Dönüşüm pazarı ile büyümeye devam edecek
Geri dönüşümde hedeflerine ulaşan Mitsubishi Electric, 2050 yılına kadar tüm değer zincirlerinde net sıfır emisyon hedefliyor. Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Kerem Ongan, şirketin yeşil dönüşüm kapsamındaki çalışmalarının yanı sıra 2024 çıktılarını ve yeni pazar arayışlarında sürdürülebilirlik odağında ilerlediklerini anlattı.
Mitsubishi Electric’in Türkiye’de faaliyet gösterdiği sektörlere yönelik faaliyetlerinizi kısa bir şekilde paylaşarak, firmanızın şu anki istihdamı, ürün grubu ve markaları ile üretim kapasitesi hakkında bilgi verir misiniz?
Mitsubishi Electric Türkiye olarak, çeşitli sektörlerde hizmet veriyoruz. Bunlar arasında enerji sistemleri, otomasyon sistemleri, iklimlendirme sistemleri, bina sistemleri gibi birçok farklı alanda ticari faaliyetlerimiz bulunuyor. Şirketimiz, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı çözümleriyle, sanayi ve ticaret alanında önemli bir role sahip. İstanbul’da bulunan genel merkezimiz ve Ankara, İzmir ve Adana’da bulunan bölge ofislerimizde, 200’ü aşkın çalışanımız mevcut. Ana iş birimlerimiz olan iklimlendirme sistemleri ve fabrika otomasyon sistemleri ile birçok ürün ve çözümü Türkiye’deki bireysel ve ticari müşterilerimizle buluşturuyoruz.
Firmanız 2023 yılı performansını (yeni yatırım ve ürün geliştirme, üretim, satış, kapasite artışı, büyüme (yüzde olarak) ve ciro gibi konular dahilinde) somut verilerle değerlendirir misiniz? Bu konulara dair 2024 yılının ilk 6 ayı ve yılsonu için hedeflerinizi paylaşır mısınız?
Mitsubishi Electric’in 2023 yılı global performansını değerlendirirken birkaç önemli noktaya odaklanmak gerekiyor. Mitsubishi Electric, 2023 yılında özellikle otomasyon ve enerji yönetimi alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdi. 2024 mali yılının ilk yarısında güçlü bir finansal performans sergiledi.
Global ciromuz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 oranında artarak yaklaşık 2.7 trilyon yene yükseldi. Bu artış, şirketin satışlarının arttığını ve büyüme kaydettiğini gösteriyor. Faaliyet kârı ise yüzde 30 oranında bir artışla 176.6 milyar yene çıkarak operasyonel verimlilikteki iyileşmeleri ortaya koydu. Faaliyet kârı oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan artarak yüzde 6.7’ye yükseldi. Bu gelişme bize, şirketin gelirlerine oranla daha fazla kâr elde ettiğini ve maliyetlerini daha verimli bir şekilde yönettiğini gösteriyor. 2024 yılı mali yıl sonundaki ciro beklentisi ise 5.4 trilyon yen civarında olacağı öngörülüyor. Genel olarak Mitsubishi Electric, gelirlerini artırarak operasyonel verimliliğini de güçlendirmeyi başarmış durumda diyebiliriz.
Yeni ürün geliştirme süreçleri de global çapta hız kazandı, özellikle sürdürülebilir enerji çözümleri üzerine odaklanıldı. Japonya dışında Hindistan gibi ülkelerde yeni fabrika yatırımları yaptı. Bunun yanı sıra, teknoloji altyapılı birçok start-upla stratejik satın almalara ve iş birliklerine imza attı.
Biz de global genel merkezimizde kaydedilen bu gelişmeler paralelinde, hizmet verdiğimiz pazarlarda rekabet gücümüzü artırmayı ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler sunmayı amaçlıyoruz.
Teknoloji geliştirme faaliyetlerinizden ve ortaya çıkan projelerden bahseder misiniz?
Mitsubishi Electric olarak, ‘İşimiz aracılığıyla toplumsal zorlukların üstesinden gelme’ ilkemiz doğrultusunda, AR-GE çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Dünya genelinde 120’den fazla ülkede teknolojilerimizi geliştirirken, aynı zamanda gelecekteki büyümemize yön verecek yeni teknolojilerin yaratılması ve geliştirilmesi için çalışıyoruz.
Ülkemizin gelişiminde önemli kilometre taşlarından biri olan TÜRKSAT-4A/4B uyduları, AR-GE faaliyetlerimizin başarısını gözler önüne seren önemli örneklerden biridir. Şirketimiz, bu ve benzeri projelerle Türkiye’nin kalkınmasında kritik rol oynayan gelişmelere katkı sağlamayı sürdürüyor. Tüm AR-GE faaliyetlerimizde, sürdürülebilirlik ve topluma fayda sağlama hedeflerimiz ön planda olup, yaşadığımız dünyanın geleceğini korumaya yönelik adımlar atıyoruz.
Fabrika otomasyon sistemlerinde ise MAISART (Mitsubishi Electric’s AI creates the State-of-the-ART in technology), dijital fabrika konseptimiz e-F@ctory gibi birçok farklı teknolojilerimizle, işletmelerin üretim kapasitelerini artırmak, akıllı üretimi desteklemek ve enerji verimliliğini üst düzeye çıkarmaya yardımcı olan dijital dönüşüm çözümlerimizi müşterilerimize sağlıyoruz.
Son dönemde hedeflediğiniz bir pazar var mı?
Mitsubishi Electric globalde, son dönemde özellikle yenilenebilir enerji, akıllı şehir teknolojileri ve otomasyon sistemleri gibi alanlarda pazar hedefleri belirlemiş durumda. Bu alanlarda sürdürülebilirlik ve verimlilik ön planda. Biz de globale paralel olarak özellikle enerji verimliliği ve dijital dönüşüm konularında global pazarlara yönelik stratejiler geliştiriyoruz.
Son olarak yeşil, dijital dönüşüme ve sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Mitsubishi Electric, yeşil ve dijital dönüşüm ile sürdürülebilirlik alanında çeşitli çalışmalar yürütüyor. Şirketimiz, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çözümler geliştiriyor; örneğin, akıllı enerji yönetim sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla entegre çözümler üzerinde çalışıyoruz.
Mitsubishi Electric, çevre sorunlarını minimize etmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan “2050 Çevresel Sürdürülebilirlik Vizyonu”nu 2019 yılında duyurmuştu. Bu vizyon, enerji tasarruflu ürün ve hizmetleri teşvik ederek yenilenebilir enerji alanında öncü olmayı hedefleyen uzun vadeli bir stratejiyi ifade ediyor. Şirket olarak, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmayı ve küresel değer zincirlerimiz aracılığıyla daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı taahhüt ediyoruz.
2021’de geri dönüşüm ve doğayla uyum odaklı çevre hedeflerimize ulaşmamızın ardından, şimdi 2050’ye kadar tüm değer zincirlerimizde net sıfır emisyon hedefine kararlılıkla ilerliyoruz. Amacımız, daha sürdürülebilir ve düşük karbonlu bir dünya inşa etmek. Bu süreçte, uluslararası Karbon Saydamlık Projesi (CDP) tarafından iklim değişikliği ve su güvenliği çalışmalarıyla 2016’dan bu yana altı kez “A Listesi”ne girerek önemli başarılara imza attık.
Net enerji tüketimi yüzde 0'ın altına indi
Sürdürülebilirlik çalışmalarının, Japonya’daki genel merkezimizde yer alan ve 2020 yılında tamamlanan sıfır enerjili SUSTIE® binasıyla da kendini gösterdiğini belirten Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Kerem Ongan, “Kentsel bir alanda net sıfır enerji prensibiyle faaliyet gösteren bu bina, ilk yılında tükettiğinden daha fazla enerji üreterek enerji tüketimini yüzde 0’ın altına çekmeyi başardı ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli bir örnek oldu” dedi.
“Dijital dönüşümü hızlandırıyoruz”
Üretim süreçlerini optimize etmek için IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojilerini kullandıklarının da bilgisini veren Mitsubishi Electric Türkiye Başkan Yardımcısı Kerem Ongan “Dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Bu sayede, kaynak tüketimini azaltmak ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz. Mitsubishi Electric, bu alanlarda global standartlara uyum sağlamayı ve çevresel etkisini sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda da geri dönüşüm ve çevre dostu malzeme kullanımını teşvik edecek AR-GE projeleri geliştiriyor” bilgisini verdi.