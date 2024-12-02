Dönüşüm pazarı ile büyümeye devam edecek

Mitsubishi Electri­c’in Türkiye’de fa­aliyet gösterdiği sektörlere yönelik faaliyet­lerinizi kısa bir şekilde pay­laşarak, firmanızın şu an­ki istihdamı, ürün grubu ve markaları ile üretim kapa­sitesi hakkında bilgi verir misiniz?

Mitsubishi Electric Türkiye olarak, çeşitli sektörlerde hiz­met veriyoruz. Bunlar arasın­da enerji sistemleri, otomas­yon sistemleri, iklimlendirme sistemleri, bina sistemleri gibi birçok farklı alanda ticari faa­liyetlerimiz bulunuyor. Şirke­timiz, teknoloji ve sürdürüle­bilirlik odaklı çözümleriyle, sa­nayi ve ticaret alanında önemli bir role sahip. İstanbul’da bulu­nan genel merkezimiz ve An­kara, İzmir ve Adana’da bulu­nan bölge ofislerimizde, 200’ü aşkın çalışanımız mevcut. Ana iş birimlerimiz olan iklimlen­dirme sistemleri ve fabrika oto­masyon sistemleri ile birçok ürün ve çözümü Türkiye’deki bireysel ve ticari müşterileri­mizle buluşturuyoruz.

Firmanız 2023 yılı per­formansını (yeni yatırım ve ürün geliştirme, üretim, satış, kapasite artışı, büyü­me (yüzde olarak) ve ciro gibi konular dahilinde) so­mut verilerle değerlendirir misiniz? Bu konulara dair 2024 yılının ilk 6 ayı ve yıl­sonu için hedeflerinizi pay­laşır mısınız?

Mitsubishi Electric’in 2023 yılı global performansını de­ğerlendirirken birkaç önem­li noktaya odaklanmak gereki­yor. Mitsubishi Electric, 2023 yılında özellikle otomasyon ve enerji yönetimi alanında önemli yatırımlar gerçekleş­tirdi. 2024 mali yılının ilk yarı­sında güçlü bir finansal perfor­mans sergiledi.

Global ciromuz, geçen yı­lın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak yaklaşık 2.7 trilyon yene yükseldi. Bu artış, şirketin satışlarının arttığını ve büyüme kaydettiğini göste­riyor. Faaliyet kârı ise yüzde 30 oranında bir artışla 176.6 mil­yar yene çıkarak operasyonel verimlilikteki iyileşmeleri or­taya koydu. Faaliyet kârı ora­nı, geçen yılın aynı dönemi­ne göre 1.3 puan artarak yüzde 6.7’ye yükseldi. Bu gelişme bi­ze, şirketin gelirlerine oranla daha fazla kâr elde ettiğini ve maliyetlerini daha verimli bir şekilde yönettiğini gösteriyor. 2024 yılı mali yıl sonundaki ci­ro beklentisi ise 5.4 trilyon yen civarında olacağı öngörülüyor. Genel olarak Mitsubishi Ele­ctric, gelirlerini artırarak ope­rasyonel verimliliğini de güç­lendirmeyi başarmış durumda diyebiliriz.

Yeni ürün geliştirme süreç­leri de global çapta hız kazandı, özellikle sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine odaklanıldı. Japonya dışında Hindistan gibi ülkelerde yeni fabrika yatırım­ları yaptı. Bunun yanı sıra, tek­noloji altyapılı birçok start-up­la stratejik satın almalara ve iş birliklerine imza attı.

Biz de global genel merke­zimizde kaydedilen bu geliş­meler paralelinde, hizmet ver­diğimiz pazarlarda rekabet gücümüzü artırmayı ve sür­dürülebilirlik odaklı çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Teknoloji geliştirme faa­liyetlerinizden ve ortaya çı­kan projelerden bahseder misiniz?

Mitsubishi Electric olarak, ‘İşimiz aracılığıyla toplumsal zorlukların üstesinden gelme’ ilkemiz doğrultusunda, AR-GE çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Dünya genelinde 120’den fazla ülke­de teknolojilerimizi geliştirir­ken, aynı zamanda gelecekteki büyümemize yön verecek ye­ni teknolojilerin yaratılması ve geliştirilmesi için çalışıyoruz.

Ülkemizin gelişiminde önemli kilometre taşlarından biri olan TÜRKSAT-4A/4B uy­duları, AR-GE faaliyetlerimi­zin başarısını gözler önüne se­ren önemli örneklerden biridir. Şirketimiz, bu ve benzeri proje­lerle Türkiye’nin kalkınmasın­da kritik rol oynayan gelişmele­re katkı sağlamayı sürdürüyor. Tüm AR-GE faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik ve topluma fayda sağlama hedeflerimiz ön planda olup, yaşadığımız dün­yanın geleceğini korumaya yö­nelik adımlar atıyoruz.

Fabrika otomasyon sistem­lerinde ise MAISART (Mitsu­bishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in techno­logy), dijital fabrika konsep­timiz e-F@ctory gibi birçok farklı teknolojilerimizle, işlet­melerin üretim kapasitelerini artırmak, akıllı üretimi des­teklemek ve enerji verimlili­ğini üst düzeye çıkarmaya yar­dımcı olan dijital dönüşüm çö­zümlerimizi müşterilerimize sağlıyoruz.

Son dönemde hedefledi­ğiniz bir pazar var mı?

Mitsubishi Electric global­de, son dönemde özellikle ye­nilenebilir enerji, akıllı şehir teknolojileri ve otomasyon sis­temleri gibi alanlarda pazar hedefleri belirlemiş durumda. Bu alanlarda sürdürülebilirlik ve verimlilik ön planda. Biz de globale paralel olarak özellikle enerji verimliliği ve dijital dö­nüşüm konularında global pa­zarlara yönelik stratejiler ge­liştiriyoruz.

Son olarak yeşil, dijital dönüşüme ve sürdürülebi­lirliğe yönelik çalışmala­rınız hakkında bilgi verir misiniz?

Mitsubishi Electric, yeşil ve dijital dönüşüm ile sürdürüle­bilirlik alanında çeşitli çalış­malar yürütüyor. Şirketimiz, enerji verimliliğini artırma­ya yönelik çözümler geliştiri­yor; örneğin, akıllı enerji yöne­tim sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre çözümler üzerinde çalışıyoruz.

Mitsubishi Electric, çevre sorunlarını minimize etme­yi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan “2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Viz­yonu”nu 2019 yılında duyur­muştu. Bu vizyon, enerji tasar­ruflu ürün ve hizmetleri teşvik ederek yenilenebilir enerji ala­nında öncü olmayı hedefleyen uzun vadeli bir stratejiyi ifade ediyor. Şirket olarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı ve küresel değer zincirlerimiz aracılığıy­la daha sürdürülebilir bir dün­ya yaratmayı taahhüt ediyo­ruz.

2021’de geri dönüşüm ve doğayla uyum odaklı çevre he­deflerimize ulaşmamızın ar­dından, şimdi 2050’ye kadar tüm değer zincirlerimizde net sıfır emisyon hedefine karar­lılıkla ilerliyoruz. Amacımız, daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünya inşa etmek. Bu süreçte, uluslararası Kar­bon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından iklim değişikliği ve su güvenliği çalışmalarıy­la 2016’dan bu yana altı kez “A Listesi”ne girerek önemli başa­rılara imza attık.

Net enerji tüketimi yüzde 0'ın altına indi

Sürdürülebilirlik çalışmalarının, Japonya’daki genel merkezimizde yer alan ve 2020 yılında tamamlanan sıfır enerjili SUSTIE® binasıyla da kendini gösterdiğini belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Kerem Ongan, “Kentsel bir alanda net sıfır enerji prensibiyle faaliyet gösteren bu bina, ilk yılında tükettiğinden daha fazla enerji üreterek enerji tüketimini yüzde 0’ın altına çekmeyi başardı ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir örnek oldu” dedi.

“Dijital dönüşümü hızlandırıyoruz”

Üretim süreçlerini optimize etmek için IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerini kullandıklarının da bilgisini veren Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Kerem Ongan “Dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu sayede, kaynak tüketimini azaltmak ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Mitsubishi Electric, bu alanlarda global standartlara uyum sağlamayı ve çevresel etkisini sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda da geri dönüşüm ve çevre dostu malzeme kullanımını teşvik edecek AR-GE projeleri geliştiriyor” bilgisini verdi.