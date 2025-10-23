“Doğu’dan hız, Batı’dan kuralı alıp Türk’ün aklı ile ilerleyelim”

Recep ERÇİN

Türk Plastik Sanayicile­ri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi’nin 9.’sunu düzenledi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ev sahipliğinde yapılan zirvenin te­ması, “Ambalajda Geleceği Kodla­mak: 2026’ya Doğru Küresel Ku­rallar, Rekabet ve Sürdürülebilir­lik Vizyonu” oldu.

Bu kapsamda kongrenin açılış konuşmasını ya­pan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğ­lu, Avrupa’nın, yarışta elemine et­mek için koyduğu kurallara Do­ğu’nun daha hızlı adapte olduğuna işaret etti. Karbon emisyonlarını sıfıra indirmede Çin’in aldığı yo­la dikkat çeken Eroğlu, “Batı reka­betçiliği kaybetti. Doğu hızlı yü­rüdü.

Önümüzdeki dönemin kod­larını çözmeye çalışıyoruz ama ne Doğu’da ne Batı’da kodlar da­ha oluşmadı. Rekabetçilik yer de­ğiştirdi. Mevzuatların gittiği yer ise ambalajı çok etkileyecek. Tür­kiye’nin bir yolu var; Batı’nın ku­ralları. Doğu’nun hızı ile Batı’nın mevzuatını birleştirip Türk ak­lıyla yol alabiliriz” mesajı verdi. Eroğlu, Avrupa’nın en büyük ih­raç ürününün mevzuat olduğuna dikkat çekti.

Türkler dönüşüme adapte oluyor

Kongrenin açılışında konu­şan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu da şu mesajları verdi: “Avrupalı­lar oyunun kurallarını değiştiri­yorlar. Sonra yolda neden değiş­tirdiklerini de unutuyorlar. ‘Biz daha entegrasyonu tamamlama­dan Türkler acayipler işler yapı­yor’ diyorlar.

Gelecek dönemde ise sadece üretmek değil doğa­ya saygılı bir üretim gerekiyor.” Açılış konuşmalarının ardın­dan düzenlenen “Yükselen Doğu: Ambalaj Sektöründe Yeni Nesil Teknolojiler” açık oturumu dü­zenlendi. Burada söz alan DEİK Tayland İş Konseyi Başkanı Ce­mil Çakar, sektördeki değişim ve dönüşüme ayak uydurabilmek için teknolojinin kullanımının önemine işaret etti.

“Köprü olmak için veriyi iyi işlemeliyiz”

Global QSR Yöneticisi & Geç­miş Burger King Çin CEO’su Ata­kan Bozkurt ise Çin’den tecrü­be ettiği örneklerden hareketle, “Biz buradan tecrübemizi oraya taşıdık ama sadece bir yıl sürdü. Kalan 11 yılda biz oradan edindi­ğimiz tecrübeleri kullandık. Ya­pay zeka ile çalışmayı özümse­miş durumdalar. Büyük veriyi iyi kullanıyorlar. Doğu ile Batı ara­sında köprü kurabilmemiz için veri işlemeyi öğrenmeliyiz. Çin­liler, tüketici tercihlerine göre ambalajlarını dönüştürüyorlar.

Kaynak kullanımını en aza indi­ren yönetmelikler yaptılar. Fire yönetimi yapıyorlar” bilgileri­ni verdi. Açık oturumda söz alan Yavuz Eroğlu, 25 yıldır Çin’deki fuarlara gidip geldiğini belirte­rek, “Sokakta otururken dilenci geldi. Üzerimizde bozuk para ol­madığını söyledik. Boynundaki kare kodu gösterdi ve ödeme al­dı. Sokaktaki dilenciye kadar di­jitalleşmek demek bunu tabana yaymak demek, bir de üstelik ka­yıt dışı da değil” mesajları verdi.