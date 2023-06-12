Dolardaki yükseliş konut fiyatlarını artıracak

Seçimlerin geride kalmasının ardından dolarda yaşanan tarihi yükselişin hem inşaat hem de gayrimenkul sektöründe belirsizliği ortadan kaldırabileceği ifade ediliyor. Ancak sektörü yeni maliyet artışları ve zamlar bekliyor. İki yıldır baskılanan döviz kurları dolayısıyla maliyet hesabı yapmakta zorlanan inşaat sektörü ekonomide rasyonel politikalara dönülmesiyle yeni bir dönemin başlamasını bekliyor.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Dövizde son iki yıldır baskılama vardı. Bu yükselişle dolar olması gereken seviyeye gidiyor. Hiç şüphesiz bu yükseliş ile ithal ürünlerde de maliyet artışları olacak. Bu kapsamda inşaat sektöründe fiyatlar artabilir. Yatırımcı bu ortamda yeni proje üretmek ister mi onu da görmek lazım” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in izleyeceği politikaların gayrimenkul sektörünün gideceği nokta açısından fikir vereceğini belirten Akdoğan, “Para politikalarında sıkılaşma mı olacak, konut faizleri ne olacak, tüm bunları görmek lazım. Ancak faiz oranları yüksek olmasına karşın bankalar kredi vermek istemiyor. Kredi musluklarında da kısıtlamalar var” diye konuştu.

“Dolardaki rakam doğru bir rakam değildi”

Sözcü’den Hülya K. Oruçoğlu’nun haberine göre İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım “Dolardaki rakam doğru bir rakam değildi, herkesin zaten bu konuda tereddütleri vardı. Dolayısıyla bu yükselişten önce de malzeme fiyatları mevcut kurdan değil, daha yüksek kurdan hesaplanıyordu. Belirsiz piyasa şartları nedeniyle sektörde durgunluk vardı. Doların olması gereken noktayı bulması ile sektördeki bekleme süreci bitecek. Faiz oranlarının da olması gereken noktaya gelmesi halinde önümüzde daha gerçekçi bir manzara olacak” dedi.

“Maliyetlerde muhakkak artış olacak”

“Dolar kurunda 27-28 lira bandı konuşuluyor” ifadelerini kullanan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, “Dolar, 21-22 TL seviyelerindeyken, sektör zaten doları 23 lira, 24 lirada sabitlemişti. Ama 27-28 lira seviyeleri söz konusu olduğunda maliyetlerde muhakkak artış olacak. Ülkede enflasyon da var. Enflasyon, maliyet artışları ve döviz kurundaki bu olası yükseliş, gayrimenkulde fiyatların da yüzde 20 oranında artmasına neden olur” diye konuştu.