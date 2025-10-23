Google Haberler

“Doğu’dan hız, Batı’dan kuralı alıp Türk’ün aklı ile ilerleyelim”

“Avrupa’nın en büyük ihraç ürünü mevzuattır” diyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye’nin yeni dönemde Batı’nın kuralları ile Doğu’nun hızını birleştirerek, Türk aklıyla ilerleyebileceğini söyledi.

“Doğu’dan hız, Batı’dan kuralı alıp Türk’ün aklı ile ilerleyelim”

Recep ERÇİN

Türk Plastik Sanayicile­ri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi’nin 9.’sunu düzenledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde yapılan zirvenin te­ması, “Ambalajda Geleceği Kodla­mak: 2026’ya Doğru Küresel Ku­rallar, Rekabet ve Sürdürülebilir­lik Vizyonu” oldu.

Bu kapsamda kongrenin açılış konuşmasını ya­pan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğ­lu, Avrupa’nın, yarışta elemine et­mek için koyduğu kurallara Do­ğu’nun daha hızlı adapte olduğuna işaret etti. Karbon emisyonlarını sıfıra indirmede Çin’in aldığı yo­la dikkat çeken Eroğlu, “Batı reka­betçiliği kaybetti. Doğu hızlı yü­rüdü.

Önümüzdeki dönemin kod­larını çözmeye çalışıyoruz ama ne Doğu’da ne Batı’da kodlar da­ha oluşmadı. Rekabetçilik yer de­ğiştirdi. Mevzuatların gittiği yer ise ambalajı çok etkileyecek. Tür­kiye’nin bir yolu var; Batı’nın ku­ralları. Doğu’nun hızı ile Batı’nın mevzuatını birleştirip Türk ak­lıyla yol alabiliriz” mesajı verdi. Eroğlu, Avrupa’nın en büyük ih­raç ürününün mevzuat olduğuna dikkat çekti.

Türkler dönüşüme adapte oluyor

Kongrenin açılışında konu­şan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da şu mesajları verdi: “Avrupalı­lar oyunun kurallarını değiştiri­yorlar. Sonra yolda neden değiş­tirdiklerini de unutuyorlar. ‘Biz daha entegrasyonu tamamlama­dan Türkler acayipler işler yapı­yor’ diyorlar.

Gelecek dönemde ise sadece üretmek değil doğa­ya saygılı bir üretim gerekiyor.” Açılış konuşmalarının ardın­dan düzenlenen “Yükselen Doğu: Ambalaj Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler” açık oturumu dü­zenlendi. Burada söz alan DEİK Tayland İş Konseyi Başkanı Ce­mil Çakar, sektördeki değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için teknolojinin kullanımının önemine işaret etti.

“Köprü olmak için veriyi iyi işlemeliyiz”

Global QSR Yöneticisi & Geç­miş Burger King Çin CEO’su Ata­kan Bozkurt ise Çin’den tecrü­be ettiği örneklerden hareketle, “Biz buradan tecrübemizi oraya taşıdık ama sadece bir yıl sürdü. Kalan 11 yılda biz oradan edindi­ğimiz tecrübeleri kullandık. Ya­pay zeka ile çalışmayı özümse­miş durumdalar. Büyük veriyi iyi kullanıyorlar. Doğu ile Batı ara­sında köprü kurabilmemiz için veri işlemeyi öğrenmeliyiz. Çin­liler, tüketici tercihlerine göre ambalajlarını dönüştürüyorlar.

Kaynak kullanımını en aza indi­ren yönetmelikler yaptılar. Fire yönetimi yapıyorlar” bilgileri­ni verdi. Açık oturumda söz alan Yavuz Eroğlu, 25 yıldır Çin’deki fuarlara gidip geldiğini belirte­rek, “Sokakta otururken dilenci geldi. Üzerimizde bozuk para ol­madığını söyledik. Boynundaki kare kodu gösterdi ve ödeme al­dı. Sokaktaki dilenciye kadar di­jitalleşmek demek bunu tabana yaymak demek, bir de üstelik ka­yıt dışı da değil” mesajları verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar