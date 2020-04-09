Dökümcüler mücbir sebep şartlarından faydalanmak istiyor

09 Nisan 2020

BARIŞ SEDEF

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılan Covid-19 salgınına yönelik mücbir sebep şartları birçok sektörü kapsıyor. Çıkarılan yönetmelikte, Türkiye’de yıllık yaklaşık 5 milyar euro değerinde üretim hacmine sahip olan döküm sektörünün yer alıp almaması konusundaki belirsizlikler ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDÖKSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Umur Denizci, metal sanayisinin mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında bulunduğuna işaret ederek, “Ana metal sanayi nace kodu altında tanımlanmış olan ve bu alandaki sektörlerin ayrılmaz bir parçası konumunda bulunan metal döküm sektörünün çıkarılan yönetmelikte, mücbir sebep kapsamına alınıp alınmadığı tam olarak anlaşılamamaktadır.” dedi.

Döküm sektörünün imalat sanayisinde önemli yere sahip olduğuna değinen Denizci, metal döküm sektörünün Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun mücbir sebep şartlarından yararlanacak sektörler arasında yer alıp almadığının açıklığa kavuşturulmasını yetkililerden talep ettiklerini söyledi.