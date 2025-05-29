"Dondurulmuş organik üründe hedef büyüttük"
İzmir’den global pazarlara organik tarım ürünleri ihraç eden Mapeks Organics, hem dondurulmuş hem de kurutulmuş organik meyve ve sebze satışında geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Bilecik, Afyon, Malatya ve Uşak’taki fabrikalarda üretilen yüzlerce çeşit organik ürünle katma değer meydana getirip, başta Amerika olmak üzere Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettikleri bilgisini veren Mapeks Organics Genel Müdürü Mustafa Memur, Smart Harvest markası ile küresel ölçekteki dev market zincirlerinin raflarında yer aldıklarını iletti.
“Başarının anahtarı inovatif ürünler oldu”
Mapeks’in ihracattaki başarısında inovatif ürünlerin öne çıktığının altını çizen Mustafa Memur, özellikle organik smoothieler ile kayda değer bir ivme yakaladıklarını vurguladı. Çeşitli meyve ve sebzelerden oluşturdukları karışımları paketleyip, smoothie yapmaya hazır bir halde Avrupa’nın ve Amerika’nın en büyük market zincirlerine sattıklarına işaret eden Memur, “Örneğin organik nar, orman meyvesi ve kayısıyı bir araya getirip, meyve parçaları halinde paketleyip smoothie severlere ulaştırıyoruz. Meyve ve sebzelerin parçalar halinde olması, insanların ne içeceğini görmesi açısından önemli. Smoothie ürünümüz çok rağbet gördü. Yıllık 1500 ton satışımız var” diye konuştu.
Diğer bir inovatif ürünleri olan çikolata kaplı dondurulmuş meyvelerin de kendilerine pazarda hatırı sayılır bir yer açtığına değinen Mustafa Memur, ürünleri hakkında şu bilgileri verdi: “Bugün çikolata kaplı ürünlerimiz o kadar çok talep görüyor ki Afyon’daki fabrikamızda 5 bin metrekare ek bir yatırım yapmaya başladık.
Çikolata kaplı meyvelerimizi Türkiye’de de büyük market raflarında tüketime sunduk. Dış pazarlarda olduğu gibi Türkiye’de büyümek ve halkımıza sağlıklı dondurulmuş meyveler sunmak istiyoruz. Günde 20 ton üretim yapıyoruz. Çikolata kaplı ürünlere daha yeni başladık ve bu alanda da büyümeye başlıyoruz. Çikolata kaplı ürünlerde en büyük pazarımız Amerika ama diğer pazarlarda ciddi bir pazarlama faaliyetlerine başladık.”
Türkiye’nin organik ürün çeşitliliği açısından artık nitelikli bir noktaya geldiği yönünde görüş bildiren Mustafa Memur, bu topraklara has incir, üzüm, kayısı, fındık gibi ürünlerin gün geçtikçe daha da fazla talep gördüğünü vurguladı.
İhracatçının Türkiye’ye özgü ürünlerde katma değerli ürün satışına yönelip, marka oluşturması gerektiği yönünde öneride bulunan Memur, “Artık dökme, konvansiyonel ürün satışından katma değerli ürün satışına yönelmeliyiz. Katma değerle büyüyüp, zenginleşebiliriz. Küresel ölçekte her sene büyüyen bir organik ürün pazarı var. Talep artıyor. Her sene yeni ürünler ekleniyor.
Biz de Türkiye olarak bu pastadan en büyük payı alabiliriz. Zengin topraklarımızda yüzlerce çeşit ürünümüz ve üretim kabiliyetimizle bunu başarabiliriz. Devletin de destekleri yanımızda. Yeter ki önem verelim. Organik tarım dünyanın kaçınılmaz gerçeğidir. Avrupa Birliği 2025’de Avrupa’nın tamamında Yeşil Vadi projesine başladı. Avrupa’nın tamamında pestisist kullanımı kaldırılıyor. Pandemiden sonra Avrupa pazarı durağanlaşsa da yapılan çalışmaları izlemeli ve aksiyon almalıyız” dedi.
Ciroda 100 milyon $ hedefi
Mapeks Organics’in 2024 yılında 54 milyon dolar ciro elde ettiğini 2025 yılında ise gelişen ürün yelpazesi ve iş birlikleri ile 100 milyon dolar ciroya ulaşacaklarını kaydeden Genel Müdür Mustafa Memur, şunları kaydetti: “2019 yılında ciromuz 23 milyon dolar, 2020’de 35 milyon dolar, 2021’de pandeminin de etkisi ile 65 milyon dolara yükseldik. Pandemi bizi olumsuz etkilemedi bilakis özellikle Amerika pazarında insanlar organik beslenmeye yöneldi. 2024 yılını 54 milyon dolar ciro ile kapattık 2025’de de işlerimiz iyi, yeni bir çok market ile işbirliği başlattık ve yeni ürünler ürettik. 100 milyon dolar ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz."