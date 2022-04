DOMİOSB’ye 240 firma daha katılacak

Takip Et

Yener KARADENİZ

Sakarya Kaynarca’da 4 milyon 300 bin metrekare alana sahip Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOMİOSB) 80 firmanın yer alacağı ilk etapta arsa tahsisleri tamamlandı. 240 civarında firmanın yer alacağı ikinci etap için Temmuz-Ağustos aylarında ihaleye çıkılacak. Alanında öncü firmaların yer alacağı ve teknolojinin sarraf merkezi olarak nitelenen DOMİOSB’nin tam olarak faaliyete geçmesiyle 20 bine yakın istihdam yaratması ve sadece makinede 2 milyar dolara yakın ihracat yapılması planlanıyor. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) ve DOMİOSB Başkanı Turgay Çelik, Sakarya Makina Topluluğu (SAMATO) Kariyer Merkezi ve Kar Metal Şirketler Grubu Başkanı Metin Kar ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve FGİ Kapı Genel Müdürü Günay Güneş geçtiğimiz günlerde gazetemizi ziyaret etti. Üst Yöneticimiz Hakan Güldağ ve Baş Danışmanımız Rüştü Bozkurt ile bir araya gelen heyet, DOMİOSB’deki gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerini paylaştı.

Teslimat 2023'te

DOMİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Çelik, 2 etaptan oluşan DOMİOSB’de ilk etapta 80 firmanın yer alacağını ve yer tahsisinin tamamlandığını söyledi. Yılsonuna kadar 3-4 firmanın üretime başlayacağını anlatan Çelik, “Birinci etapta yer alan firmalar Türkiye’de kendi sektöründe bir numara olan seçkin firmalar. Tüm parseller satıldı. Şimdi ikinci etap için çalışmalar yapıyoruz. Altyapı dahil metrekare fiyatı bugün için 100 dolara tekabül ediyor. İçme suyu, elektrik, telekom gibi her türlü altyapı hizmeti işletmelerin kapısının önünde yer altında konumlandırılmış şekilde olacak. Depreme de çok dayanıklı bir bölge. Temmuz-Ağustos gibi de ikinci etap için ihale yapılacak. Orada da yaklaşık 220-240 firma olacak. 2023’te firmalara teslimat yapılmış olur” diye konuştu. Verilen bilgilere göre DOMİOSB’de Caterpillar’dan Polat Redüktör’e kadar birçok dev firma yer alacak.

125 dönümlük eğitim kampüsü

SOMATO Kariyer Merkezi Başkanı Metin Kar, bölgede 25’e yakın savunma, havacılık ve silah sanayi şirketinin yanı sıra yine yüzde 70’i teknolojik, katma değeri yüksek firmaları seçtiklerini anlattı. Alan yetmediği için 3 bin 150 dönümlük alanı 4 bin 300 dönüme çıkardıklarını belirten Kar, şu anda çok fazla talep aldıklarını ancak önceliklerinin teknoloji firmaları olduğunu belirtti. Aynı zamanda bir yaşam merkezi olma hedefi ile yola çıkan DOMİOSB’de kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için bir de eğitim kampüsü oluşturulacak. Bu amaçla SAMATO Kariyer Merkezi’ni kurduklarını anlatan Metin Kar, “125 dönüm yer ayırdık eğitim kampüsüne. Kreşten meslek yüksek okuluna kadar her şey olacak. SAMATO’da şu ana kadar 4 eğitim verdik. Üniversiteler ile işbirliği yaptık. Öğrencileri atölyelerimize sokmaya başladık. Bir kaynak atölyesi kurmak için inşaat başlattık. Donanımlarını aldık, şu an bekliyor. CNC tezgah eğitimi, ardından dış ticaret sonra da elektrik-elektronik gibi eğitimler başlayacak. Yatırımcının istihdam sorununu bu şekilde çözüyoruz. Şu an iyi bir sinerji oluştu” açıklamasında bulundu. Metin Kar, ayrıca bir teknoloji merkezi kurduklarını anlattı. Kar, “Şirketlerin Ar-Ge merkezleri buraya taşınacak. Saha İstanbul’un da kurucularındanım. Onları da davet ettik, 400-500 dönüm yer verdik. Derken bunlar çoğalmaya başladı. Savunma ve uçak sanayi kümelenmesi oluştu” ifadelerini kullandı.

10 bin mühendis ve üst düzey kadro olacak

Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Günay Güneş, DOMİOSB’de orta ve ileri teknoloji çalışmaları yapılması için gayret ettiklerini anlattı. KOBİ’lerin teknolojik düzeylerini geliştirebilecek ve hızlı hareket edebilecek şirketleri çekmek istediklerini anlatan Güneş, “Dijital dönüşümün yaşandığı yeni bir çağdayız. Biz orasını sadece bir OSB olarak değil teknolojik bir üs olarak planladık. Orası teknolojinin sarraflar çarşısı olacak. Şirketler Ar-Ge’sini de burada yapacak, personelini de buradan karşılayacak. Hem sinerji hem teknoloji hem de vizyon bir arada olacak. Yeşil OSB olarak lanse ettik. İşletmelerde çatı panellerini şart koştuk. Bu konuda taviz vermeyi düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı. DOMİOSB tamamlandığında bölge ihracatını da önemli oranda artıracak. Hali hazırda Sakarya’nın toplam makine ihracatının 500 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Güneş, “Makinada yıllık 2 milyar dolar ihracat planlıyoruz. O hedefle yola çıktık. Çok iyi firmalar geldi. 20 bin kişi çalışacak. Bunun 10 bini mühendis ve üst düzey kadro olacak” dedi.