buraya çağırıyoruz.
2-Doğrudan satış modelini anlasınlar.
3-Doğrudan satış sektörü Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Büyük yatırımlar da gerekmiyor.
4-Sektörün toplam dünya cirosu 168 milyar dolar. ABD pazarı 30,5 milyar dolar ile dünyada önde. Türkiye pazarı ise 550 milyon dolar ile gelişmeye çok açık.
5-Ayrıca Türkiye’deki doğrudan satış kası, çok kuvvetli ve başarılı. Özellikle Asya Pasifik, Güney Afrika ve Mısır gibi bir bölgelerdeki sorumlu Türkiye yönetici liderleri bunun en büyük örneği.
6- Dernek olarak her konuda rehberlik yapmaya hazırız.
Yüzde 75’i kadınlardan oluşan sektör, 4 milyon ‘ev genci’ni hedefliyor
Doğrudan satış sektörünün kadın girişimciliğini en çok destekleyen sektörlerin başında geldiğinin altını çizen DSD Başkanı Naime Yalçın, “Türkiye’de doğrudan satış yapan 2 milyon girişimcinin yüzde 75’i kadınlardan oluşuyor” dedi. Ancak son dönemde ekonomik ve yaşam şartlarının zorlaşmasıyla sektöre ilginin arttığını; özellikle gençler ve farklı meslek gruplarındaki erkekler arasında da yükselen bir trend olduğunu belirtti.
Esnek çalışma saatleri, kendi işini kurma imkanı ve uluslararası iş fırsatları, genç girişimcilerin sektöre yönelmesinde etkili olduğunu vurgulayan Yalçın, “Genç girişimciler, sektörü daha dinamik ve güçlü hale getirerek küresel çapta büyütüyor” dedi. Öte yandan toplantıda söz alan DSD üyeleri, Türkiye’de ne eğitimde ne de iş hayatında olmayan 4 milyon ‘ev genci’nin doğrudan satışı keşfetmesini istedi.
Yüzde 32’si wellness ürünleri
DSD üyesi olan Amare, Amway, Avon, Creaware, Farmasi, Forever, Herbalife, Homm, LR Health & Beauty, Oriflame, Qnet, Siberian Wellness ve Vorwerk şirketlerinin genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda verilen bilgilere göre; Türkiye’nin de dahil olduğu AB ülkelerinde doğrudan satıştaki toplam satışların ise yüzde 32.1’i wellness (sağlıklı yaşam ürünleri), yüzde 23.4’ü kozmetik ürünlerinden, ev eşyaları (yüzde 13.9) ürünlerinden oluşuyor.