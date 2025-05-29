"Dondurulmuş organik üründe hedef büyüttük"

Bilecik, Afyon, Malatya ve Uşak’taki fabrikalarda üre­tilen yüzlerce çeşit organik ürünle katma değer meyda­na getirip, başta Amerika ol­mak üzere Kanada, Avrupa ülkeleri, Japonya, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ettikleri bilgisini veren Ma­peks Organics Genel Müdü­rü Mustafa Memur, Smart Harvest markası ile küresel ölçekteki dev market zincir­lerinin raflarında yer aldıkla­rını iletti.

“Başarının anahtarı inovatif ürünler oldu”

Mapeks’in ihracattaki ba­şarısında inovatif ürünlerin öne çıktığının altını çizen Mustafa Memur, özellikle or­ganik smoothieler ile kayda değer bir ivme yakaladıkla­rını vurguladı. Çeşitli meyve ve sebzelerden oluşturduk­ları karışımları paketleyip, smoothie yapmaya hazır bir halde Avrupa’nın ve Ameri­ka’nın en büyük market zin­cirlerine sattıklarına işaret eden Memur, “Örneğin orga­nik nar, orman meyvesi ve ka­yısıyı bir araya getirip, meyve parçaları halinde paketleyip smoothie severlere ulaştırı­yoruz. Meyve ve sebzelerin parçalar halinde olması, in­sanların ne içeceğini görmesi açısından önemli. Smoothie ürünümüz çok rağbet gördü. Yıllık 1500 ton satışımız var” diye konuştu.

Diğer bir inovatif ürünleri olan çikolata kaplı dondurul­muş meyvelerin de kendile­rine pazarda hatırı sayılır bir yer açtığına değinen Musta­fa Memur, ürünleri hakkın­da şu bilgileri verdi: “Bugün çikolata kaplı ürünlerimiz o kadar çok talep görüyor ki Af­yon’daki fabrikamızda 5 bin metrekare ek bir yatırım yap­maya başladık.

Çikolata kap­lı meyvelerimizi Türkiye’de de büyük market raflarında tüketime sunduk. Dış pazar­larda olduğu gibi Türkiye’de büyümek ve halkımıza sağ­lıklı dondurulmuş meyveler sunmak istiyoruz. Günde 20 ton üretim yapıyoruz. Çiko­lata kaplı ürünlere daha yeni başladık ve bu alanda da bü­yümeye başlıyoruz. Çikolata kaplı ürünlerde en büyük pa­zarımız Amerika ama diğer pazarlarda ciddi bir pazarla­ma faaliyetlerine başladık.”

Türkiye’nin organik ürün çeşitliliği açısından artık ni­telikli bir noktaya geldiği yö­nünde görüş bildiren Musta­fa Memur, bu topraklara has incir, üzüm, kayısı, fındık gibi ürünlerin gün geçtikçe daha da fazla talep gördüğünü vur­guladı.

İhracatçının Türki­ye’ye özgü ürünlerde katma değerli ürün satışına yönelip, marka oluşturması gerekti­ği yönünde öneride bulunan Memur, “Artık dökme, kon­vansiyonel ürün satışından katma değerli ürün satışına yönelmeliyiz. Katma değer­le büyüyüp, zenginleşebiliriz. Küresel ölçekte her sene bü­yüyen bir organik ürün paza­rı var. Talep artıyor. Her sene yeni ürünler ekleniyor.

Biz de Türkiye olarak bu pastadan en büyük payı alabiliriz. Zen­gin topraklarımızda yüzler­ce çeşit ürünümüz ve üretim kabiliyetimizle bunu başara­biliriz. Devletin de destekle­ri yanımızda. Yeter ki önem verelim. Organik tarım dün­yanın kaçınılmaz gerçeğidir. Avrupa Birliği 2025’de Avru­pa’nın tamamında Yeşil Va­di projesine başladı. Avru­pa’nın tamamında pestisist kullanımı kaldırılıyor. Pan­demiden sonra Avrupa pa­zarı durağanlaşsa da yapılan çalışmaları izlemeli ve aksi­yon almalıyız” dedi.

Ciroda 100 milyon $ hedefi

Mapeks Organics’in 2024 yılında 54 milyon dolar ciro elde ettiğini 2025 yılında ise gelişen ürün yelpazesi ve iş birlikleri ile 100 milyon dolar ciroya ulaşacaklarını kaydeden Genel Müdür Mustafa Memur, şunları kaydetti: “2019 yılında ciromuz 23 milyon dolar, 2020’de 35 milyon dolar, 2021’de pandeminin de etkisi ile 65 milyon dolara yükseldik. Pandemi bizi olumsuz etkilemedi bilakis özellikle Amerika pazarında insanlar organik beslenmeye yöneldi. 2024 yılını 54 milyon dolar ciro ile kapattık 2025’de de işlerimiz iyi, yeni bir çok market ile işbirliği başlattık ve yeni ürünler ürettik. 100 milyon dolar ciroya ulaşacağımızı öngörüyoruz."