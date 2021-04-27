Doluluk yüzde 90'a ulaştı: Otobüsçüler ek süre istiyor

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Açıklanan ‘tam kapanma’ kararı sonrasında, kısıtlamalar başlamadan şehirler arası seyahat etmek isteyenler, online seyahat bileti sitelerine akın etti. Ayrıca, İstanbul'da otogarda yoğunluk oluştu, bilet sistemleri kilitlendi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, önümüzdeki 3-4 günlük sürede otobüslerin yüzde 90 dolulukta bilet sattığını, şirketlere 3-4 günlük ek süre verilmesini istedi.

Tam kapanmanın olduğu 17 gün süresince şehirlerarası seyahatlerine zorunlu haller dışında izin verilmeyecek. Zorunlu hallerde Seyahat İzin Belgesi’nin Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Özcan, Türkiye genelinde otobüslerde uygulanan yüzde 50 kapasite uygulamasının kaldırılmasıyla İstanbul'da şehirler arası günlük otobüs sefer sayısının 900'e çıktığını hatırlattı. Yeniden yüzde 50 kapasite yasağının sektörü etkileyeceğini belirten Özcan, şu an otogarda yoğunluk, ekstra hareketlenme var. Ama cuma yasak başladığında satılmış biletler vardı. Biz içişleri Bakanlığı’ndan en azından satılmış biletlere izin çıkmasını rica ediyoruz. Satılan biletler, yolculuğa devam etsin. Yoksa sektör çok daha kötü etkileyecek. Bayram biletleri ne olacak bilemiyoruz. Önceki kısıtlamada seyahat izni almak kolaydı. Şimdi ne olacak daha belli değil. İstanbul, İzmir yolcusu değil, Ağrı, Kars gibi şehirlere giden devamlı yolcular bunlar... Biletleri iade etmeye başlamadık.” açıklaması yaptı.

Otobüs bileti aramaları 15 kat uçak bileti 6,5 kat arttı

Otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, kararın ardından ilk saniyelerde siteye normalden 4 kat fazla ziyaretçi geldiği, açıklamayı takip eden 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi. Enuygun.com’un verilerine göre ise uçak bileti aramaları 6,5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat artarken; uçak bileti alanların yüzde 93’ünün tek yön biletleri tercih ettiği gözlendi. Enuygun’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını ifade etti. Hacıbayramoğlu, “Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bugünler için bilet satın alanların yüzde 87’si tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Bilet İptal Güvencesi’ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı.” diye konuştu.

“Çarşamba akşamı yoğunluk artıyor”

obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş ise birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğa dayanamayarak hizmet dışı kaldığını belirtti. Keleş, "Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda. Biz de ekip olarak gece vardiyasındaki kapasitemizi hızlı bir şekilde artırarak çağrılara kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayram iptalleri başladı

Biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik de, “Normal bir güne göre 4 kat otobüs bileti, 3 kat uçak bileti satıldı. Ayrıca bayram için tatil planı olanlar ise iptallerini yaptırmaya başladı.” dedi.