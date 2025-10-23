“Doğu’dan hız, Batı’dan kuralı alıp Türk’ün aklı ile ilerleyelim”
“Avrupa’nın en büyük ihraç ürünü mevzuattır” diyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin yeni dönemde Batı’nın kuralları ile Doğu’nun hızını birleştirerek, Türk aklıyla ilerleyebileceğini söyledi.
Recep ERÇİN
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi’nin 9.’sunu düzenledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde yapılan zirvenin teması, “Ambalajda Geleceği Kodlamak: 2026’ya Doğru Küresel Kurallar, Rekabet ve Sürdürülebilirlik Vizyonu” oldu.
Bu kapsamda kongrenin açılış konuşmasını yapan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Avrupa’nın, yarışta elemine etmek için koyduğu kurallara Doğu’nun daha hızlı adapte olduğuna işaret etti. Karbon emisyonlarını sıfıra indirmede Çin’in aldığı yola dikkat çeken Eroğlu, “Batı rekabetçiliği kaybetti. Doğu hızlı yürüdü.
Önümüzdeki dönemin kodlarını çözmeye çalışıyoruz ama ne Doğu’da ne Batı’da kodlar daha oluşmadı. Rekabetçilik yer değiştirdi. Mevzuatların gittiği yer ise ambalajı çok etkileyecek. Türkiye’nin bir yolu var; Batı’nın kuralları. Doğu’nun hızı ile Batı’nın mevzuatını birleştirip Türk aklıyla yol alabiliriz” mesajı verdi. Eroğlu, Avrupa’nın en büyük ihraç ürününün mevzuat olduğuna dikkat çekti.
Türkler dönüşüme adapte oluyor
Kongrenin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da şu mesajları verdi: “Avrupalılar oyunun kurallarını değiştiriyorlar. Sonra yolda neden değiştirdiklerini de unutuyorlar. ‘Biz daha entegrasyonu tamamlamadan Türkler acayipler işler yapıyor’ diyorlar.
Gelecek dönemde ise sadece üretmek değil doğaya saygılı bir üretim gerekiyor.” Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “Yükselen Doğu: Ambalaj Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler” açık oturumu düzenlendi. Burada söz alan DEİK Tayland İş Konseyi Başkanı Cemil Çakar, sektördeki değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için teknolojinin kullanımının önemine işaret etti.
“Köprü olmak için veriyi iyi işlemeliyiz”
Global QSR Yöneticisi & Geçmiş Burger King Çin CEO’su Atakan Bozkurt ise Çin’den tecrübe ettiği örneklerden hareketle, “Biz buradan tecrübemizi oraya taşıdık ama sadece bir yıl sürdü. Kalan 11 yılda biz oradan edindiğimiz tecrübeleri kullandık. Yapay zeka ile çalışmayı özümsemiş durumdalar. Büyük veriyi iyi kullanıyorlar. Doğu ile Batı arasında köprü kurabilmemiz için veri işlemeyi öğrenmeliyiz. Çinliler, tüketici tercihlerine göre ambalajlarını dönüştürüyorlar.
Kaynak kullanımını en aza indiren yönetmelikler yaptılar. Fire yönetimi yapıyorlar” bilgilerini verdi. Açık oturumda söz alan Yavuz Eroğlu, 25 yıldır Çin’deki fuarlara gidip geldiğini belirterek, “Sokakta otururken dilenci geldi. Üzerimizde bozuk para olmadığını söyledik. Boynundaki kare kodu gösterdi ve ödeme aldı. Sokaktaki dilenciye kadar dijitalleşmek demek bunu tabana yaymak demek, bir de üstelik kayıt dışı da değil” mesajları verdi.